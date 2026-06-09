東北芸術工科大学(山形市上桜田／学長：中山 ダイスケ)では、2024年の山形ビエンナーレを機に夏季限定の市民向けクリエイティブ講座「夏芸大」を開始し、この2年間で、本学教員陣らが提供する多様なアート＆デザインの講座を多くの方に受講いただきました。その「夏芸大」を今年も2026年8月22日(土)から8月30日(日)の期間に開催することとなり、本日6月9日(火)から申し込みをスタートします。

https://natsugeidai.tuad.ac.jp





夏芸大ティザービジュアル





今年も、「やってみたかった」や「今だから学びたい」を叶える大人向け講座やスキルアップに役立つビジネス講座、さらには親子や中・高生向け講座など76講座をご用意します。

本学の多彩な教授陣によるさまざまな講座に加え、週末には、小説家・原田 マハ氏や世界的工業デザイナーの奥山 清行氏、国内最大のハンドメイドマーケットプレイスを展開する株式会社クリーマの大橋 優輝氏、世界的広告賞を次々と獲得する東北発のベンチャー 株式会社ヘラルボニーの代表 松田 崇弥氏(本学卒業生)を招いた講演会も実施します。





東北芸術工科大学は、リカレント教育の一環として「夏芸大」を継続開催し、社会人の学び直しやスキル向上、また小中高生や親子に至るまで、地域の方々の生涯学習を推進し、次世代の創造的な力を育む場としての役割も担います。

この夏、本学での学びを通じて、新たな発見や創造の楽しさを体験してみませんか。ぜひこの機会にお申し込みのうえ、ご参加ください。









■「夏芸大」概要

会場 ： 東北芸術工科大学 ※一部オンライン併用

会期 ： 2026年8月22日(土)～30日(日)

講座数 ： 76(親子向け12・中高生向け21、大人向け28、ビジネス11、講演会4)

参加費 ： 有料 ※金額は講座によって異なります

申し込み ： https://natsugeidai.tuad.ac.jp

申込期間 ： 6月9日(火)～8月5日(水)

Instagram： https://www.instagram.com/tuad_natsugeidai/

※講座内容やスケジュールについては、申込用Webサイトからご覧ください。









■講演会

―各界の素敵なゲストをお招きする大講義室でのトークイベント。

8月22日・23日及び29日・30日の土日には、各分野でクリエイティブに活躍する著名なゲストが来学し、本学の中山ダイスケ学長らと語る特別な講演会を4つ開催いたします。どなたでも参加可能なこの機会に、ぜひご来学ください。

登壇者：8月22日(土) 小説家 原田 マハ氏

23日(日) 株式会社クリーマ 取締役 大橋 優輝氏

29日(土) 株式会社ヘラルボニー 代表取締役 松田 崇弥氏

30日(日) 工業デザイナー 奥山 清行氏

※いずれも時間は12：00～14：00

参加費：各講演 3,000円・定員400名 ※税込





小説家・キュレーター 原田 マハ氏 (C)ZIGEN





株式会社クリーマ 取締役 大橋 優輝氏





株式会社ヘラルボニー 代表取締役 松田 崇弥氏





工業デザイナー 奥山 清行氏





■親子向け講座

芸工大オリジナルの教養＆アート講座集。プロと本気で遊ぼう。

東北芸術工科大学のアトリエや施設で芸術的な夏の思い出を作りませんか。子育て世代の親御さん、興味関心が高まる年齢のお子さんを対象に、親子で体験できるレベルの高い芸術講座。芸術大学のひと味違ったワークショップでお子さんの新たな好奇心を発見するチャンスかも。





開催日：8月22日(土)・23日(日)、29日(土)・30日(日)

参加費：各講座 2,000円・定員20組 ※税込、講座により＋材料費









■中・高校生向け講座

中学生から高校2年生までが対象！興味や関心のきっかけ探しに。

東北芸術工科大学の教授陣がさまざまな講座を用意。本学の学生と同じ授業を体験してみよう。中学生から高校2年生までであれば学年を問わず複数講座の受講が可能。アートやデザインが好きな方、芸術大学への進学を目指す方、受験や進路に迷っている方など、どんな動機でも大歓迎。オープンキャンパスの番外編としても受講してみてください。





開催日：8月22日(土)・23日(日)、29日(土)・30日(日)

参加費：各講座 2,000円・定員30名 ※税込、材料費込









■大人講座(平日・夜)

やってみたかった、今だから学びたい、大人のための平日講座集。

本学の各分野のプロクリエイターによる特別講座＆ワークショップ。さまざまな体験で、「やってみたかった」「今だから学びたい」を満たしませんか。アートや工芸、イラストやデザイン、映像やデジタル、建築や歴史、地域のアイデアや食文化など、多彩な学びが体験できます。





開催日：8月24日(月)～28日(金)

参加費：1日コース…各講座 6,000円・定員35名

2日コース…各講座 11,000円・定員30名

3日コース…各講座 16,000円・定員20名

※税込、講座により＋材料費









■大人講座(週末・日中)

やってみたかった、今だから学びたい、大人のための週末講座集。

本学の各分野のプロクリエイターによる特別講座＆ワークショップ。さまざまな体験で、「やってみたかった」「今だから学びたい」を満たしませんか。アートや工芸、イラストやデザイン、映像やデジタル、建築や歴史、地域のアイデアや食文化など、多彩な学びが体験できます。





開催日：8月22日(土)・23日(日)、29日(土)・30日(日)

参加費：120分コース…各講座 6,000円・定員35名

240分コース…各講座 11,000円・定員30名

※税込、240分コースは講座により＋材料費









■ビジネス講座

お仕事や未来の創造に役立つビジネス講座集。スキル向上や社員研修に。

会社員や公務員、自営業の方など、今の仕事や未来の創造に役立つビジネス講座。デザイン思考と経営、AIとクリエイティブ、地域デザイン、実務など、企業の問題解決や個人の仕事スキル向上につながる講座をご用意します。会社の研修での活用も。





開催日：8月24日(月)～28日(金)

参加費：各講座 6,000円・定員30名

※山形県広告業協会連携講座は2,000円、

オンライン受講(一部講座のみ可)は4,000円

※税込





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