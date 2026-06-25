きらめく夏を映す、フルーツタルトが7月2日（木）より登場。神戸の洋菓子屋「PATISSERIE TOOTH TOOTH」

株式会社ポトマック

四季の移ろいを感じる果実たっぷりのタルトや、しっかり焼きこんだ素朴なお菓子たちをお届けしている神戸の洋菓子屋「PATISSERIE TOOTH TOOTH(https://toothtooth.com/patisserie-tooth-tooth)」より、きらめき果実が輝くフルーツタルトが登場。2026年7月2日（木）からはマンゴーとブルーベリー、7月中旬からは桃が登場。

太陽の光を燦燦と浴びた果実たちが、ひとくちごとに夏のきらめきを運びます。

この季節だけの、特別なタルトをぜひ。

◆タルトマンゴー

イートイン 998円 / テイクアウト 981円 （税込）

きらめく夏の陽射しを映したような、アップルマンゴーのタルト。

旬ならではのとろけるような甘さと南国気分漂うトロピカルな味わいが、夏のひとときを華やかに彩ります。

◆タルトブルーベリー

イートイン 937円 / テイクアウト 921円 （税込）

みずみずしいブルーベリーをたっぷりと、爽やかなレアチーズムースやコンフィチュールと合わせました。

ブルーベリーの甘酸っぱさとレアチーズのやさしいコクが重なり合う、涼やかなひと品です。

◆タルトペッシュ ※7月中旬～8月中旬の期間限定予定

イートイン 998円 / テイクアウト 981円 （税込）

旬を迎えた瑞々しい桃を、アールグレイが香るアーモンドクリームにあわせた贅沢なタルト。

上品でうっとりするような桃の甘さと豊かな紅茶の香りが調和する季節限定の味わいです。

◆ガトーマンゴー

イートイン 937円 / テイクアウト 921円 （税込）

きらめく夏の果実、アップルマンゴーを楽しむショートケーキ。

ふんわりとしたジェノワーズとシャンティクリームに、濃厚な甘みとトロピカルな香りのアップルマンゴーを重ねました。

笑顔が集まる 夏のご褒美

◆タルトマンゴー

4号〈12cm〉3,801円（税込） / 5号〈15cm〉4,801円 （税込）



※ご予約限定商品です。ご希望の際は、7日前までのご予約をお願いいたします。

◆ガトーマンゴー

4号〈12cm〉3,801円（税込） / 5号〈15cm〉4,801円 （税込）

※商品により販売店舗が異なります。一部商品は、お取り扱いがない店舗がございます。

《Sparkle Summer》

みずみずしいフルーツタルトや冷たいデザートにドリンク、グラススイーツを

目で見て、選んで、味わって。

夏のきらめきや高揚感を、トゥーストゥースで楽しもう。

PATISSERIE TOOTH TOOTH

（パティスリー トゥーストゥース）

『PATISSERIE TOOTH TOOTH』パティスリートゥーストゥースは、お菓子づくりへ情熱を注ぐ職人たちの”こだわり”と、私たちが大好きなアートやモード、音楽といった”遊び心”がマリアージュした、神戸の洋菓子屋です。

1986年、神戸の路地裏の片隅に『TOOTH TOOTH』トゥーストゥースが開業。 手作りの小さなお店は、アートやモード、音楽を目指す若者のコミュニティーでした。 神戸に新しい風を吹かせたトゥーストゥース。 心地よい音楽が流れる賑やかなお店で、みんながお目当てにしたのが、四季の移ろいを感じる果実たっぷりのタルトと、しっかり焼きこんだ素朴なお菓子たちでした。

1997年に洋菓子の専門店として生まれたパティスリートゥーストゥースは、開業以来、美味しいもの好きな神戸っ子たちに喜んでいただけるよう、丁寧に、ときにはやんちゃに、”こだわり”と”遊び心”を重ねています。

>> TOOTH TOOTH 公式HP(https://toothtooth.com/)

>> PATISSERIE TOOTH TOOTH公式HP(https://toothtooth.com/patisserie-tooth-tooth)

>> TOOTH TOOTH公式オンラインショップ(https://www.toothmartstore.com/)

>> Instagram(https://www.instagram.com/patisserie_toothtooth/)