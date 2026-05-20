【学術論文発表済】静岡県伊豆の国市のバザルト(R)ボディケアが50代の慢性腎炎・更年期・疲れやすさに変化。月2回4ヶ月の継続ケアで全身コンディションの整いと定期検診での嬉しい変化が確認された最新症例を公開

【学術論文発表済】静岡県伊豆の国市のバザルト(R)ボディケアが50代の慢性腎炎・更年期・疲れやすさに変化。月2回4ヶ月の継続ケアで全身コンディションの整いと定期検診での嬉しい変化が確認された最新症例を公開