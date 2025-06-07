【速報！父の日ギフト】2025年5月・父の日ギフト売れ筋ランキングTOP10を発表！早割商戦の勝者は？【2025年5月1日～31日・集計速報】

Groov株式会社

父の日に特化した情報メディアサイト「父の日.jp」（https://chichinohi.jp/）は、「2025年5月・父の日ギフト売れ筋ランキングTOP10」を発表しました。

2025年の父の日に向けたギフト市場では、早期に準備を進めた人たちの動きが際立つ結果となりました。父の日ギフト専門サイト「父の日.jp」による【5月の売れ筋ランキングTOP10】では、上位5商品中なんと5商品が【早割】対象商品。



うなぎやビール、おつまみといった定番ギフトに“早期購入特典”を掛け合わせた提案が、多くのユーザーの支持を集めました。

1位は、例年人気の「浜名湖 うなぎのたなか うなぎカット蒲焼き」

2位には、今年ならではの実用アイテム「消臭機能付き足まくら」

さらに「ビールギフト」に加え、や「厳選おつまみセット」がランクイン。

今年の父の日は、形だけではなく“気遣いと満足感”を届けるギフトが選ばれています。

「早めに選べて、内容も充実している。」

そうしたニーズに応えた【早割】施策が、父の日ギフト市場における新たな購買スタイルとして定着しつつあります。

父の日.jpでは【2025年5月1日～31日】の販売データをもとに、「父の日ギフト売れ筋ランキングTOP10」を速報で発表。人気急上昇中のグッズや、今年ならではの注目トレンドをご紹介します。

さっそく、TOP10を発表させていただきます。

https://chichinohi.jp/rank-best-report-may(https://chichinohi.jp/coolgift-ranking)

2025年5月・父の日ギフト売れ筋ランキングTOP10

- １位 浜名湖 うなぎ のたなか うなぎ カット蒲焼き

うなぎ一筋70年。老舗うなぎ専門店の味を楽しめるカット蒲焼きセット。もう他の蒲焼きは食べられないとリピートされる程高評価のうなぎです。国産鰻を白焼きにしてからたっぷり蒸して蒲焼きにしており、専門店で焼く時と同じくらい長い時間蒸してから焼くというこだわり。父の日限定ラッピングでお父さんにプレゼントしてみてはいかがでしょうか。

【早割の割引内容】早割特別価格

【早割の割引期間】5月30日 23時59分まで

【販売価格】6,840円～

【店舗名】浜名湖 うなぎのたなか

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- ２位 消臭機能が付いた男性向け足まくら 男の足枕

楽天ランキングで何度も１位に輝く人気商品「王様の足枕」。パウダー状の超極小ビーズが両足を優しくふんわりと包み込み、お父さんの疲れた足をスッキリと軽く感じさせてくれます。コンパクトなのでリビングや寝室、お出かけにも持ち運びが簡単。父の日には専用のギフトラッピングとメッセージカード付で贈ることができます！

【早割の割引内容】100円の金額割引

【早割の割引期間】6月1日 9時59分まで

【販売価格】4,400円～

【店舗名】枕と眠りのおやすみショップ！

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- ３位 おつまみ ベスト9ナイン｜厳選 おつまみ 9種セット

お酒好きなお父さんへ、笑顔がこぼれる贅沢な晩酌時間を贈りませんか？「おつまみ ベスト９ナイン」は、バラエティ豊かなおつまみが9種類も詰まった食べ比べセット。魚介系から肉系まで、どれもお酒と相性抜群で、飽きのこないラインナップです。感謝の気持ちを込めた贈り物として、お父さんの夜の楽しみを彩る特別なプレゼントにぴったりです。

【早割の割引内容】600円の金額割引

【早割の割引期間】6月1日 23時59分まで

【販売価格】2,980円～

【店舗名】おつまみギャラリー伊万里

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- ４位 究極プレミアムビール12本飲み比べギフトセット

アサヒ、サントリー、サッポロの人気銘柄を詰め合わせた合計12本の大満足なセットです。多彩な味わいを楽しめるこのギフトで、お父さんの晩酌タイムをより豊かに演出しましょう。更にお父さんに感謝の気持ちを伝える父の日専用熨斗は感謝状になっていて遊びごごろ満載。特別な日だからこそ、プレミアムな高級ビールを贈ってみませんか。

【早割の割引内容】100円OFFのクーポン割引

【早割の割引期間】6月5日 23時59分まで

【販売価格】4,280円

【店舗名】酒のビッグボス

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- ５位 老舗 おつまみ 食べ比べ厳選7種

厳選された乾きものを詰め合わせたこのセットは、ビールや日本酒との相性も抜群で、晩酌を楽しむお父様にぴったりの贈り物です。食べ比べが楽しめるバリエーション豊かな内容で、味の違いを楽しみながら、贅沢なひとときを提供します。高級感のあるパッケージも魅力で、感謝の気持ちを込めたギフトとして最適です。

【早割の割引内容】150円の金額割引

【早割の割引期間】5月31日 9時59分まで

【販売価格】3,090円

【店舗名】カステラ専門店【長崎 心泉堂】

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- ６位 南九州ブランド うなぎ 蒲焼き特大サイズ

全国生産量の60%を占める南九州の極上うなぎ、専門店の約2倍のサイズで1尾180g。丁寧に焼き上げた国産の長蒲焼2尾は、外は香ばしく中はふっくら。たれと山椒が付いて、ご家庭で本格的なうな重が楽しめます。レビューでも「身が厚くてやわらかい」「贈った父が大絶賛！」と満足の声が多数。お酒のお供にも、家族みんなで囲むごちそうにもぴったり。

【販売価格】2,699円～

【店舗名】越前かに職人甲羅組（DENSHOKU）

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- ７位 ふっくら香ばしい 国産 うなぎ 蒲焼き3種セット

楽天グルメ大賞のウナギ部門を13年連続受賞している、圧倒的王者の「うなぎ屋かわすい」のうなぎが堂々の1位。父の日ギフトとして多くの方に選ばれている「国産うなぎ蒲焼き3種セット」は、リピーター続出の人気商品。香ばしく焼き上げた長焼き、食べやすいカット、ひつまぶしにも使える刻みと食べ方を選べる3種のうなぎのセットです。ふっくらジューシーな国産うなぎは、ご飯にのせるだけで極上のごちそうに。毎年喜ばれる定番ギフトとして、今年の父の日にもぜひおすすめです。



【販売価格】5,990円～

【店舗名】うなぎ屋かわすい 川口水産

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- ８位 北海道海鮮8点セット NAGOMI

北海道産の秋鮭の西京漬けや、ぷりぷりのホタテ貝柱、脂ののったサバフィレ、昆布だしで味付けしたいくらや数の子松前漬けなど、バラエティ豊かな8品が揃っています。どれも素材の旨みを活かした逸品で、晩酌のお供や食卓を華やかに彩る一品として喜ばれること間違いなしです。高級感のあるパッケージで、感謝の気持ちが一層伝わります。



【販売価格】6,030円～

【店舗名】島の人

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- ９位 父の日スリーブ付 海外ビール8本セット＆トリュフ風 ポテト チップス付き

父の日に、世界を旅するような晩酌時間を。8種類の海外ビールと高級感あるトリュフポテトのおつまみがセットになった、贅沢なギフトボックスです。専用スリーブ付きの華やかなパッケージで、見た目にも楽しさを演出。普段なかなか飲めないビールを飲み比べできるので、お酒好きのお父さんにぴったりです。

【販売価格】3,998円

【店舗名】お酒の専門店 リカマン

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- １０位 よなよなエール詰め合わせギフト

日本で1番、クラフトビールの売り上げを誇るヤッホーブルーイングの飲み比べセット。定番人気のよなよなエールをはじめ、軽井沢高原ビール・インドの青鬼・水曜日のネコ・正気のサタンの5種類10本入りで、その日の気分や料理にあわせて楽しめます。ビールをより詳しく紹介した冊子とメッセージカード、父の日限定のオリジナル包装でお届けします。

【早割の割引内容】 300円OFFのクーポン割引

【早割の割引期間】5月30日 23時59分まで

【販売価格】3,993円

【店舗名】よなよなの里 エールビール醸造所

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ランキングから見えてきたのは、“食”と“快適さ”を重視した父の日ギフトの新潮流。

中でも、お酒やうなぎといったごちそう系ギフトは不動の人気を維持しつつ、「日常の悩みを解決するアイテム」や「少し贅沢な晩酌タイム」を演出する商品が上位に食い込んでいます。

ギフト選びに迷ったら、相手の毎日をちょっと良くするものをヒントにするのがポイントです。

多様な選択肢がランキングに登場したことからも、お父さんへの感謝を表現する方法は人それぞれであることが伺えます。父の日は一年に一度の特別な機会ですが、日頃の感謝を伝えるきっかけとして、これらのプレゼントのトレンド情報が役立てられることを心から願っています。今後も父の日.jpは今後も皆様にとって有益な情報を提供し続けます。また、父の日.jpではこのほかにも300以上のプレゼントランキングや、プレゼント選びでお悩みの方に役立つ情報を発信していますので、サイトにもぜひ訪れてみてください。

父の日.jp：https://chichinohi.jp/rank-best-report-may(https://chichinohi.jp/coolgift-ranking)

■父の日.jp PV 調査概要

調査主体：父の日.jp（ https://chichinohi.jp/ ）

調査方法：Google Analytics アクセス数、及び楽天アフィリエイト成果報酬件数

調査対象：有効アクセス数 58,046件、成果報酬成約件数 5,214件

調査期間：2025年5月1日～5月31日

調査情報公開URL：https://chichinohi.jp/

※楽天アフィリエイト成果報酬件数は、未確定・保留も含む。また、敬老の日.jp等、Groov(株)の他メディアサイトの合算での実績値のため、一部「父の日」に関連しない数値も含む。

- 父の日.jpについて

■父の日.j メディア概要

2025年の父の日は、6月15日（日）。

父の日についての様々な情報を発信している、父の日に特化した情報メディアサイト「父の日.jp」では、毎年の父の日はいつ？を解決してくれるコンテンツをはじめ、今人気の父の日ギフト・プレゼントがわかる300以上のギフトランキングなど、プレゼント選びでお悩みの方に役立つ情報を発信しています。

また、ギフトの予算、どこで購入しているか、選ぶ時に重視するポイントなど、みなさんの気になる「世間のギフト事情」も定期的に調査していますので、これから贈り物を選ぶ方は、ぜひアンケートを参考にしてみてください。

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