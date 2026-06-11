NURO 光、「PlayStation(R)5 デジタル・エディション 日本語専用 for NURO」を月額1,500円で提供開始

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社が提供する高速光回線サービス「NURO（ニューロ） 光」は、「PlayStation(R)5 for NURO」を刷新した「PlayStation(R)5（以下、PS5(R))デジタル・エディション 日本語専用 for NURO」の提供を開始します。あわせて、「NURO 光 PS5(R)特典」および 「NURO 光」PS5(R)オプションリリースキャンペーンを開始しています。

「NURO 光」の月額オプションサービスとして、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントが提供するPS5(R)をリースで手軽に楽しめるプラン「PS5(R) for NURO」を提供しています。本オプションをリニューアルし、3年間の契約継続期間（*1）において、これまで月額1,780円で提供していた利用料金を月額1,500円へ値下げするとともに、提供機器を「PS5(R) デジタル・エディション 日本語専用」へ変更します。

さらに、リニューアルにあわせて、公式サイトから「NURO 光」と本オプションを新規で同時に申し込んだ方を対象に、光回線の月額基本料金から3年間毎月520円を割引する「NURO 光 PS5(R)特典」の提供を開始します。これにより、実質月額980円で「PS5(R) デジタル・エディション 日本語専用」を利用できます。

加えて、PS5(R)に関連した豪華賞品が抽選で当たるキャンペーンを7月19日まで実施中。「NURO 光」と本オプションを新規で同時に申し込んだ方を対象に、テレビを使用することなくWi-Fi経由でPS5(R)のゲームを楽しめる「PlayStation Portal(TM) リモートプレーヤー」をはじめ、シームレスなグラデーションが施された躍動感あふれるハイパーポップコレクション「DualSense(R) ワイヤレスコントローラー（リズム ブルー）」や、初代「DUALSHOCK(R)」のデザインをリアルに再現したシリコーンポーチなどをプレゼントします。また、「NURO 光」を利用中で本オプションを新規で申し込んだ方にも、シリコーンポーチ「PlayStation」を抽選でプレゼントします。

安定した高速通信を特長とする光回線サービス「NURO 光」は、2013年のサービス開始以来、通信速度や安定性を重要視する多くのゲームユーザーに利用されており、オンラインでのプレイや最新ソフトのダウンロードなどにおいて快適なゲーム体験を提供しています。この度のリニューアルは、より多くのお客さまが手軽に最先端のゲーム体験を楽しめる環境を提供することを企図しています。

「NURO 光」は、申し込みから開通後までの利用体験や、「NURO 光」の回線を利用することによって出会うあらゆる感動体験の価値を高める、お客さまの通信体験の向上に努めています。今後もゲーム・音楽・アニメなど様々なエンタテインメントを提供するソニーグループの通信サービスとして、インターネットを介した豊かな体験の提供を目指してまいります。

月額オプション「PlayStation(R)5 デジタル・エディション 日本語専用 for NURO」

「PlayStation(R)5 デジタル・エディション 日本語専用 for NURO」は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの提供するPS5(R)をリースで手軽に楽しめる「NURO 光」のオプションサービスです。3年間の契約継続期間（*1）において、「PS5(R) デジタル・エディション 日本語専用」を月額1,500円の定額で利用できます。また、1年間のメーカー保証期間に加え、2年間の延長保証サービスを付帯しており、契約継続期間中保証サービスが受けられます。

■ 提供開始日

2026年6月10日～

[表: https://prtimes.jp/data/corp/196/table/1546_1_88c14477c400bbc6980a8691ecdd8fc6.jpg?v=202606111051 ]

■ 対象プランおよび申し込み条件

- 公式サイトから新規で申し込んだ方が対象- 戸建て向けプラン：「NURO 光 One」および「NURO 光」- 集合住宅向けプラン：「NURO 光（マンション）」

※ 詳細は公式サイトを参照ください。 https://www.nuro.jp/hikari/ps5_option/dejp/

■「NURO 光 PS5(R)特典」について

- 公式サイトの特典専用ページから「NURO 光」およびオプションサービス「PlayStation(R)5 デジタル・エディション 日本語専用 for NURO」を新規で同時に申し込んだ方を対象に、光回線の月額基本料金から3年間毎月520円を割引きし、オプションの月額料金が実質980円で利用可能。- 基本工事費最大49,500円が実質無料。- 他社サービスから「NURO 光」への乗り換え時に発生する契約解除料・工事費残債等を最大60,000円還元する特典なども適用。- 特典専用ページ：https://www.nuro.jp/hikari/campaign/ps5/

※ 特典は予告なく変更・終了する場合があります。

※ 別途、契約事務手数料や基本工事費等の諸費用が発生します。

※ 基本工事費および棟設備利用手数料はプランによって異なります。プランおよび特典の詳細は公式サイトをご参照ください。 https://www.nuro.jp/hikari/

■「NURO 光」PS5(R)オプションリリースキャンペーン

- 期間：2026年6月10日～7月19日- 内容：期間中、「PlayStation(R)5 デジタル・エディション 日本語専用 for NURO」を申し込んだ方を対象に、豪華賞品を抽選でプレゼント。- キャンペーン詳細： https://www.nuro.jp/hikari/ps5_option/dejp/

【対象 １.】 「NURO 光」を新規で申し込んだ方

応募条件：公式サイトから「NURO 光」と「PlayStation(R)5 デジタル・エディション 日本語専用 for NURO」を新規で同時に申し込み

◯ 賞品

１. PlayStation Portal(TM) リモートプレーヤー：3名

２. DualSense(R) ワイヤレスコントローラー（リズム ブルー）：10名

３. シリコーンポーチ「DUALSHOCK」：20名

【対象 ２.】 「NURO 光」を利用中の方

応募条件：「NURO 光 マイページ」より新規で「PlayStation(R)5 デジタル・エディション 日本語専用 for NURO」を申し込み

◯ 賞品

- シリコーンポーチ「PlayStation」：30名様

【ソニーグループの通信サービス「NURO 光」について】

「NURO 光」は2013年に提供を開始した、高速通信とリーズナブルな価格が特長の光回線サービスです。インターネットを介した豊かな体験の提供を目指して、より高速・大容量通信が可能な10ギガサービスのスタンダード化を強化するとともに、お客さまの通信体験の向上を推進してまいります。

※ プレスリリース（2026年5月28日発表）： NURO 光、Opensignal「日本 固定ブロードバンド・エクスペリエンス 2026年5月」国内最高評価

https://www.sonynetwork.co.jp/corporation/release/2026/ko4h8t0000000haj-att/20260528.pdf

＜「NURO 光 10ギガ」のサービス提供エリア＞

北海道、宮城、福島、山形、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、愛知、静岡、岐阜、三重、京都、大阪、兵庫、滋賀、奈良、広島、岡山、福岡、佐賀の一部エリア

＜「NURO 光 2ギガ」のサービス提供エリア＞

北海道、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、愛知、静岡、岐阜、三重、京都、大阪、兵庫、滋賀、奈良、広島、岡山、福岡、佐賀 の一部エリア

※ プランの詳細は、公式サイトを参照ください。 https://www.nuro.jp/hikari/

【「NURO」ブランドについて】

NURO」は、NURO 光を中心に、モバイル、法人向けサービスを包括するネットワークサービスブランドです。「UNLOCK NEW YOU」をスローガンとして掲げ、インターネットを軸にした様々なサービスを通じて、人々がまだ見ぬ次の可能性へと前進するきっかけを生み出すことを目指しています。

※詳細は公式サイトを参照ください。

https://www.nuro.jp/brand/ (https://www.nuro.jp/brand/)

（*1） 契約期間終了後は、PS5(R)のリース継続か、買取、機器を返却のうえ解約のいずれかを選択することが可能です。契約期間満了前に解約された場合は、残債金額の支払いが必要です。その際、買取を選択される場合は、残債金額に加えて端末購入代金が別途必要です。

※ 記載の料金は全て税込み価格です。

※ "PlayStation"は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※ 記載されている会社名および商品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。