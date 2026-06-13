レッスン回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ(東京都渋谷区 代表取締役：谷川 国洋)は、全レッスンを対象とした自動文字起こし機能を正式機能として本格導入いたしました。





国内オンライン英会話初





本機能では、レッスン録音の内容を自動でテキスト化し、レッスン終了後に会員のレッスン履歴画面(PCブラウザ・アプリ)から確認できます。これにより、レッスン中に聞き取れなかった表現や、自分が話した英語、講師が使った自然なフレーズを後から文字で振り返ることが可能になります。









■導入の背景：オンライン英会話の「受けっぱなし」を防ぎ、復習しやすい学習体験へ

英会話学習において、レッスン後の振り返りは、学習内容の定着に欠かせません。一方で、オンライン英会話では、レッスン中に聞き取れなかった表現を後から確認しづらい、自分が話した英語を客観的に振り返りにくい、復習のためにメモを取る必要があるといった課題があります。





その結果、レッスンを受講すること自体が目的化し、学習内容が十分に定着しないまま「受けっぱなし」になってしまうケースも少なくありません。





ネイティブキャンプは、こうした課題を解決するため、従来のレッスン録音機能に加えて、自動文字起こし機能を導入いたしました。レッスン中は会話に集中し、レッスン後にはテキストで内容を振り返ることで、より効率的な復習と継続的な学習を支援します。









■全レッスン自動文字起こし機能について

本機能は、レッスン録音の内容を自動でテキスト化し、レッスン履歴画面から確認できる機能です。

これまで、レッスン後に内容を振り返る際には、録音データを聞き返す必要がありました。今回、自動文字起こし機能を追加することで、レッスン内容を音声だけでなくテキストでも確認できるようになります。

これにより、聞き取れなかった表現、講師が使った自然なフレーズ、自分が話した英語などを視覚的に確認でき、復習の効率向上が期待できます。





▼これまで

レッスン録音を聞き返して復習





▼これから

レッスン録音に加えて、文字起こしテキストでも復習可能





音声とテキストの両方でレッスン内容を振り返ることができるため、移動時間やスキマ時間を活用した復習にも役立ちます。





アプリ

PC





■自動文字起こし機能の特徴

・レッスン録音の内容を自動でテキスト化し、レッスン履歴画面から確認可能

・聞き取れなかった表現・講師の自然なフレーズ・自分の発話を文字で振り返ることが可能

・メモを取る負担を軽減し、レッスン中は会話への集中をサポート

・移動時間やスキマ時間を活用した復習にも対応





自動文字起こし機能により、レッスン中に会話へ集中しながら、レッスン後には自分の発話や講師の表現をテキストで確認できます。復習のしやすさを高めることで、英語学習の継続と定着を後押しします。









■提供概要

提供内容： 全レッスン自動文字起こし機能

対象 ： ネイティブキャンプ英会話の全レッスン

対応言語： 全言語

確認方法： レッスン終了後、レッスン履歴画面から確認可能

対応環境： PCブラウザ・アプリ

利用方法： レッスン終了後、レッスン履歴画面に表示される文字起こし内容を確認





ネイティブキャンプは今後も、AI技術を活用した機能開発を通じて、レッスン受講から復習、学習定着までを一貫して支援する学習環境づくりを推進してまいります。









■ネイティブキャンプの特徴 https://nativecamp.net/

1. ネイティブスピーカーとレッスン回数無制限

2. 24時間365日、今すぐレッスン

3. パソコン・スマホ・タブレット、どこでも場所を選ばずに

4. 世界140ヵ国を超える講師陣

5. カランメソッドをはじめ豊富な教材

6. NC×AI ALL-IN-ONEの英語学習アプリ

7. 家族で使える1,980円(税込)のファミリープラン





以上7点を特徴とし、世界各国のバラエティ豊かな15,000名以上の講師(2026年6月時点)と32,000以上の豊富な教材による英会話レッスンは累計レッスン数8,000万回(2026年6月時点)を超え、多くの方にご利用いただいています。





【関連サービス】

・ネイティブキャンプ キッズ ： https://nativecamp.net/kids

・ネイティブキャンプ ビジネス： https://nativecamp.net/business

・Native Camp Japanese ： https://ja.nativecamp.net/

・ネイティブキャンプ留学 ： https://nativecamp.net/study_abroad

・法人向けサービス ： https://nativecamp.net/corporate

・教育機関向けサービス ： https://nativecamp.net/school









※日本国内に本社を置く企業が提供するオンライン英会話サービスにおいて、全レッスンを対象とした自動文字起こし機能を正式機能として本格提供する初のサービス。2026年6月13日時点、当社調べ。調査対象は、日本国内に本社を置く法人が提供する主要オンライン英会話サービス。β版・トライアル提供・実証実験段階での提供、一部ユーザー限定での提供、一部レッスンのみを対象とする提供、および海外法人が提供するサービスを除く。









■株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインで英会話レッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。





所在地 ： 〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容 ： オンライン英会話サービス事業 /

オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

URL ： https://nativecamp.co.jp/