コラボ・ライセンス専門サイト「FanFun MARKET」は、「文豪とアルケミスト」覚醒ノ指環 第六弾（永井荷風・松岡譲・国木田独歩・高村光太郎・坂口安吾・正岡子規）の受注を開始いたしました。（受注期間：12/2～12/26）

https://fanfunmarket.co.jp/artist/79-bunal

■永井荷風ノ指環

「文豪とアルケミスト」のゲーム内にて実装された装備品、各文豪の覚醒の指環を再現。ピンクゴールドコーティングを施した表面にはイメージカラーストーン、内側には名前を刻印しました。装備することで秘められた新たな力を開放するアイテムです。

素材：シルバー925、ピンクゴールドコーティング、キュービックジルコニア付属：オリジナル本型BOX価格：14,300円(税込)サイズ：7号～15号(奇数号のみ)

■松岡譲ノ指環

「文豪とアルケミスト」のゲーム内にて実装された装備品、各文豪の覚醒の指環を再現。ピンクゴールドコーティングを施した表面にはイメージカラーストーン、内側には名前を刻印しました。装備することで秘められた新たな力を開放するアイテムです。

素材：シルバー925、ピンクゴールドコーティング、キュービックジルコニア付属：オリジナル本型BOX価格：14,300円(税込)サイズ：7号～15号(奇数号のみ)

■国木田独歩ノ指環

「文豪とアルケミスト」のゲーム内にて実装された装備品、各文豪の覚醒ノ指環を再現。ピンクゴールドコーティングを施した表面にはイメージカラーストーン、内側には名前を刻印しました。装備することで秘められた新たな力を開放するアイテムです。

素材：シルバー925、ピンクゴールドコーティング、キュービックジルコニア付属：オリジナル本型BOX価格：14,300円(税込)サイズ：7号～15号(奇数号のみ)

■高村光太郎ノ指環

「文豪とアルケミスト」のゲーム内にて実装された装備品、各文豪の覚醒ノ指環を再現。ピンクゴールドコーティングを施した表面にはイメージカラーストーン、内側には名前を刻印しました。装備することで秘められた新たな力を開放するアイテムです。

素材：シルバー925、ピンクゴールドコーティング、Nanogems付属：オリジナル本型BOX価格：14,300円(税込)サイズ：7号～15号(奇数号のみ)

■坂口安吾ノ指環

「文豪とアルケミスト」のゲーム内にて実装された装備品、各文豪の覚醒ノ指環を再現。ピンクゴールドコーティングを施した表面にはイメージカラーストーン、内側には名前を刻印しました。装備することで秘められた新たな力を開放するアイテムです。

素材：シルバー925、ピンクゴールドコーティング、Nanogems付属：オリジナル本型BOX価格：14,300円(税込)サイズ：7号～15号(奇数号のみ)

■正岡子規ノ指環

「文豪とアルケミスト」のゲーム内にて実装された装備品、各文豪の覚醒ノ指環を再現。ピンクゴールドコーティングを施した表面にはイメージカラーストーン、内側には名前を刻印しました。装備することで秘められた新たな力を開放するアイテムです。

素材：シルバー925、ピンクゴールドコーティング、キュービックジルコニア付属：オリジナル本型BOX価格：14,300円(税込)サイズ：7号～15号(奇数号のみ)

【特製本型BOX】※購入したキャラクターのカードをセットいたします。

■着用イメージ

©2016 EXNOA LLC

【取り扱いショップ】・FanFunMARKET（https://fanfunmarket.co.jp）・FanFunMARKET 楽天市場店 （https://www.rakuten.ne.jp/gold/fanfunmarket）

https://fanfunmarket.co.jphttps://fanfunmarket.jp/

【FanFun MARKET 公式アカウント】

