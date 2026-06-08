熱海で人気のプリン専門店「熱海プリン」(所在地：静岡県熱海市、運営：株式会社フジノネ)は、チョコミントプリンを6月20日(土)より発売します。毎年即完売する、お待ちかねのチョコミントプリン。今年は「ENJOYスースー！」をテーマにチョコミントを思いっきり楽しめるメニューが盛りだくさんです！

チョコミントメニューだらけの2日間になる「ENJOYスースーDAY」も熱海プリンカフェ2ndで開催。チョコバナナチョコミントソフトや、チョコミントロールケーキ・ミントソーダ、チョコミントプリンに追いミントできる、「スースープリンソース」などが2日間限定で登場！！





【公式サイト】 https://atami-purin.com

【通販サイト】 https://atami-purin.shop-pro.jp





大人気チョコミントプリンがついに今年もスタート！





＜チョコミントプリン＞

熱海プリンの中でも定番のマスカルポーネチーズを使った「風呂まーじゅプリン」をベースにさわやかなミントプリンに、チョコレートを忍ばせたチョコミントプリン。

やさしめのミントの美味しさは、どこかレトロな味わいです。

熱海プリンのシーズンフレーバーの中でも毎年人気メニュー！数量限定のため、売り切れ次第販売終了となります。

価格 ： 500円(税込)

アレルギー ： 乳成分・小麦・ゼラチン・大豆

発売日 ： 6月20日(土)～

取り扱い店舗： 熱海プリン全店









■20・21日はENJOYスースーDAYを開催！！！

熱海プリンカフェ2ndでチョコミントメニューだらけになる、ENJOYスースーDAYを開催します！

この2日間でしか食べられないチョコミントメニューが登場するだけでなく、ミント色のものを身につけて来ていただいた方へのプチプレゼントや、チョコミントTシャツが当たるくじも開催します！チョコミント好きにはたまらない2日間です。





熱海プリンカフェ2ndのチョコミントスイーツ





＜チョコミントロール＞

ふわふわのチョコミントロールの上にプルプル爽やかなミントプリン＆チョコミントアイス・ミントクリームをのせた限定スイーツ

価格 ： 700円

アレルギー ： 乳成分・小麦・大豆

販売日 ： 6月20日・21日の2日間

取り扱い店舗： 熱海プリンカフェ2nd





チョコミントロール





＜スースーミントソーダ＞

スースー感強めのミントソーダに、ミントクリームとチョコミントアイスを添えて。ミント好きさんも満足のスースーメニューです！

価格 ： 650円

アレルギー ： 乳成分・大豆

販売日 ： 6月20日・21日の2日間

取り扱い店舗： 熱海プリンカフェ2nd





スースーミントソーダ





＜チョコバナナチョコミントソフト＞

パリッとチョコがけのミント＆ミルクソフトの中にはなんと！チョコバナナが隠れています！ひんやりスーっと今だけ限定のソフトクリームです

価格 ： 680円

アレルギー ： 乳成分・小麦・バナナ・大豆

販売日 ： 6月20日・21日の2日間

取り扱い店舗： 熱海プリンカフェ2nd





チョコバナナチョコミントソフト





＜スースープリンソース＞

もっとスースーしたい人に！2日間限定のチョコミントプリンにミントを追いがけできる「スースープリンソース」です

価格 ： 50円

販売日 ： 6月20日・21日の2日間

取り扱い店舗： 熱海プリンカフェ2nd





スースープリンソース





■スースーTシャツが当たるクジも実施

3,000円以上お買い上げのお客様は、スースーTシャツが当たるくじ引きにご参加いただけます！ミントカラーを身に着けてご来店いただいた方には、うれしいプチプレゼントも！チョコミントファン必見のイベントをたくさんご用意してお待ちしております！





スースーTシャツ





◆全期間中楽しめるチョコミントメニュー





チョコミントプラッペ





【熱海プリンカフェ2nd】

＜チョコミントプラッペ＞＜チョコミントプラッペ チョコミントアイスver．＞

ミントスムージーにチョコチップ＆チョコソースを混ぜて暑い日もスーっと爽やかに！たっぷりのミントクリームをトッピングしたレトロな見た目もポイントです。

プラス50円でチョコミントアイスにチェンジもできます！

価格 ： 800円 チョコミントアイスのせ880円

アレルギー： 乳成分・卵・ゼラチン・大豆

発売日 ： 6月20日(土)～









【熱海プリン食堂限定メニュー】





チョコミント皿プリン





＜チョコミント皿プリン＞

やさしい甘さのミントプリンにパリッとチョコソースとミントクリームをのせたチョコミント皿プリン

価格 ： 600円(イートイン)

アレルギー ： 乳成分・ゼラチン・大豆

発売日 ： 6月20日(土)～

取り扱い店舗： 熱海プリン食堂





食堂のミントソーダ





〈食堂のミントソーダ＞

ミントソーダとチョコミントアイスをのせた爽やかな味わい

価格 ： 550円(税込・イートイン)

650円(税込・テイクアウト)

アレルギー ： 乳成分・大豆

発売日 ： 6月20日(土)～

取り扱い店舗： 熱海プリン食堂





チョコミントシェイク





＜チョコミントシェイク＞

ミントシェイク＆ミントクリームにチョコソースとチェリーをトッピングしたひんやりドリンク

価格 ： 600円(税込・イートイン)

700円(税込・テイクアウト)

アレルギー ： 乳成分・大豆

取り扱い店舗： 熱海プリン食堂









●熱海プリンについて

近年、20代30代に人気を誇る熱海。熱海の街を活性化させたいとの想いから2017年にオープン。かつての古き良き熱海を思わせるどこか懐かしいけど新しいプリンを提供するプリン専門店です。

Instagramの「#熱海プリン」投稿は現在9.2万件以上。1日最高8,000本、累計300万本以上のプリンを販売しています。メディアにも連日取り上げられ、熱海の顔となったブランドです。熱海駅前商店街の小さな1号店からスタートし、現在は熱海エリアにコンセプトの異なる6店舗を展開しています。





熱海プリンについて





●店舗

名称 ：熱海プリン

所在地：静岡県熱海市田原本町3-14

熱海プリン1号店。熱海駅から1番近い売店風スタンド。すぐ食べたい！お土産に買いたい時はここがおススメ。





名称 ：熱海プリンカフェ2nd

所在地：静岡県熱海市銀座町10-22

海に近い熱海銀座商店街にあり、フォトジェニック度No.1！

お風呂をイメージしたイートインスペースで長風呂プリン





名称 ：渚の熱海プリン

所在地：静岡県熱海市和田浜南町10-1 ATAMI BAY RESORT KORAKUEN内

ATAMI BAY RESORT KORAKUEN2階。

ハッピーバカンスがテーマのゆったり穴場的「熱海プリン」





名称 ：ドライブイン 熱海プリン食堂

所在地：静岡県熱海市上多賀10-1

長浜海水浴場目の前。唯一のお食事を提供する「熱海プリン」。

観光のお客様だけでなく地元の皆様もおもてなし





名称 ：熱海プリン 来宮駅店

所在地：静岡県熱海市福道町7 来宮駅構内

JR来宮駅直結の、レトロな駅をイメージした店舗。テーマは「みんなの待ち合わせステーション」ゆったりとした店内で待ち合わせして、楽しい旅に出かけましょう！

大きなドリンクメニューが名物。









●会社概要

株式会社フジノネ

所在地 ： 静岡県熱海市下多賀777番地

電話 ： 0557-68-3121

代表者 ： 代表取締役 河越敬仁

URL ： https://www.fujinone.co.jp/

公式Instagram： https://www.instagram.com/atamipurin/