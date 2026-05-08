劇団なのぐらむ第50回公演『あまつさえも。』が2026年5月28日 (木) ～ 2026年5月31日 (日)にシアターグリーン BIG TREE THEATER（東京都 豊島区 南池袋 2-20-4）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

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一幕物のコメディに拘って28年創り続けている劇団なのぐらむの最新作。 しばらく留守にする？ しばらくってどれくらい？ 家賃の滞納？ ティって何よ？ 滑稽で悲しいのに恐ろしい？人間の営みに対する一考察が一幕物のコメディになりました。舞台上の出来事が現実で、まるでそれを覗き見している様なリアルな体験をお楽しみ下さい。

劇団なのぐらむとは

1998年、旗揚げ。同年10月、第1回公演「Perfect Blue」を上演。 第1回からすべての脚本は、座長であり戯作者の鈴木 実により生み出されている。 全作品が「コメディ」ではあるが、なんらかの事件・事故をきっかけに物語は「サスペンス」を帯び、登場人物たちの心の葛藤がストーリーに奥行きをあたえ、観客の心をひきつける。 登場人物の一人ひとりが人間味にあふれており迫真で滑稽。 照明は過度になりすぎず、時間の経過による繊細な変化を見せ、出演者の演技にコントラストを加える。 音楽は物語の始まりと終わりにのみ流れ、ストーリーに期待と余韻を持たせる。 具体的な舞台セットを背景に、出演者のわずかな仕草などを深く追求し、舞台の上の出来事をまるでのぞき見ているようなリアルな世界を作り出す。 どこか別の日常にいる、ちょっと悪くて可愛い人たちの異常な一日を堪能して欲しい。 公式SNS X https://x.com/nano_twi Instagram https://www.instagram.com/nanogram_insta/

公演概要

劇団なのぐらむ第50回公演『あまつさえも。』 公演期間：2026年5月28日 (木) ～ 2026年5月31日 (日) 会場：シアターグリーン BIG TREE THEATER（東京都 豊島区 南池袋 2-20-4） ■出演者 染谷綾子/藤粼 啓/杉山朱里/古川日菜子/ヤスススム/坂本 護/棗田淳耶/小林妙子/渡辺ルナ/小池ケント/逢坂飛翠/福吉寿雄(株式会社オフィス・オーパ) ■スタッフ 作・演出 鈴木 実 舞台監督 わたなべひでお 照明 山岡茉友子 音響 ひのだい 舞台美術 猫侍 動画撮影・編集 平井将人 宣伝製作 劇団なのぐらむ 制作 劇団なのぐらむ 衣装・小道具 劇団なのぐらむ 企画・製作 劇団なのぐらむ ■公演スケジュール 5月28日(木) 19時30分 5月29日(金) 19時30分 5月30日(土) 14時／18時 5月31日(日) 15時 ※開場は開演の30分前です。 ※上演時間：1時間30分 ■チケット料金（税込） 全席自由：5,000円 ＜カンフェティ限定！1,000円割引＞ 全席自由 5,000円 → カンフェティ席 4,000円！

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