【学術論文発表済】静岡県伊豆の国市のバザルト(R)ボディケアが50代の慢性腎炎・更年期・疲れやすさに変化。月2回4ヶ月の継続ケアで全身コンディションの整いと定期検診での嬉しい変化が確認された最新症例を公開
バザルト(R)が導いた変化――静岡県伊豆の国市・cahoの症例報告
エステ技術における科学的根拠が問われる時代、バザルト(R)ストーンは自律神経・血行・全身コンディションへの影響を検証した学術論文を発表しており、婦人科医推奨を受けた唯一のトリートメント技術として確立されています。
この度、静岡県伊豆の国市のサロン『caho』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは50代後半の女性です。慢性腎炎・高血圧・高尿酸値の数値が上がり疲れやすい状態が続いており、更年期にも差しかかり体調が優れない中でご来店されました。
同サロンでは、バザルト(R)ボディトリートメントを月2回のペースで4ヶ月間継続実施。遠赤外線による深部温熱効果で全身の血行と自律神経へのアプローチを積み重ねました。
4ヶ月に1回の定期検診で、慢性腎炎のクレアチニンの数値が低下。尿酸値・血糖値も下がったことが確認されました。
お客様は「慢性腎炎の数値は下がらないと言われていたので期待していなかったのですが、定期検診でクレアチニン・尿酸値・血糖値の数値が下がっていました。バザルトストーントリートメント以外に特に変わったことはしていないので、とても驚いています。温かくて気持ちいいトリートメントをしてもらいながら、こんな変化があるなんてすごいです！」と語っています。
※効果には個人差があります。本施術はリラクゼーションを目的としたものであり、医療行為ではありません。体調管理については医師にご相談ください。
バザルト(R)トリートメントは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、論文に裏打ちされた理論で体の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：caho（静岡県伊豆の国市）
URL：http://lumos3939.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349511/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349511/images/bodyimage2】
サロンオーナーの声と、バザルト(R)本部からのコメント
「体調が悪かったからこそ、温かく気持ちいい施術でお客様を整えたかった。短い期間で結果が出る、それがバザルト(R)です。」
静岡県伊豆の国市の『caho』オーナー・芹澤氏は、お客様の体調不良にしっかり応えられる施術を求めてバザルト(R)に辿り着きました。短い期間で結果が出ること、エビデンスを取得しているのでお客様に効果を納得してもらいやすいことが導入の決め手となったといいます。
「バザルト(R)ストーンの効果が凄いので、お客様の声なども施術中に伝えながら楽しくお話しながら、あっという間に施術時間が終わっています。ぐっすり寝てくださるお客様も多く、気持ちいいんだなと嬉しくなります。もっと気持ちよくしてあげたい！とやる気スイッチが入ります」と芹澤氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、芹澤氏はこう語ります。「とにかくバザルト(R)ストーンの効果が凄いです。ぜひ一度体験していただきたいです」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨技術としての認定や、自律神経・血行・全身コンディションへの影響を検証した学術論文の発表など、常に「エビデンス（根拠）」を重視して展開してまいりました。今回の症例は、慢性腎炎・高血圧・高尿酸値を抱えた50代女性が、バザルト(R)ボディトリートメントを月2回・4ヶ月継続することで定期検診での数値に変化が確認され、全身コンディションの整いが実感されるという、自律神経を介した全身コンディションへの複合アプローチというバザルト(R)の特性が、サロン現場で高い再現性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この科学的根拠に基づいた技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
エステ技術における科学的根拠が問われる時代、バザルト(R)ストーンは自律神経・血行・全身コンディションへの影響を検証した学術論文を発表しており、婦人科医推奨を受けた唯一のトリートメント技術として確立されています。
この度、静岡県伊豆の国市のサロン『caho』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは50代後半の女性です。慢性腎炎・高血圧・高尿酸値の数値が上がり疲れやすい状態が続いており、更年期にも差しかかり体調が優れない中でご来店されました。
同サロンでは、バザルト(R)ボディトリートメントを月2回のペースで4ヶ月間継続実施。遠赤外線による深部温熱効果で全身の血行と自律神経へのアプローチを積み重ねました。
4ヶ月に1回の定期検診で、慢性腎炎のクレアチニンの数値が低下。尿酸値・血糖値も下がったことが確認されました。
お客様は「慢性腎炎の数値は下がらないと言われていたので期待していなかったのですが、定期検診でクレアチニン・尿酸値・血糖値の数値が下がっていました。バザルトストーントリートメント以外に特に変わったことはしていないので、とても驚いています。温かくて気持ちいいトリートメントをしてもらいながら、こんな変化があるなんてすごいです！」と語っています。
※効果には個人差があります。本施術はリラクゼーションを目的としたものであり、医療行為ではありません。体調管理については医師にご相談ください。
バザルト(R)トリートメントは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、論文に裏打ちされた理論で体の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：caho（静岡県伊豆の国市）
URL：http://lumos3939.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349511/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349511/images/bodyimage2】
サロンオーナーの声と、バザルト(R)本部からのコメント
「体調が悪かったからこそ、温かく気持ちいい施術でお客様を整えたかった。短い期間で結果が出る、それがバザルト(R)です。」
静岡県伊豆の国市の『caho』オーナー・芹澤氏は、お客様の体調不良にしっかり応えられる施術を求めてバザルト(R)に辿り着きました。短い期間で結果が出ること、エビデンスを取得しているのでお客様に効果を納得してもらいやすいことが導入の決め手となったといいます。
「バザルト(R)ストーンの効果が凄いので、お客様の声なども施術中に伝えながら楽しくお話しながら、あっという間に施術時間が終わっています。ぐっすり寝てくださるお客様も多く、気持ちいいんだなと嬉しくなります。もっと気持ちよくしてあげたい！とやる気スイッチが入ります」と芹澤氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、芹澤氏はこう語ります。「とにかくバザルト(R)ストーンの効果が凄いです。ぜひ一度体験していただきたいです」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨技術としての認定や、自律神経・血行・全身コンディションへの影響を検証した学術論文の発表など、常に「エビデンス（根拠）」を重視して展開してまいりました。今回の症例は、慢性腎炎・高血圧・高尿酸値を抱えた50代女性が、バザルト(R)ボディトリートメントを月2回・4ヶ月継続することで定期検診での数値に変化が確認され、全身コンディションの整いが実感されるという、自律神経を介した全身コンディションへの複合アプローチというバザルト(R)の特性が、サロン現場で高い再現性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この科学的根拠に基づいた技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
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