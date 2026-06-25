15年間のデータで明かされるビッグ歳事市場の真実 【歳事時系列分析レポートのご案内】

株式会社クレオ

生活者視点をベースにマーケティングとプロモーションを提案する株式会社クレオ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横井 司）は、15年にわたる独自の歳事調査データを用いた時系列分析レポート「時系列データで見えてくる“歳事”のファクトフルネス」より、市場規模および生活者への影響が大きい6つの主要歳事を分析・考察した「ビッグ歳事探究編」(https://kreo.jp/news/260625_saiji-big?utm_source=PRTIMES_260625&utm_medium=PR)をリリースいたしました。

小売・メーカー等のBtoC企業にとって、歳事（シーズンイベント）は販促・MD（マーチャンダイジング）計画の柱となる重要なファクターです。

なかでも、「正月」や「クリスマス」をはじめとする主要な6大歳事は、小売市場において特に巨大な市場規模を有しており、多くのBtoC企業にとって年間の売上・業績を左右する最重要テーマに位置づけられています。

しかし、これほど影響力の大きい市場である一方、昨今の物価高騰やライフスタイルの多様化により、生活者の価値観や購買行動は大きく変化しています。このような環境下で、「前年踏襲」の販促計画のままでは、生活者の実態との乖離が生じかねません。これからはファクトに基づいて歳事の「現在地」を正確に見極め、最適なアプローチへとアップデートしていくことが、マーケティングおよび経営における重要な鍵となります。

本レポートパッケージは、正月、バレンタインデー、母の日、父の日、お盆、クリスマスの主要6歳事を網羅。15年にわたる調査データを時系列で分析することで、これまで見えてこなかった「ファクト（事実）」を可視化しました。

これにより、「どの歳事への投資を効率化・最適化すべきか」、そして「どのターゲットに対し、どの歳事で勝負をかけるべきか」といった、経営戦略における中長期的な投資判断の材料を提供します。

これまでの経験や実績に頼るだけでなく、データという「ファクト」に基づいた確かな勝ち筋を描きたいマーケターやブランド責任者の方に、ぜひご活用いただきたいレポートです。

■レポートイメージ（抜粋）

■ビッグ歳事パッケージのポイント

ビッグ歳事6テーマの「地殻変動」を可視化：15年にわたる時系列データを用いた比較・分析により、市場の本当の姿を浮き彫りにします。

「現在地」と「商機」を提言：実施率・支出額・対象者・購入チャネル・選定理由までを網羅。データに基づき、次に打つべき具体的な一手を示唆します。

■レポート概要

名称：時系列データで見えてくる“歳事”のファクトフルネス ビッグ歳事探究編

構成：正月／バレンタインデー／母の日／父の日／お盆／クリスマスの個別レポート

提供形態： PDFレポートとExcelファイル（2種類セット）

▶ 詳細・お問い合わせ・ご購入はこちら(https://kreo.jp/news/260625_saiji-big?utm_source=PRTIMES_260625&utm_medium=PR)

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【本件に関するお問い合わせ】

株式会社クレオ マーケティング開発部

担当 河野・菅野

E-mail：marketing-ae@kreo.jp （お問い合わせ専用）

■会社概要

企業名：株式会社クレオ

所在地：東京都千代田区丸の内2-5-1 丸の内二丁目ビル5F

代表者：代表取締役社長 横井 司

事業内容：マーケティング、広告・プロモーションのトータルソリューション

設立：1968年12月

資本金：8,284万円

URL：https://kreo.jp/