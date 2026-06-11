TOKAIコミュニケーションズ、 日本最大の″AWS を学ぶイベント″AWS Summit Japan 2026にダイヤモンドスポンサーとして出展

株式会社TOKAIコミュニケーションズ

株式会社TOKAIコミュニケーションズ（本社：静岡県静岡市葵区、代表取締役社長：高橋 強、以下 当社）は、2026年6月25日（木）、26日（金）に幕張メッセで開催される日本最大のアマゾン ウェブ サービス（以下 AWS）を学ぶイベント「AWS Summit Japan 2026」にダイヤモンドスポンサーとして出展いたします。

6月25日（木）の事例セッションでは、パルグループ様がサイバー攻撃という最大の危機を、AWSへのサーバー移行により乗り越えた経営判断と移行プロセスの事例をご紹介いたします。

１．出展概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/6954/table/165_1_ac8f451d3db6a7d1090d60de7bf74f25.jpg?v=202606110951 ]

２．展示概要

当社展示ブースでは、「構築」「回線」「サポート」を中心に、AWSに関する新しい知見や技術を学ぶことができるブース展示やデモンストレーションをご用意しておりますので、ぜひお立ち寄りください。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/6954/table/165_2_f12727f9aaf1815e23b72d4af972a5ad.jpg?v=202606110951 ]

３．セッション概要[表3: https://prtimes.jp/data/corp/6954/table/165_3_97d9c28d926e6c19e84e100c2d5d852d.jpg?v=202606110951 ]

４．会場案内

※「AWS Summit Japan 2026」はアマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社が主催しておりますので、イベントに関するお問い合わせは、同社までお願いいたします。

当社は、通信サービス、システムインテグレーション、クラウドサービス、データセンターサービスの提供事業者として培ってきた豊富な技術とノウハウを活かし、お客様のシステム導入検討から移行支援、システム開発、サーバー構築、ネットワーク接続、運用監視まで包括的なサービスをワンストップで提供しております。

また、アマゾン ウェブ サービス（AWS）のパートナー認定制度において、最上位レベルの「AWSプレミアティアサービスパートナー」(*)、および国内トップクラスの接続回線数を提供する「AWSネットワークコンピテンシー認定パートナー」として、AWSの多種多様なクラウドサービスと通信サービスを同時にサポートすることにより、ビジネスの効率性、セキュリティー、可用性、スケーラビリティなどの面で大きな利点を発揮し、お客様の様々なニーズにお応えします。

今後も、お客様のビジネス成長と競争力強化を支援し、信頼されるビジネスパートナーとして、お客様に貢献できるよう努めてまいります。

* 当社は、AWSのパートナー認定制度であるAWSパートナーネットワーク（APN）において、長年の功績や高い技術力やサポート力、高品質なサービス、豊富な成功事例が高く評価され、「AWSプレミアティアサービスパートナー」として認定されています。

■当社のAWSパートナーネットワークでのティア

・AWSプレミアティアサービスパートナー

■当社が取得しているAWSの認定等

・AWS マネージドサービスプロバイダー

・AWS ネットワーク ISV コンピテンシー

・AWS ネットワーク コンサルティング コンピテンシー

・AWS パブリックセクターソリューションプロバイダー

・AWS 移行とモダナイゼーションコンピテンシー

・AWS デジタルワークプレイスサービスコンピテンシー

・AWS Well-Architectedパートナープログラム

・Backed by AWS Support

・AWS Direct Connectデリバリー

・AWS Lambdaデリバリー

・AWS 専用線アクセス体験ラボトレーニング

■当社AWSソリューション Webサイト

AWS導入のご相談から、サーバー構築・移行、接続回線、監視・運用、AI活用、クラウドネイティブ開発、データ分析、仮想デスクトップ導入に至るまで、お客様のAWS利用を支援する当社のAWSソリューションについては、下記Webサイトをご覧ください。

https://cloudsolution.tokai-com.co.jp/

■TOKAIコミュニケーションズについて

株式会社TOKAIコミュニケーションズは、TOKAIグループの情報通信事業を担う企業として、「豊かな暮らしと社会の実現」をミッションに掲げ、提案力、技術力、サポート力を強みに、お客様や社会の課題解決に取り組んでいます。自社保有の高品質な通信ネットワークを活かし、デジタル社会の基盤を支える「クラウド」「ネットワーク」「システム」の3つを柱に、法人・個人それぞれのお客様に最適なソリューションを提供しています。

https://www.tokai-com.co.jp/

以上

* 記載されている会社名、製品名、サービス名、ロゴ等は各社の商標または登録商標です。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社TOKAIコミュニケーションズ 法人営業本部 事業推進部 砂田、大野

電話番号：03-5404-3288

受付時間：月曜日～金曜日 10：00～12：00、13：00～18：00

E-Mail：csol@tokai-grp.co.jp ウェブサイト：https://cloudsolution.tokai-com.co.jp/