AIストーム、米NASDAQ上場Aurora Mobile とNDAを締結

AIストーム株式会社

AIストーム株式会社（旧株式会社ジェクシード、本社：東京都千代田区、代表取締役社長 今井俊夫、証券コード：3719）は、このたび、米NASDAQ上場のAurora Mobile Limited（NASDAQ: JG）の日本法人であるAurora Mobile株式会社（所在地：東京都中港区、以下「Aurora Mobile」）と、秘密保持契約（NDA）を締結し業務提携に向けた協議を進めております。

本提携に先駆けて、当社の完全子会社である株式会社日本テレシステム（以下「NTS」）へAurora Mobileの主力プロダクトの導入を進めるためのプロジェクトを発足し、また、同社の日本市場展開を当社が支援してまいります。

M&Aで獲得した事業を、AIで変革する。

本件は当社が時価総額500億円の達成に向けて掲げる成長戦略を、構想から実行へと進める第一歩です。

◆ 本取り組みの概要

本取り組みは、当社グループの事業AI化と、Aurora Mobileの日本市場開拓という双方の目標を結びつけるものです。

2026年4月に完全子会社化したNTSは、コールセンター事業・EC関連BPO事業を展開しています。当社は買収時から同事業のAI化に向けた検討を本格的に開始します。

あわせて、2026年3月に日本法人を設立したAurora Mobileの国内展開を、当社の事業基盤とネットワークを通じて支援し、両社で日本市場を目指してまいります。なお、具体的な導入内容・スケジュールは決定次第、改めてお知らせいたします。

◆ 本取り組みの背景

― 顧客対応の現場が直面する構造転換

国内の顧客対応の現場は、労働人口の減少を背景にオペレーターの確保が構造的に困難となる一方、その業務をAI・システムが担う領域が拡大しています。矢野経済研究所によると、国内コンタクトセンターソリューション市場は、オペレーター不足の深刻化を背景に、従来オペレーターが担ってきた業務のシステム化が進み、2025年度以降も着実に伸長すると予測されています。

この構造転換を最大の事業機会と捉え、当社はNTSの完全子会社化以降、同事業のAI化を成長戦略の柱に据えてきました。メッセージングとAIエージェントに強みを持つAurora Mobileとの本取り組みにより、顧客接点をAIで支える体制を整え、当社グループの顧客対応事業を「人手不足に悩む側」から「変革を主導する側」へと転換させる――これが、戦略的背景です。

◆ Aurora Mobileについて

― 急成長するエンゲージメントAI

Aurora Mobileは2011年の設立以来メッセージング技術とAIエージェント技術を磨き続け、2018年に米NASDAQへ上場したグローバル企業です。

その成長は今、加速しています。

同社の発表によると、2025年度に創業以来初の通期黒字（GAAPベース）を達成して以降、直近まで4四半期連続で黒字を継続。

主力の顧客エンゲージメント基盤「EngageLab」は、年間経常収益が1,170万米ドル（2026年3月時点）と前年同月比172%増の過去最高を更新し、顧客数も前年比120%増の1,864社へと拡大、東南アジア・欧州・中東へ展開を広げています。

もう一つの主力であるAIエージェント基盤「GPTBots」は、OpenAI、Google Gemini、DeepSeekなど世界の最新LLMを選択して業務に実装できるプラットフォームです。

2026年4月には最新のDeepSeek-V4をリリース直後に統合――世界で新しいAIが生まれてから企業の現場に届くまでの距離を、限りなくゼロに近づけています。

急成長するプロダクトと、最新AIを即座に実装へ変える開発力。世界市場で本格的な成長軌道に入ったこの技術をNTSへの導入に向けた検討を進めます。

◆ 今後の展望

― 世界基準のAIを、日本の現場へ

本取り組みの射程は、NTS一社のAI化にとどまりません。

この取り組みが向かう市場は、拡大を続けています。Data Bridge Market Researchによると、世界のクラウド型コンタクトセンター市場は年平均26.1%で成長し、2030年には1,120億米ドル規模に達すると予測されています。

まずNTSの現場を変え、日本の商習慣の中で実証された導入モデルへと磨き上げ、その先で、同じ課題を抱える日本企業への展開を両社とともに進めてまいります。

世界で急成長するエンゲージメントAIと、日本の現場を知る当社。この組み合わせが生み出す成果の先に、時価総額500億円を必ず成し遂げる未来があります。

その未来へ向けて、当社は加速を続けます。

◆ Aurora Mobile株式会社 会社概要

会社名：Aurora Mobile株式会社

代表者：羅 偉東

所在地：東京都港区虎ノ門1－10－5 KDX虎ノ門一丁目ビル11階

事業内容：AI統合型顧客エンゲージメントソリューションの提供

親会社：Aurora Mobile Limited（NASDAQ: JG）

URL：https://www.aurora-mobile.com

◆ 会社概要

会社名：AIストーム株式会社(旧株式会社ジェクシード)

代表取締役：今井 俊夫

所在地：東京都千代田区神田錦町 3-17-11 榮葉ビル 9 階

事業内容：AI 事業、AI 教育、AI プロダクト開発、ERP／HR コンサル、LED ビジョン、トラック販売・リース、アドトラック広告、IT 機器販売 等

企業HP：https://www.ai-storm.co.jp

M&Aマッチングプラットフォーム：AIストームM&A https://ai-storm-ma.com/

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AIストーム株式会社 広報担当

E-mail:press@ai-storm.co.jp

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