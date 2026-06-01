静岡県沼津市西浦平沢に位置する「らららサンビーチ」（運営：シンコースポーツ／運用サポート：株式会社しくみ）は、2026年夏も完全予約制スタイルで開催することを決定しました。「弁当作り・駐車場探し・荷物の多さ」という子育てファミリーの3大悩みを丸ごと解消する予約プランに加え、今夏は縁日コンテンツをさらに充実。また新たに地域住民向けの割引制度「地元ありがとう割」も導入します。3年連続全国水質No.1（2019・2021・2024年）を誇る清澄な海で、今夏もパパも、ママも、子どもも笑顔になれる夏を届けます。

■ 「海に行くのが大変」--その本音に、本気で向き合った

子育て世代にとって「海水浴」は、楽しい半面、準備・移動・駐車場問題・子どものお世話、後片付け、安全面の確保など、多くの負担を伴うイベントでもあります。前日のお弁当作り、当日朝の荷造り、到着後の駐車場探しで疲弊し、「海に行くたびに親だけ疲れる」という声は全国で共通の悩みとなっています。 らららサンビーチは2025年の完全予約制リニューアルで「来年もまた来たい」というお声を多数いただきました。2026年もその声に応え、さらに進化した形で開催します。

今夏の見どころ--家族みんなが楽しめる海

【1】駐車場が予約できる

毎年ピークシーズンに入場制限が出るほど人気の同ビーチが、今夏も一部予約制を継続。事前予約で駐車場が確保されるため、当日の「満車で入れない」問題がゼロになります。 もちろん、通常通り、予約なしでご来場でも入場していただけます。その場合は現金で現地精算。ただ、夏休みやお盆など、混雑は早朝から始まり、道路には長蛇の列ができます。遠方からわざわざお越しの方は特に、時間にゆとりをもって、確実に楽しみに来ていただけるよう、駐車場の予約プランは継続とする予定です。

【2】ランチBOX付きプランで、朝のお弁当作りから解放

事前にランチBOXを手配できるプランを用意。お弁当作りの手間がなくなり、朝はゆっくり準備して出発できます。テントや砂場セットのレンタルを含む「手ぶら満喫プラン」など、複数プランから選択可能（詳細はWebサイトにて順次公開予定）。

【3】今夏さらに充実！縁日コンテンツ＆地元ありがとう割

子どもたちが大喜びの縁日を今夏はさらに拡充予定。かき氷・スーパーボールすくいなど、海水浴だけにとどまらない夏の思い出づくりをサポートします。また今年新たに「地元ありがとう割」を導入。沼津市民をはじめ対象エリアの方は各プランを割引価格でご利用いただける予定です。（当日、代表者の住所確認書類が必要）。

■ ここにしかない体験--らららサンビーチが選ばれる7つの理由

・全国水質No.1（2019・2021・2024年）・透明度25m以上の澄んだ海 ・人工海水浴場ならではの穏やかな浅瀬設計--0歳からの海デビューに最適 ・富士山を正面に望む絶景ロケーション（沼津市街地から最も近い海水浴場） ・ライフセーバー常駐・清潔な更衣室・おむつ替え台完備のファミリー専用設計 ・縁日・かき氷・磯遊び・釣り体験など、子どもが夢中になるコンテンツ ・天候悪化による閉場時は無料で日程変更--梅雨明け前でも安心して予約可能 ・地元ありがとう割で地域住民も気軽に利用可能（2026年新設）

■ 西伊豆の海が、日本の子育て文化を変えるかもしれない

子育て世代の「アウトドア離れ」の背景には、準備・移動・後片付けの負担感があります。らららサンビーチが提案する「予約制×コンテンツ付き海水浴」モデルは、家族旅行・日帰りレジャーの新しいスタンダードを提示するものです。 少子化が進む中でも「子どもに豊かな自然体験を」という親のニーズは根強く、安全・快適・手軽という三要素を備えた本モデルは、都市圏からのファミリー層を西伊豆・沼津エリアへ誘引する観光振興策としても期待されています。 0歳児からでも安心のビーチとしても人気で、また大きい子どもでも、小さな海の魚を観察して楽しむ姿が見られ、親も子もみんなで楽しめるビーチとなっている。

■ 担当者からのメッセージ

「海に行くたびにママだけ疲れてしまう--そんな声をずっと聞いてきました。また混雑を受けて街の方からも苦情の声もいただいていました。らららサンビーチは、ファミリーが本当の意味で海を楽しめるよう、準備・駐車・食事の不安なく、この豊かな自然を楽しみに多くの方にいらしていただければと思います。らららサンビーチは日本一を誇る水質NO.1のファミリー海水浴場です。今年は縁日もさらにパワーアップし、地元の方にも気軽に来ていただけるよう割引制度も新設しました。今夏もたくさんの家族の笑顔に出会えることを、スタッフ一同楽しみにしています。」 （シンコースポーツ、スタッフ一同）

■ 施設概要

施設名：らららサンビーチ 所在地： 〒410-0234 静岡県沼津市西浦平沢517-4 運営会社：シンコースポーツ（運用サポート：株式会社しくみ） 開設期間：2026年夏（詳細は公式HPにて発表） 予約サイト： 公式HP、Instagramにてご案内 公式HP：https://lalala-sunbeach.com/ 公式Instagram：https://www.instagram.com/lalala_sunbeach/ お問い合わせ：info@lalala-sunbeach.com

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