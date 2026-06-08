東京工芸大学 芸術学部デザイン学科有志学生による「感覚の翻訳」展を中野キャンパスで開催 ー6月4日（木）から6月12日（金）ー

東京工芸大学 芸術学部デザイン学科有志学生による「感覚の翻訳」展を中野キャンパスで開催 ー6月4日（木）から6月12日（金）ー