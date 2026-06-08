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東京工芸大学 芸術学部デザイン学科有志学生による「感覚の翻訳」展を中野キャンパスで開催 ー6月4日（木）から6月12日（金）ー
東京工芸大学（学長：吉野弘章、所在地：東京都中野区）、芸術学部デザイン学科の有志学生9名による企画展「感覚の翻訳（以下、本展）」が、2026年6月4日（木）から6月12日（金）まで、中野キャンパスで開催されている。入場無料。
2026年6月4日（木）から6月12日（金）まで、同大中野キャンパス6号館6B01ギャラリーで、芸術学部デザイン学科4年生の有志9名による企画展「感覚の翻訳」が開催されている。
この企画展は、デザイン学科グラフィックデザイン領域の松本健一准教授、ゑ藤隆弘准教授、相楽賢太郎助教、各研究室に所属する学生3名ずつ、計9名によって企画された展示。
本展では、あえて作品テーマを設けず、参加学生9名それぞれが本展に向けて個性的な発想を元に創り上げた作品が展示されている。会場には、本展の開催にあわせて制作されたグラフィック作品を中心に、ポスターや立体作品、個人制作をまとめた小冊子「ZINE」など、多彩な作品が並ぶ。学生たちが得意とする表現方法を生かした作品群を通じて、学生ならではの自由な発想と力強い表現を体感することができる。
本展の代表を務めるデザイン学科4年生の八十島一菜さんは、「参加メンバーそれぞれが、今後の創作活動や表現力の向上につなげたいという思いで集まり、本展を企画しました。昨年、先輩方が学内で開催したグループ展に刺激を受け、自分たちも挑戦したいと思ったことが開催のきっかけです。グラフィックデザインを軸に、超個人的な感覚について語ります！感覚に共感できる面白さ、共感できない面白さを感じていただきたいです」と話す。
同大中野キャンパス6号館の6B01ギャラリーは、天井高4ｍ近くあるギャラリーで、広々とした展示空間は、写真や立体作品、映像インスタレーション作品など、様々な展示を行うことができる。展示内容に合わせて空間を仕切れる可動式の展示パネルや展示用ライトも設置されている。
6B01ギャラリーは、教員による展示だけでなく、学生作品の発表活動を支援する施設としても活用されている。学生は、所属する学科教員をとおして利用申請を行うことで無料でギャラリーを使用することができ、学科・グループ・個人を問わず幅広い創作活動の発表の場となっている。
東京工芸大学は、1923（大正12）年に創設された「小西寫眞（写真）専門学校」を前身とし、テクノロジーとアートを融合した教育・研究を推進し続け、2023年に創立100周年を迎えた。2024年には、芸術学部が創立30周年を迎えた。設立以来メディア芸術の最新情報を発信し続ける芸術学部は、「メディア芸術の拠点」としてさらなる進化を続けている。
■企画展「感覚の翻訳」
・会期：2026年6月4日（木）から6月12日（金）
・会場：東京工芸大学 中野キャンパス 6号館6B01ギャラリー （〒164-0013 東京都中野区弥生町1-10）
・時間：9：00〜19：30
・アクセス：地下鉄／東京メトロ丸ノ内線・都営地下鉄大江戸線「中野坂上駅」下車 徒歩約12分
・入場：無料
・参加メンバー：大川内奏人、岡元ほのか、菊池和香菜、齋藤実海、佐藤智希、志賀美空、下山 惺奈、八十島一葉、米田心夏
■東京工芸大学
東京工芸大学は1923（大正12）年に創立された「財団法人小西寫眞（写真）専門学校」を前身とし、創設当初からテクノロジーとアートを融合した無限の可能性を追究し続けてきた。2023年に創立100周年を迎えた。
【URL】 https://www.t-kougei.ac.jp/
■東京工芸大学芸術学部
1994年に芸術学部設置（所在地：東京都中野区）。
写真学科、映像学科、デザイン学科、インタラクティブメディア学科、アニメーション学科、マンガ学科、ゲーム学科の7学科を有します。芸術学部全学年の就学地が中野キャンパスに集約された、メディア芸術のすべてを都心の１キャンパスで学べる唯一無二の大学です。
現在、芸術学部には88名の教員が在籍しており、設立以来社会で活躍するための総合的な力を備え、クリエイティブ産業や文化を牽引するメディア芸術分野のプロフェッショナルを育成しています。
【URL】 https://www.t-kougei.ac.jp/gakubu/arts/
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人東京工芸大学 総務・企画課 広報担当
TEL：03-5371-2741
メール：university.pr@office.t-kougei.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
2026年6月4日（木）から6月12日（金）まで、同大中野キャンパス6号館6B01ギャラリーで、芸術学部デザイン学科4年生の有志9名による企画展「感覚の翻訳」が開催されている。
本展では、あえて作品テーマを設けず、参加学生9名それぞれが本展に向けて個性的な発想を元に創り上げた作品が展示されている。会場には、本展の開催にあわせて制作されたグラフィック作品を中心に、ポスターや立体作品、個人制作をまとめた小冊子「ZINE」など、多彩な作品が並ぶ。学生たちが得意とする表現方法を生かした作品群を通じて、学生ならではの自由な発想と力強い表現を体感することができる。
本展の代表を務めるデザイン学科4年生の八十島一菜さんは、「参加メンバーそれぞれが、今後の創作活動や表現力の向上につなげたいという思いで集まり、本展を企画しました。昨年、先輩方が学内で開催したグループ展に刺激を受け、自分たちも挑戦したいと思ったことが開催のきっかけです。グラフィックデザインを軸に、超個人的な感覚について語ります！感覚に共感できる面白さ、共感できない面白さを感じていただきたいです」と話す。
同大中野キャンパス6号館の6B01ギャラリーは、天井高4ｍ近くあるギャラリーで、広々とした展示空間は、写真や立体作品、映像インスタレーション作品など、様々な展示を行うことができる。展示内容に合わせて空間を仕切れる可動式の展示パネルや展示用ライトも設置されている。
6B01ギャラリーは、教員による展示だけでなく、学生作品の発表活動を支援する施設としても活用されている。学生は、所属する学科教員をとおして利用申請を行うことで無料でギャラリーを使用することができ、学科・グループ・個人を問わず幅広い創作活動の発表の場となっている。
東京工芸大学は、1923（大正12）年に創設された「小西寫眞（写真）専門学校」を前身とし、テクノロジーとアートを融合した教育・研究を推進し続け、2023年に創立100周年を迎えた。2024年には、芸術学部が創立30周年を迎えた。設立以来メディア芸術の最新情報を発信し続ける芸術学部は、「メディア芸術の拠点」としてさらなる進化を続けている。
■企画展「感覚の翻訳」
・会期：2026年6月4日（木）から6月12日（金）
・会場：東京工芸大学 中野キャンパス 6号館6B01ギャラリー （〒164-0013 東京都中野区弥生町1-10）
・時間：9：00〜19：30
・アクセス：地下鉄／東京メトロ丸ノ内線・都営地下鉄大江戸線「中野坂上駅」下車 徒歩約12分
・入場：無料
・参加メンバー：大川内奏人、岡元ほのか、菊池和香菜、齋藤実海、佐藤智希、志賀美空、下山 惺奈、八十島一葉、米田心夏
■東京工芸大学
東京工芸大学は1923（大正12）年に創立された「財団法人小西寫眞（写真）専門学校」を前身とし、創設当初からテクノロジーとアートを融合した無限の可能性を追究し続けてきた。2023年に創立100周年を迎えた。
【URL】 https://www.t-kougei.ac.jp/
■東京工芸大学芸術学部
1994年に芸術学部設置（所在地：東京都中野区）。
写真学科、映像学科、デザイン学科、インタラクティブメディア学科、アニメーション学科、マンガ学科、ゲーム学科の7学科を有します。芸術学部全学年の就学地が中野キャンパスに集約された、メディア芸術のすべてを都心の１キャンパスで学べる唯一無二の大学です。
現在、芸術学部には88名の教員が在籍しており、設立以来社会で活躍するための総合的な力を備え、クリエイティブ産業や文化を牽引するメディア芸術分野のプロフェッショナルを育成しています。
【URL】 https://www.t-kougei.ac.jp/gakubu/arts/
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人東京工芸大学 総務・企画課 広報担当
TEL：03-5371-2741
メール：university.pr@office.t-kougei.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/