希少！最高級品種 菊島さんの『大玉すもも 貴陽(きよう)』(山梨県産)

楽彩株式会社https://prtimes.jp/a/?f=d130004-143-606d6a3c6574b137b337a35ec56fda32.pdf詳細を見る :https://rakusai.shop/lp?u=kiyou2606

楽彩株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役社長：大崎善保）は、菊島さんの『大玉すもも 貴陽(きよう)』（山梨県産）の予約販売を2026年6月22日（月）よりRAKUSAIオンラインショップにて予約販売を開始いたします。本商品は、熟練の生産者である菊島さんが一切の妥協なく育て上げた逸品です。市場に出回る機会が極めて少ない“幻のすもも”を、旬の最も美味しい状態でお客様の元へお届けいたします。

希少！幻のすもも

◆菊島さんの『大玉すもも 貴陽(きよう)』（山梨県産）約1.4ｋg（9玉）

「貴陽（きよう）」は1996年に山梨県で品種登録された最高級のすももです。通常のすももの2倍以上の大玉で、果汁が非常に豊富です。酸味が少なく、糖度が18度前後にもなる濃厚な甘さが魅力。 栽培が非常に難しく、熟練の農家しか作れないため「幻のすもも」とも呼ばれています。

◆生産者：観光果樹園 童夢 菊島さん（山梨県）

観光果樹園を営みながら、ブドウの棚づくりから学び、棚栽培ですももを育てる菊島さん。棚栽培では枝全体に均一の日光を浴びやすいため、糖度が安定しており、味へのこだわりは妥協せず、管理を徹底しています。

◆バイヤーメッセージ

～絶対食べてほしい！超希少なすもも～

昨年菊島さんの園地を初めて訪問し、まず驚いたのが大玉サイズ！木にはぎっしり実がなっており、果汁も豊富でびっくりする甘さ。何よりも山梨ならではのアイデアで、ぶどうの棚づくりを見習い、すももも棚づくりをしており、栽培のしやすさも工夫しています。その分一玉一玉に愛情を注ぎ、糖度だけではなく程よい酸味のバランスよいすももです。バイヤーが太鼓判を推す、一品です。

■楽彩株式会社について

RAKU=楽（ラク・たのしい）、SAI＝彩（食卓を彩る）「おいしくてカラダに良いものを楽して・楽しく食べていただきたい」という願いから、新鮮でおいしい野菜を食卓にお届けする会社です。青果物流通業のリーディングカンパニーであるデリカフーズグループだからこそ、安全でおいしい最高品質の野菜のご提供を可能にしています。

■商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/130004/table/143_1_8e1a1505c177eacacd963f115c06458f.jpg?v=202606221152 ]

キャンペーンURL

https://rakusai.shop/lp?u=kiyou2606(https://rakusai.shop/lp?u=kiyou2606)

■このリリースに関するお問い合わせ先

楽彩株式会社 企画制作部：田村

Tel:080-7168-8905 Fax:03-6371-0889

E-mail:rakusai_pr@delica.co.jp

■お客様から商品に関するお問合せ先

楽彩サポートセンター

Tel：0120-85-0831

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