季節の花がテーマのオリジナル朗読イベント「The Reading 花の園」梶原岳人、山谷祥生、寺島惇太、深町寿成他出演の7月公演のチケット先行抽選受付中

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コンテンツと花をつなぐブランド『Start Flowers（スタートフラワーズ）』が開催する、オリジナル朗読イベント「The Reading 花の園」。

本イベントのシナリオは、季節の花をテーマにした完全オリジナル作品となっている。

「物語を添えて、花を日常へ」という企画趣旨により、シナリオテーマとなった花たちのミニブーケが特典として付くチケットを販売。

また、ステージ装花に参加できる合同参加型祝い花企画「みんなで祝い花」の実施や、公演後にステージ上の装花を自由に撮影できる「撮影タイム」を設けるなど、花に触れる複数の施策を展開している。

7月28日公演には、梶原岳人、山谷祥生、林幸矢が出演し、7月29日公演には、寺島惇太、深町寿成、尾高泰輝が出演する。

豪華声優陣の紡ぐ物語と花を一緒に気軽に楽しめる新しいコンテンツとして、今後も不定期でアニメイトシアターにて公演継続が決定している。

7月28日・29日公演のチケットは、6月22日まで先行抽選受付中。

【チケット情報】

Start Flowers presents The Reading「花の園」

■日程

2026年7月28日（火）19：00開演

出演：梶原岳人、山谷祥生、林幸矢

※6月22日（月）まで先行抽選受付中

https://animate-ticket.com/events/209

2026年7月29日（水）19：00開演

出演：寺島惇太、深町寿成、尾高泰輝

※6月22日（月）まで先行抽選受付中

https://animate-ticket.com/events/210

■会場

アニメイトシアター（池袋）

■チケット価格

特典ミニブーケ付き：\7,500（税込）

特典なし：\5,700（税込）

※全席指定

※特典ミニブーケは、公演内容のお花のブーケを公演後にお渡しいたします



関連サイト：

●アニメイトチケットStart Flowers presents The Reading「花の園」特集ページ

https://animate-ticket.com/feature_pages/sfreading

●Start Flowers presents The Reading「花の園」公式X

https://x.com/SFreading

権利表記：

(C)Start Flowers