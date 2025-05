ナノ・ユニバースのブランドコンセプトを表現する連載コンテンツ「NANO GRACE」にモデル・俳優の「太田 莉菜」が登場！

株式会社TSIホールディングス

株式会社TSI(本社:東京都港区、代表取締役社長:下地 毅)のナノ・ユニバースより、ブランドのコンセプトである「色気を纏わせる」を表現する特集コンテンツ「NANO GRACE」の第三弾にモデルで俳優の太田莉菜氏が登場。

こちらの特集コンテンツは、ナノ・ユニバースオフィシャルECサイトにて閲覧が可能となります。

■NANO GRACE meets Rina Ohta 特集ページサイト

https://store.nanouniverse.jp/blogs/features/250530-all-nanograce_vol3?td_seg=tds749346tds474108tds474107tds511303

「NANO GRACE」は出演頂くゲストに「色気」から連想する場所をそれぞれ選んで頂き、その場所で撮影・インタビューを実施するという、特集コンテンツとなっています。

「表現者が語る色気とは?」

様々なシチュエーションから切り取る「表情」「言葉」を是非お楽しみください。

■STAFF CREDIT

Model:Rina Ohta

Photographer:Hiroki Morioka

Styling:Aya Tanizaki

Hair&Make-up:Yuko Aika (W)

Casting:Masaru runpe Kato (IN THE FLIGHT inc)

Editor:Ryo Kikuchi

Director:Naoto Furuyama (NANO universe)

■太田 莉菜プロフィール

千葉県出身。2001年に雑誌「ニコラ」のモデルオーディションでグランプリを獲得。その後、数多くのファッション誌で活躍し、表紙も飾るなど業界の第一線で声果を高めていく。2004年には映画『69 sixty nine』で俳優デビュー。以降も『来世ではちゃんとします』『おいハンサム!!』『西園寺さんは家事をしない』など数多くのドラマや映画に出演。俳優としてもモデルとしてもその影響力は計り知れない。

■ナノ・ユニバース オフィシャルECサイト

https://store.nanouniverse.jp/

■ナノ・ユニバース オフィシャルInstagramアカウント

https://www.instagram.com/nanouniverse_official/