パウダースノーの聖地に、道内最大級マウンテンバイクトレイル誕生

日本ハーモニー・リゾート株式会社

世界中のスキーヤーを魅了してきた“パウダースノーの聖地” ニセコHANAZONOリゾートが、この夏、新たなステージへと進化。北海道・日本ハーモニー・リゾート株式会社（所在地：北海道倶知安町、代表：ジャスティン・ダウンズ）は2026年7月1日、HANAZONOエリア初となる本格マウンテンバイク（以下、MTB）トレイル「HANAZONO マウンテンバイクパーク」の営業を開始いたします。

HANAZONO マウンテンバイクパーク

冬には世界が羨む極上の雪質を誇るこの山が、夏にはスピードと解放感に満ちたライドフィールドへと姿を変えます。ここから始まるのは、単なるアクティビティにとどまらない、オールシーズン型マウンテンリゾートへのさらなる進化です。

世界基準で設計された、本物のマウンテンバイクフィールドHANAZONO マウンテンバイクパーク全体図

「HANAZONO マウンテンバイクパーク」は、ニセコのMTBシーンを牽引するマウンテンバイク協会「NAMBA」監修のもと、スイスのトレイル設計施工スペシャリスト「ALLEGRA社」によって造成された、日本初の大型リフトアクセス型MTBパークです。

総延長5.5km、自然地形を最大限に活かしながら、ライダーのレベルや走行体験を緻密にデザインするその思想は、世界のトップトレイルにも通じるクオリティを備えています。

コース設計には、世界標準の難易度を色で示す "色分けシステム" を採用。IMBA（国際マウンテンバイシクリング協会）が定める国際的な基準に基づき、初心者から経験者まで、それぞれのレベルに応じて安心して楽しめる環境が整っています。

HANAZONO マウンテンバイクパーク

・HANAZONO スカイライン：ブルートレイル（中級） | 全長4,212m | 下降標高347m

・森ループ：無料 | グリーントレイル（初級） | 全長1,360m、獲得標高39m

※オープンより5日間、無料開放予定

通常料金（HANAZONO スカイライン）

・シングルライドパス（1回）：大人\2,000（中学生以上） | 小人\1,000

・1DAYパス：大人\3,800（中学生以上） | 小人\2,500

・AM / PMパス：大人\3,500（中学生以上） | 小人\2,200

・シーズンパス：大人\28,000（中学生以上） | \14,000

詳細を見る :https://hanazononiseko.com/ja/summer/activities/mtb-trails

圧巻のスケールを誇る中級ダウンヒル「HANAZONO スカイライン」

今回の目玉となるのが、全長4,212mのブルートレイル「HANAZONO スカイライン」。MTB専用に設計された中級者向けダウンヒルトレイルで、山岳地形のダイナミズムを活かしたコースレイアウトが特徴です。風を切るスピード感、地形を駆け抜ける爽快感、そして雄大な自然との一体感を存分に味わうことができます。

山頂へのアクセスには、サマーゴンドラを使用。360度フルガラスのパノラマキャビンは、イタリアのピニンファリーナによってデザインされ、本革シートを備えた10人乗りの特別仕様となっています。移動そのものがひとつの体験となり、山頂へ向かう時間から“プレミアムなライド”は始まります。シングルパスからシーズンパスまで柔軟な料金体系を採用し、訪れるすべてのライダーに開かれた本格ダウンヒル体験を提供します。

初心者に開かれた無料のトレイル「森ループ」

麓エリアには、全長1,360mのグリーントレイル「森ループ」を整備。森ループは無料で開放され、木漏れ日の中をゆっくりと進みながら、自然の地形を感じ、MTBの楽しさに触れることができます。初めてMTBに乗る人やファミリーにも親しみやすい設計となっており、気軽にライド体験を楽しむことが可能です。

レンタルから始まる本格体験

ニセコHANAZONOリゾート内のレンタルショップ「NISEKO SPORTS」では、本トレイル向けに厳選した高品質なレンタルサービスを導入。Santa Cruz をはじめとする本格モデルを揃え、キッズ・ユース・スタンダード・プレミアムと幅広いラインナップを展開します。

また、小さなお子様や初心者の方にも安心してご利用いただけるよう、ヘルメットや膝・肘のプロテクター、グローブなどの安全装備もレンタル可能です。手ぶらで訪れてそのまま、レベルに応じた多彩なMTB体験を気軽にお楽しみいただけます。

NISEKO SPORTS レンタルバイク詳細を見る :https://hanazononiseko.com/ja/summer/resort/niseko-sports

進化し続けるマウンテンフィールドへ、そしてアジアのMTB聖地へ

ニセコHANAZONOリゾートは、夏季シーズン20種類以上のアウトドアアクティビティを展開しており、エリア有数の体験コンテンツを誇ります。

現在ニセコエリアでは、マウンテンバイク（MTB）による地域活性化と世界的なデスティネーション化が進んでいます。近隣の「ニセコ東急 グラン・ヒラフ」や「ニセコアンヌプリ国際スキー場」の既存コースに加え、コミュニティ主導で開発された話題のパブリックトレイル「ツイン・ピークス・バイクトレイル」など、エリア全体がダイナミックなMTBフィールドへと変貌を遂げています。



今回オープンする「HANAZONO マウンテンバイクパーク」の2コース（総延長5.5km）を皮切りに、ニセコHANAZONOリゾートでは今後も段階的なコース拡張を予定。今年中には、スキルアップやテクニック習得を目的とした新たなコースを含め、4コースの追加整備を進める計画です。これにより、ニセコは個々のスキー場という枠を超え、日本有数、ひいてはアジア最高峰の広大なマウンテンバイクデスティネーションとしての地位を確立します。初心者が最初の一歩を踏み出し、経験者がさらなる挑戦を重ねる。ニセコHANAZONOリゾートは、地域のトレイルとともに成長するマウンテンフィールドを目指します。

羊蹄山を望む「HANAZONO スカイライン」この夏、新たな冒険の舞台へ

雪に覆われた静寂の世界は、夏にはスピードと興奮に満ちたフィールドへと姿を変えます。

ニセコHANAZONOリゾートがご提案するのは、季節を超えて楽しむ新しい山の価値です。

世界に誇る雪の山は、この夏、新たな冒険の舞台となります。

ここでしか味わえないMTB体験が、山の楽しみ方をさらに広げていくでしょう。

そしてその先には、未来へと広がる新しいマウンテンリゾートの姿があります。

多くの方にこの体験を通じて、四季のHANAZONOの魅力に触れていただけることを願っています。

ニセコHANAZONOリゾート

札幌市の南西約100km、北海道・ニセコエリアに位置するニセコHANAZONOリゾートは、世界中のスキーヤーに愛されるパウダースノーと、多彩なアウトドア体験が魅力のオールシーズン型リゾートです。冬季は、あらゆるレベルに対応したスキーコースに加え、快適なゴンドラやリフト設備、スキーイン・スキーアウト可能なラグジュアリー宿泊施設をご用意。ナイターでは、花火を眺めながらの幻想的な滑走もお楽しみいただけます。夏季には、ラフティングや日本最長のジップライン「HANAZONO ZIPFLIGHT」、ゴルフや乗馬などの豊富なアクティビティに加え、夜には大自然を舞台にした光のアートインスタレーション「Mountain Lights」など、自然と融合したユニークな体験をご提供しています。

ニセコHANAZONOリゾート公式ウェブサイト：hanazononiseko.com(https://hanazononiseko.com/ja/)