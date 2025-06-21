YouTube¡Ø¥¬ー¥³¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤ÇÂç¿Íµ¤¤ÎÃø¼Ô¤¬ÃÎ¼±¥¼¥í¤«¤éÌ¤Íè¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡¢¤Õ¤Ä¤¦¤Î²ñ¼Ò°÷¤Î¤¿¤á¤ÎºÇ¶¯¥×¥é¥ó¤òÅÁ¼ø¡ª¡Ø ¤Õ¤Ä¤¦¤Î²ñ¼Ò°÷¤Î¤¿¤á¤Î¤ª¶â¤ÎÁý¤ä¤·Êý¡ÚºÇÅ¬²ò¡Û¡Ù7·î31Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä¡ª
²ñ¼Ò°÷¡ß±¿ÍÑ¡ßÉû¶È¤Ç¤ß¤ë¤ß¤ë¤ª¶â¤¬Áý¤¨¤ë¡ªYouTube¡Ø¥¬ー¥³¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤ÇÂç¿Íµ¤¤ÎÃø¼Ô¤¬ÃÎ¼±¥¼¥í¤«¤éÌ¤Íè¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡¢¤Õ¤Ä¤¦¤Î²ñ¼Ò°÷¤Î¤¿¤á¤ÎºÇ¶¯¥×¥é¥ó¤òÅÁ¼ø¡ª
Æñ¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢É¬Í×¤Ê¤ª¶â¤ÎÃÎ¼±¤À¤±¥µ¥¯¥Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¡ª
¤½¤ó¤ÊË»¤·¤¤²ñ¼Ò°÷¤Î¤¿¤á¤Î¥Þ¥ÍーËÜ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·NISA¡¢iDeCo¤È¤¤¤Ã¤¿»ñ»º±¿ÍÑ¤ÎÏÃ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢
µëÍ¿ÌÀºÙ¤Î¸«Êý¤äÇ¯ËöÄ´À°¤ÎµÆþÊýË¡¡¢
Ç¯¶â¤Ï60ºÐ¤È65ºÐ¤Î¤É¤Ã¤Á¤Ç¤â¤é¤¦Êý¤¬¤ªÆÀ¤«¤Ê¤É¡¢
ÀÇ¶â¤äÀ©ÅÙ¤ÎÏÃ¤Þ¤Ç¡¢
¿·»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ï¤ª¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤
¤ª¶â¤ÎÁý¤ä¤·Êý¤ò½é¿´¼Ô¤Ë¤âÃúÇ«¤Ë²òÀâ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²ñ¼Ò°÷¤Î¤¿¤á¤ÎÉû¶È¤Î»Ï¤áÊý¤äÃí°ÕÅÀ¡¢
¾º¿Ê¤è¤ê¤âÉû¶È¤òÍ¥Àè¤¹¤Ù¤ÍýÍ³¤Ê¤É¡¢
Ãø¼Ô¤Î·Ð¸³¤«¤éÆ³¤½Ð¤·¤¿¡¢
¸úÎ¨Åª¤ÊÎ©¤Á²ó¤êÊý¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤Ã¤¿3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¡¢Ì¤Íè¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡ÚCONTENTS¡Û
STEP£±¡ÚÀÇ¶â¤È¼Ò²ñÊÝ¾ã¡ÛÀ©ÅÙ¤òÍý²ò¤·¤Æ»ñ»º¤ò¼é¤ë
µëÍ¿ÌÀºÙ¤Î¸«Êý¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÏÃ¡¢¤ªÆÀ¤Ê¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡¢¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¡¢
Ç¯ËöÄ´À°¤ÎµÆþ¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ò¹¶Î¬¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤È¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î°ã¤¤¡¡etc.
STEP£²¡Ú»ñ»º±¿ÍÑ¡ÛNISA&iDeCo¤Ç»ñ»º¤òÁý¤ä¤¹
¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¡¢Á´À¤³¦³ô¼°¤ÈS&P500¡¢¿·NISA¤ÎÄ¶´ðËÜ¡¢
50Âå¡¦60Âå¤Î¿·NISAÀïÎ¬¡¢iDeCo ¤ÎÀ©ÅÙ³µÍ×¡¢iDeCo¤Î½Ð¸ýÀïÎ¬¡¡etc.
STEP£³¡ÚÉû¶È¡Û²ñ¼Ò°Ê³°¤Î¼ýÆþ¸»¤Ç¼«Í³¤ò¤Ä¤«¤à
Éû¶È¤ÎÉ¬Í×À¡¢¾º¿Ê¤è¤ê¤âÉû¶È¤¬ºÇ¶¯¡© Éû¶È¤Î¼ïÎà¡¢Éû¶È¤ÎÃí°ÕÅÀ etc.
¢¨½ñÀÒ¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÆÃÅµÉÕ¤
¡ÎÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Ï
¥¬ー¥³
»ñ»º±¿ÍÑ¤äÅê»ñ¡¢¤ª¶â´ØÏ¢¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡¢¥Þ¥Íー·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡£
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢·Ð±Ä´ë²è¡¢¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤¹¤ë²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ä¤Ä¡¢Ìë´ÖÂç³Ø±¡¤ËÄÌ¤¤¡¢·Ð±Ä³Ø½¤»Î¹æ¡ÊMBA¡Ë¼èÆÀ¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î»ñ³ÊÊÝÍ¡£IT¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¹ñ²È»ñ³Ê¤òÊÝÍ¡£¼«¤é¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëÁëºÝÂ²¡×¤ò¼ÂÁ©¤·¡¢¼ÒÆâ¤Ç°ìÄê¤ÎÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤Û¤ÜËèÆüÄê»þµ¢¤ê¤ò¼Â¸½¡£²ñ¼Ò°÷¤Î¤«¤¿¤ï¤é¡¢YouTube¤Ê¤É¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¡¢Éû¶È¤ò»Ï¤á¤ë¡£Éû¶È³«»Ï¸å¡¢Ìó3Ç¯¤ÇSNS¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤Ï40Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤ë¡Ê2025Ç¯6·î¸½ºß¡Ë¡£
¡Ú½ñ»ï¾ðÊó¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§
ÃÎ¼±¥¼¥í¤«¤é3 ¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÇÌ¤Íè¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ª ¤Õ¤Ä¤¦¤Î²ñ¼Ò°÷¤Î¤¿¤á¤Î¤ª¶â¤ÎÁý¤ä¤·Êý¡ÚºÇÅ¬²ò¡Û
Ãø¼Ô¡§¥¬ー¥³
È¯Çä¡§ÉÞ·¬¼Ò
Äê²Á¡§1760±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ISBN¡§978-4594100513
È½·¿¡§A5È½
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯7·î31Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¢¨Amazon¤Û¤«¡¢Á´¹ñ½ñÅ¹Åù¤Ç¤âÍ½Ìó¼õÉÕÃæ!!
¹ØÆþ¥µ¥¤¥È
Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/4594100511/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼ÒÉÞ·¬¼Ò¡¡ÀëÅÁPRÉô
senden@fusosha.co.jp