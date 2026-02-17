国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、企業の生産性を劇的に向上させ、従来の業務プロセスを根本から再定義する「生成AI 業務変革カオスマップ」を、2026年2月17日（火）に公開しました。掲載総数は200製品以上です。​

https://aismiley.co.jp/generativeai-business-transformation-chaosmap-inquire/

生成AI 業務変革カオスマップとは？

生成AIは現在、試験的な導入フェーズを終え、実務への本格的な「定着フェーズ」へと移行しています。単に質問に答えるだけのチャットツールから進化し、自律的にタスクを処理する「AIエージェント」や、社内データを活用する「RAG（検索拡張生成）」など、ビジネスの現場を直接的に最適化する段階に入りました。本カオスマップは、こうした背景を踏まえ、組織の生産性向上に直結する主要なAIソリューションを一挙に網羅し、体系化したものです。特定の業務を効率化するだけでなく、多岐にわたるサービスを業務の文脈に沿って整理しており、自社に合った製品を探すための比較資料としてご活用いただけます。カオスマップを資料請求いただいた方には、製品URLなどの詳細情報を記載した「生成AI 業務変革サービス提供企業リスト（Excel）」も併せて無償でご提供いたします。

生成AI 業務変革カオスマップ作成の背景

人手不足や業務効率化が急務となる中、生成AIの役割は「作業の補助」から、実務の根幹を担うレベルへと急速に変化しています。特に2025年から2026年にかけては、複数の工程を自動でこなす自律型AIや、業界特有の専門知識を持ったAIが実用レベルに達しました。これにより、企業は「ただAIを導入する」という段階から、「AIをいかに自社のビジネス戦略やワークフローの中核に据えるか」というより実践的なフェーズを迎えています。そこで本カオスマップでは、200製品以上の最新ソリューションを網羅。単なる機能の羅列ではなく、「自律・自動化・専門特化」という3つのキーワードを軸に、これからのワークスタイルを革新するための検討材料としてカテゴリ別に分類・整理しました。・AIエージェント・業務自動化タスクを自律的に実行・完結させ、「自走する組織」の構築を支援するソリューション。・検索システム・RAG社内の独自データを構造化し、誰もが精度の高い情報や判断にアクセスできるナレッジ基盤。・社内業務アシスタント・議事録定型的な事務作業や会議の記録をAIに任せ、担当者の業務負担を大幅に軽減するツール。・文書・資料作成/マーケティング契約書や記事の作成、ターゲット分析、広告クリエイティブ生成など、言葉とデータを扱う業務を高速化。・業界特化ソリューション製造・金融・医療など、汎用AIでは難しかった高度なドメイン知識が求められる領域に最適化された専門AI群。・プログラム開発・コード生成AIによるコード生成やバグ修正、システム設計のサポートなど、開発プロセスを効率化するエンジニア向けツール。・画像・動画・音声・アバターテキストから高品質なビジュアルや音声を生成し、デジタルヒューマンを用いた接客など表現の幅を広げる技術。本カオスマップが、貴社の課題解決に最適なAIツールを見つけ出し、ビジネス変革を推進するための手引きとしてお役立ていただければ幸いです。

生成AI 業務変革カオスマップの入手方法

「大サイズのカオスマップ」と「生成AI 業務変革サービス提供企業リスト（Excel）」をお求めの企業ご担当者様は、下記の手順に沿って資料請求ください。１．下記『カオスマップと企業リストを資料請求する』をクリックします。２．お問い合わせフォームへ移動後、必要項目を入力の上、送信ください。３．入力されたメールアドレス宛にお問い合わせ受付確認メールが自動送信されます。４．弊社担当者よりメールにてカオスマップをご案内させていただきます。

https://aismiley.co.jp/generativeai-business-transformation-chaosmap-inquire/

※本資料はAIの導入を検討している企業に対して配布しております。AIソリューション提供会社の市場調査および同業他社・競合他社への提供はしておりませんので、あしからずご了承ください。※本資料はプレスリリースや製品サイト、導入実績などの公開情報を基にAIsmiley編集部が独自の視点で取りまとめたもので、網羅性や正確性を完全に担保するものではありません。

AIポータルメディア「AIsmiley」の概要

AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。URL：https://aismiley.co.jp/・生成AI（ジェネレーティブAI）とは？https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-generative-ai/・生成AI関連の資格おすすめ完全ガイドhttps://aismiley.co.jp/ai_news/generative-ai-certification/・生成AIスクールおすすめ比較11選https://aismiley.co.jp/ai_news/generation-ai-school-comparison/

■アイスマイリーの会社概要

会社名：株式会社アイスマイリー所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西１-20－2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F設立年月日：2018年3月9日代表者：代表取締役 板羽 晃司資本金：14,990千円URL：https://aismiley.co.jp/company/

■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社アイスマイリー担当：AIsmiley編集部TEL：03-6452-4750Email：media@aismiley.co.jp