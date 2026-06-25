代表の岡本が大分県および民間2社との「副業・兼業人材の活用拡大に向けた連携協定」締結式に出席

株式会社みらいワークス

2026年6月24日（水）に大分県庁で開催された「副業・兼業人材の活用拡大に向けた連携協定」の締結式に、当社代表の岡本が出席しました。本協定は、大分県および民間人材紹介会社3社（株式会社インディードリクルートパートナーズ<サンカクサービス事業>、株式会社パソナJOB HUB、当社）が連携し、県内企業における副業・兼業人材の活用促進と、地域経済の活性化を目的として締結されたものです。締結式には、大分県知事の佐藤樹一郎氏をはじめ、各社の代表者が出席し、それぞれの立場から今後の展望や期待を表明しました。

左から、大分県 商工観光労働部長 小田切 未来、株式会社インディードリクルートパートナーズ エージェントサービス事業 HRエージェントクライアントサービスDivision 新領域開発統括部 統括部長 石井 俊、大分県 知事 佐藤 樹一郎、株式会社みらいワークス 代表取締役社長 岡本 祥治、株式会社パソナ JOB HUB 常務執行役員 工藤 大（敬称略）

■大分県知事 佐藤樹一郎氏のコメント

「人材マッチングにおいて国内屈指の実績とノウハウを持つ3社様と同時に連携協定を締結できたことは、全国でも初めての取り組みであり、大変心強く思っております。本協定に基づき、皆さまと協力してイベントやセミナーの実施、情報発信などを行い、県内企業の人材確保および事業競争力の強化、さらには多様な働き方を通じた個人のキャリア形成支援にしっかりと取り組んでまいります。このような活動を通じて、賃金と物価の好循環という全国的な課題にも寄与し、本協定がすばらしい成果をもたらすことを期待しております」

■当社代表 岡本のコメント

「全国初となるこの取り組みの実現に向け、ご尽力いただいた関係者の皆さまに深く感謝申し上げます。私は起業当初から地方創生への強い思いを抱いておりました。都市部の人材が『副業』という関わり方によって全国各地でスキルをシェアリングする仕組みは、地域経済を活性化させ、日本経済全体を良くしていくための鍵であると確信しております。実績ある大手2社様とともに新たなマーケットを開拓していけることを光栄に思います。この枠組みが『大分モデル』として全国で当たり前となる未来を、皆さまと共に創り上げていきたく思います」

■ 今後の展開

今後は、大分県が主催するハイブリッド形式の「サミット」開催や、9月から11月にかけて各社で実施予定の「オンラインマッチング交流会」などを通じて、県内企業と都市部のプロフェッショナル人材との結びつきを加速させます。行政と民間3社が一体となり、県内企業の事業競争力強化と、個人の多様なキャリア形成を強力に後押ししてまいります。

当社は今後も、プロフェッショナル人材の力を通じた地方創生と、地域企業の持続可能な発展を支援してまいります。

■本件に関する当社プレスリリース

https://mirai-works.co.jp/news/news14961/