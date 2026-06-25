港ソフトボールクラブ、クラウドファンディングプロジェクト『休部からの奇跡！！全国へ羽ばたく港ソフトボールクラブの挑戦 ～鹿児島・福井の全国の大舞台へ。～』を7月1日より募集開始予定

スポチュニティ株式会社

チーム・団体やアスリートを支援するスポーツ専門クラウドファンディングを展開するスポチュニティ株式会社（東京都中央区、以下スポチュニティ）は、三重県松阪市のジュニアソフトボールチーム「港ソフトボールクラブ」の全国大会への遠征費・宿泊費確保に向けたクラウドファンディングプロジェクトを実施します。

一度は部員減少により休部を余儀なくされながらも、地域の絆から復活し、創部11年目で全国へ羽ばたいた当クラブ。今、子どもたちが掴み取った「全国の舞台」を前に、各家庭を圧迫する多額の遠征費という大きな壁に直面しています。 このプロジェクトは、単なる資金集めを超え、地域に育てられた子どもたちが全国で成長し、将来地元へ恩返しをするための挑戦です。

▼プロジェクト詳細はこちら

https://www.spportunity.com/mie/team/1198/invest/799/detail

１．クラウドファンディング実施の背景と想い（同プロジェクト担当：港ソフトボールクラブより）

三重県松阪市の港小学校区を中心に活動する港ソフトボールクラブは、小学1年生から6年生までの子どもたち25名が所属する地域密着型のクラブチームです。

当クラブは、かつて部員減少により一時休部していました。しかし、江戸時代から続く地域行事「かんこ踊り」などを通じて、卒団生や地域の方々から「地元でのつながりを残したい」という声が寄せられたことをきっかけに、12年前に活動を再開しました。

復活初年度は、部員4名、ボール4球からの再出発。試合では0対42という大差で敗れるなど苦しい時期もありましたが、子どもたち、監督、コーチ、地域の皆様に支えられながら、少しずつ成長を重ねてきました。そして2025年、復活から11年目にして初めて全国大会への出場を果たしました。

今年度も、5月に開催された「全日本小学生男子ソフトボール大会三重県予選会」で準優勝し、7月31日から鹿児島県南九州市で開催される全国大会への出場権を獲得しました。また、8月には福井県敦賀市で開催される「JJSL CUP IN 敦賀」にも招待され、全日本選抜の選考舞台に挑む機会をいただいています。

一方で、全国大会や招待大会への出場には、交通費や宿泊費など大きな費用負担が伴います。鹿児島県南九州市、福井県敦賀市への遠征には、交通費だけでも1選手あたり概算で約12万円が必要となる見込みです。全国大会とJJSL CUPを合わせると、遠征にかかる費用は概算で約400万円にのぼります。

「全員を連れて行ってあげたい」

「楽しいことも、悔しいことも、チーム全員で経験して成長してほしい」

そう願う一方で、費用面の負担により、子どもたちが全国の舞台をあきらめなければならない可能性があることに、チームとして大きな葛藤を抱えています。

港ソフトボールクラブは、ソフトボールの技術向上だけでなく、元気な挨拶や返事、支えてくださる方々への感謝、仲間との絆、最後まであきらめない心を大切に活動しています。

休部から復活し、地域に支えられながら全国の舞台へたどり着いた子どもたちの挑戦に、温かいご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

２．支援募集プロジェクトの概要

1）プロジェクトURL

https://www.spportunity.com/mie/team/1198/invest/799/detail

※プロジェクトでのご支援に向けて、以下URLよりあらかじめユーザー登録を済ませておくことをお勧めいたします。

https://www.spportunity.com/accounts/sign_up/

2）支援募集期間：2026年7月1日（水）13:00～7月31日（金）23:59

※終了日は変更となる可能性があります。

3）目標金額：1,000,000円

4）資金使途

全国大会およびJJSL CUP IN敦賀の両大会への出場にかかる総概算費用（約400万円）の一部として、大切に活用させていただきます。

※天候の影響や不慮の事故等で不参加となった場合は、今後のチーム運営費に充てさせていただきます。

- 三重県松阪市から鹿児島県南九州市、および福井県敦賀市への遠征移動費- 両大会における選手・監督・コーチ・帯同責任者の宿泊費- クラウドファンディングプラットフォームの手数料

5）リターンの紹介

選手への練習差入れ4種類

https://www.spportunity.com/mie/team/1198/invest/799/detail/7758/ec_return

鍛えたい選手1名を選択していただき、指名した選手の練習とお礼の動画をセットにした「練習差し入れ」リターンです。

港ソフトボールクラブTシャツ

https://www.spportunity.com/mie/team/1198/invest/799/detail/7764/ec_return

港ソフトボールクラブのオリジナルTシャツで名前と番号はご指定できます。

◆利用料は業界最安水準！二人三脚の手厚いサポートに加え、無料で取材・記事化し広くPR！

スポチュニティでは、クラウドファンディングのプロジェクトの実施を希望するプロ・セミプロ、学生運動部、アスリートを募集しております。世の中のクラウドファンディングの多くは、システムのみ提供にとどまり、自分たちで施策を考えなくてはなりません。しかし、スポチュニティでは『スポチュニティアドバイザー』が、支援募集プロジェクトの企画やリターン設計、アピール文の作成、システム登録、周知・拡散を丁寧に二人三脚でサポートさせていただきます。

更に、専任ライターが利用チームを無料で取材・記事化いたします。こうした記事を周知・拡散の材料にしていただくことで支援を集めることができます。詳しくはこちら（ https://corp.spportunity.com/clubteam/ ）をご覧ください。

◆コラム記事の提携先を募集しています！

スポチュニティでは、普段スポットライトを浴びる機会の少ない競技やチーム、アスリート、スタッフ・裏方、ファンへ光を当て、そこにあるストーリーや熱い想いを世の中に届けることをコンセプトとした『スポチュニティコラム』（ https://media.spportunity.com/ ）を運営しております。

このスポチュニティコラムとの提携・協業媒体を募集しております。詳しくは、こちら（ info@spportunity.co.jp ）までお問い合わせください。

これまでの提携実績例）Yahoo!ニュース、SmartNews、スポーツブル、NTTドコモⅾメニュー、ほか

【会社・団体概要】

◆港ソフトボールクラブ

所在地：三重県松坂市

設立日：2015年

ホームページ：https://momonga-net.com/softball/Welcome.do?team=minatosbc

※本クラウドファンディングのお問い合わせ先メールアドレス：minatosbc.kunisue@gmail.com

◆スポチュニティ株式会社

所在地：東京都中央区銀座7丁目13番6号 サガミビル2階

設立：2016年3月

ホームページ：https://www.spportunity.com/

公式Facebook：https://www.facebook.com/spportunity/

公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/Spportunity_JP

公式Instagram：https://www.instagram.com/spportunity/

公式Youtube：https://www.youtube.com/@SpportunityOfficial

概要：「Sports×Opportunity」を理念に、「若者がチャレンジできる機会を与える」「若者に夢を与えるスポーツ団体を応援する」「スポーツで地方を元気にする」ことを通して平等な機会・夢を育む環境づくりを目指す、スポーツに特化したクラウドファンディングを提供するベンチャー企業。創業メンバーはグロービス経営大学院で学んだ同級生で、メンバーの大半がMBA生という変わった組織です。