成長のポテンシャルを持つ「小型モジュール式原子炉（SMR）」。技術を取り巻く状況、開発有力企業を解説する無料ウェビナーをIDTechExが開催します。
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、『小型モジュール式原子炉（SMR）市場：小型、モジュール式、そして実用化の準備は整っているのか？』と題したウェビナーを、2026年5月28日（木）に開催します。
小型モジュール式原子炉（SMR）は、一般的に出力が300MWe（メガワット電力）未満の小型の核分裂炉であり、原子力におけるスケールメリットを、個々の施設規模ではなく、原子炉ユニットの量産によって実現するよう転換するものです。SMRは、拡張性と柔軟性を備え、原子力エネルギーのコストを引き下げる手段となりますが、それはユニットの量産が実現できる場合に限られます。
本ウェビナーでは、IDTechExのシニアテクノロジーアナリストのNoah El Alamiが最新調査結果をもとに解説します。
＜開催概要＞
テーマ：『小型モジュール式原子炉（SMR）市場：小型、モジュール式、そして実用化の準備は整っているのか？』
（Nuclear SMR Market: Small, Modular, and Ready for Deployment?）
開催日時： 2026年5月28日(木） 10時もしくは18時から30分間
開催方法：オンライン
言語：英語
参加費：無料（事前登録制）：https://www.idtechex.co.jp/SMRWebinar
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349665/images/bodyimage1】
当日カバーする内容（予定）
- 技術を取り巻く状況：原子炉設計における第3世代+と第4世代の技術的違いとは？
- 燃料サプライチェーン：SMRで使用される燃料の種類は？濃縮施設を保有する企業はどこか？
- 世界情勢：現在どの組織や地域がSMRの導入で世界をリードしているのか？その理由とは？
- データセンター向けの可能性：SMRをAIデータセンターの電力供給源とする案はどの程度現実的か？相性が良いとされる理由は？
IDTechExは、本ウェビナーに関連する調査レポートを4月に発行しました。
『小型モジュール式原子炉（SMR）市場 2026-2046年：技術、有力企業、ベンチマーク評価、予測』
https://www.idtechex.com/ja/research-report/nuclear-small-modular-reactors-smrs-market/1153
核分裂型小型モジュール式原子炉（SMR）の技術、有力企業、市場情勢。SMRプロジェクトに関するデータ駆動型のベンチマーク調査、地域別・炉型別の20年間詳細予測も掲載。データセンター、プロセス熱、その他用途向けのSMR。
IDTechExは、その他にも先進技術に関連するウェビナーを開催しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.idtechex.com/ja/research/webinars
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人）
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
小型モジュール式原子炉（SMR）は、一般的に出力が300MWe（メガワット電力）未満の小型の核分裂炉であり、原子力におけるスケールメリットを、個々の施設規模ではなく、原子炉ユニットの量産によって実現するよう転換するものです。SMRは、拡張性と柔軟性を備え、原子力エネルギーのコストを引き下げる手段となりますが、それはユニットの量産が実現できる場合に限られます。
本ウェビナーでは、IDTechExのシニアテクノロジーアナリストのNoah El Alamiが最新調査結果をもとに解説します。
＜開催概要＞
テーマ：『小型モジュール式原子炉（SMR）市場：小型、モジュール式、そして実用化の準備は整っているのか？』
（Nuclear SMR Market: Small, Modular, and Ready for Deployment?）
開催日時： 2026年5月28日(木） 10時もしくは18時から30分間
開催方法：オンライン
言語：英語
参加費：無料（事前登録制）：https://www.idtechex.co.jp/SMRWebinar
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349665/images/bodyimage1】
当日カバーする内容（予定）
- 技術を取り巻く状況：原子炉設計における第3世代+と第4世代の技術的違いとは？
- 燃料サプライチェーン：SMRで使用される燃料の種類は？濃縮施設を保有する企業はどこか？
- 世界情勢：現在どの組織や地域がSMRの導入で世界をリードしているのか？その理由とは？
- データセンター向けの可能性：SMRをAIデータセンターの電力供給源とする案はどの程度現実的か？相性が良いとされる理由は？
IDTechExは、本ウェビナーに関連する調査レポートを4月に発行しました。
『小型モジュール式原子炉（SMR）市場 2026-2046年：技術、有力企業、ベンチマーク評価、予測』
https://www.idtechex.com/ja/research-report/nuclear-small-modular-reactors-smrs-market/1153
核分裂型小型モジュール式原子炉（SMR）の技術、有力企業、市場情勢。SMRプロジェクトに関するデータ駆動型のベンチマーク調査、地域別・炉型別の20年間詳細予測も掲載。データセンター、プロセス熱、その他用途向けのSMR。
IDTechExは、その他にも先進技術に関連するウェビナーを開催しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.idtechex.com/ja/research/webinars
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人）
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
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