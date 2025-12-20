**株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社長：大井 基行）は、株式会社サンリオ（本社：東京都品川区、以下サンリオ）と共同で行うVTuberプロジェクト「にゃんたじあ！」において、「にゃんたじあ！クリスマスボイス2025」を2025年12月8日(月)19:00から2025年12月31日(水)23:59までの間、**https://nyantasia.booth.pm/items/7700860**にて販売することをお知らせします。**

「にゃんたじあ！クリスマスボイス 2025」について

**＜販売ページ＞**https://nyantasia.booth.pm/items/7700860**＜商品概要＞**■内容：にゃんたじあ！クリスマスボイス2025■販売期間：2025年12月8日(月)19:00～2025年12月31日(水)23:59**＜販売価格＞**・各タレントセット：1,500円(税込)・コンプリートセット：12,000円(税込)**＜参加メンバー＞**・若魔藤あんず・若魔白ソーダ・若魔麦たると・若魔影ネオン・若魔雲ふわり・若魔陽エル・ニャマシュヴァ・ルッツ・ニャマルベール・ペルル※ボイス内容により、メンバー毎にトラックの長さが異なります。**＜各タレントセット購入特典＞**・SEオフ音源・BGMオフ音源・SE＆BGMオフ（ボイスのみ）音源・ジャケット画像・あらすじ画像・ボイスドラマ台本**＜コンプリートセット購入特典＞**・若魔影ネオン、若魔雲ふわり、ニャマルベール・ペルルのコラボトラック・描き下ろしイラストを使ったPC壁紙✨※上記に加えて各タレントセット購入特典をすべて含みます。**＜ファイル形式＞**音声フォーマット：wav（48000hz/24bit）

「にゃんたじあ！クリスマスボイス2025」クレジット

KVイラスト：星彩 様（https://x.com/Seisaiminty） 台本制作：星崎梓 様 （https://x.com/hosiazuazu）効果音素材：Audiostock