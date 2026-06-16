発達障害の特性はAIと「相性が最高」だった！就労移行支援の現場から生まれた生成AI仕事術が6月22日発売

■ 発達障害の特性と生成AIは「相性が最高」だった！ 就労支援の現場から生まれた実践の仕事術

特定非営利活動法人発達障がい者を支援する会

仕事で「指示が一度で理解できない」「メール1通の作成に何時間もかかる」「考えをうまくまとめられない」……。そんな発達障害の特性による「生きづらさ」を抱えていませんか？



チームシャイニーは、データサイエンスや最先端の生成AIを学べるAI&IT特化型就労移行支援事業所。支援の現場でAI活用を実践するなかで、発達障害の特性と生成AIの「相性が最高」であることを早くから発見してきました。



本書は、その現場で利用者たちが実際に成果を出してきた生成AI仕事術を体系化。「何度聞いても怒らない」「曖昧な指示をタスク化してくれる」「頭の中のアイデアを可視化してくれる」――AIとの対話を通じて、諦めていた可能性の扉を開く方法を具体的に解説します。

■ 具体的で実践的なプロンプト（指示文）を多数収録！ 仕事の「困りごと」32項目を幅広くカバー

タスク管理、ビジネスメール、会議の準備、ストレス管理からキャリア形成まで、具体的な仕事の悩みを幅広く解説。コピー&ペーストですぐに使えるプロンプト（指示文）だけでなく、自分流にアレンジして試行錯誤するやり方まで丁寧に伝授します。



単なるツール紹介にとどまらず、読者が自身の特性を理解し、AIと対話しながら成長していくための「相棒」としての使い方を提案するのが本書の特長です。

■ 診断の有無にかかわらず、仕事の「壁」に直面するすべての人へ

第1章 ミス・情報整理の困りごと「またやっちゃった……」単純なミスが止まらない引用

医師の診断の有無にかかわらず、今まさに仕事や社会の「壁」に直面し、それでも前に進みたいと願うすべての人へ贈る、実践的な攻略本です。発達障害の特性による「生きづらさ」を、AIとともに「強み」に変えていく--そのエッセンスをこの一冊に詰め込みました。本書が、あなたにとって「できない」を「できる」に変えるきっかけとなり、生成AIとともに新しい一歩を踏み出せることを実感していただけることを願っています。

【目次】

第1章 ミス・情報処理の困りごと

1-1 「またやっちゃった……」単純なミスが止まらない

1-2 一度にたくさん言われると、頭が真っ白になっちゃう

1-3 作業に没頭しすぎて、気づいたら時間が消えている

1-4 頭の中に言いたいことはあるのに、メール1通に1時間以上かかってしまう

1-5 手順の多い作業で混乱する「迷子」状態の解消

1-6 長い会議で意識が飛んでしまい、大事な話を聞き逃す

1-7 集中しているときに話しかけられると、頭が真っ白になって元の作業に戻れない

1-8 限界まで頑張りすぎて、急に動けなくなってしまう

第2章：行動・計画・実行の困りごと

2-1 やりかけの仕事がどんどんたまってしまう

2-2 「企画書作成」のような大きな仕事が、どうしても始められない

2-3 良かれと思ってやったのに「これじゃない」と言われてしまう

2-4 マニュアルがない仕事でフリーズしてしまう

2-5 やる前は「すぐ終わる!」と思ったのに、気づけば何時間も経っている

2-6 突然の「困った!」で全部パニック! 計画がすぐダメになるのをどうにかしたい

2-7 終わらない「完璧」探しで、いつも時間が足りなくなる

第3章：対人・コミュニケーションの困りごと

3-1 「いい感じにやっておいて」と言われて、どうしたらいいか固まってしまう

3-2 冗談や皮肉を「文字通り」に受け取って、しんどくなってしまう

3-3 上司に声をかけるタイミングがわからず、報告が遅れてしまう

3-4 悪気はないのに、「言い方がきつい」「自分勝手」と誤解されてしまう

3-5 会議で「今、それを言う？」と凍りつかせてしまう

3-6 休憩時間が怖い。「雑談」が何より苦痛で逃げ出したくなる

3-7 会話のキャッチボールが苦手 (一方的に話す・無口になる)

第4章：感情・ストレス・メンタルの困りごと

4-1 失敗を思い出して、いつまでも落ち込んでしまう

4-2 注意されると「自分が全否定された」と感じて、立ち直れなくなる

4-3 同僚の成功を見て「自分はダメだ」と落ち込んでしまう

4-4 自分の「いつものやり方」を変えるのがどうしても嫌だ

第5章：評価・キャリアの困りごと

5-1 「もっと主体性を持って」と言われても、何をすればいいかわからない

5-2 自分の「成果」をアピールするのが苦手で、評価シートが書けない

5-3 「将来どうなりたい？」と聞かれても、何も思い浮かばない

5-4 自分の困りごとをどう伝えればいい？

5-5 苦手な部署に配属されて毎日がつらい

5-6 「社内政治」や「上司の機嫌取り」がとにかく苦手

【監修紹介】

AI&IT特化型就労移行支援事業所 チームシャイニー

東京都千代田区（秋葉原）を拠点とするAI&IT特化型就労移行支援事業所。プログラミングにとどまらず、データサイエンスや最先端の生成AIを学べる先端IT教育と、就職・定着に向けた伴走型支援を提供している。発達障害・精神障害等の特性を持つ方が、自身の強みを活かして社会で輝けるよう、個人の特性に寄り添ったカリキュラムを展開。

https://team-shiny.org/

【書籍情報】

『発達障害の人のための生成AI仕事術 「苦手」をAIに預ける新しい働き方』

編集：AI&IT特化型就労移行支援事業所チームシャイニー

著者：遠藤 俊、吉井 智紀、田之畑 諒、崎尾 昭彦

発行：翔泳社

定価：1,980円（税込）

仕様：A5判／272ページ

発売日：2026年6月22日

翔泳社公式ページ ⇒ https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798195841

Amazon ⇒ https://www.amazon.co.jp/dp/4798195847

【本リリースに関するお問い合わせ】

AI&IT特化型就労移行支援事業所 チームシャイニー

TEL：03-5823-4923（平日 10:00～17:00）

E-mail：akihabara@team-shiny.org

〒101-0021 東京都千代田区（秋葉原）