¿ä¤·¤ÈËèÆü°ì½ï¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤Ç¤­¤ë¡ª¥µ¥ó¥ê¥ª¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¤ÎÀ²±«·óÍÑ¥Ý¥±¥Õ¥é¥Ã¥È¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª

株式会社ウォーターフロント

株式会社ウォーターフロント(本社:東京都渋谷区、代表取締役:吉野 哲)が運営するWaterfrontは、2025年4月末頃より株式会社サンリオの人気キャラクターたちをあしらった晴雨兼用折りたたみ傘「ポケフラット サンシェイド サンリオキャラクターズ」を発売しました。

「かわいさ」と「機能性」の両立を追求した本商品は、UVカット率99.9%以上、遮光率99.99%以上、さらに遮熱・撥水といった多機能を搭載。コンパクトに持ち運べる“ポケフラット”仕様で、通勤・通学・レジャーなど、あらゆるシーンで活躍する晴雨兼用傘です。近年、訪日外国人旅行客の増加により、“日本らしさ”を感じられる雑貨やファッションアイテムへの注目がますます高まっています。そうした背景を受け、本商品には日本の伝統文様をモチーフにした「和柄デザイン」を取り入れました。かわいいだけでなく、日本文化の美しさを感じられるデザインは、日本のお土産にも最適です。

もちろん、サンリオキャラクターズの魅力もしっかり表現。ハローキティ、マイメロディ、クロミと幅広い世代に愛されるキャラクターたちのデザインが傘全体に散りばめられ、見た目も使い心地も“推し”満点の仕上がりとなっています。

さらに、販売店での展開をサポートするため、サンリオキャラクターズの世界観をそのまま表現したオリジナルの吊り下げ什器も制作。限られた売り場スペースでも目を引くディスプレイが可能となり、店舗での訴求力を高めています。

■ 商品の特長

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L6613366

1)晴雨兼用でオールシーズン活躍

UVカット率99.9%以上、遮光率99.99%以上。遮熱効果もあり、猛暑の日にも涼しさをサポート。さらに撥水加工で雨にも強く、天候を問わず使用可能です。

2)毎日持ち歩ける「ポケフラット」

持ち運びに便利な薄型の「ポケフラット」だから、バッグの中にすっきり収納可能。軽量で荷物にならず、急な天候の変化にもスマートに対応できます。

3)選べるサンリオキャラクターズデザイン

バリエーションはハローキティ、マイメロディ、クロミの3種類。人気キャラクターが傘いっぱいに広がります。子どもから大人まで幅広い世代に向けたデザインです。

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L6613366

4)日本を感じる和柄デザイン

人気キャラクターたちが日本の伝統文様をモチーフにした和柄と融合。プレゼントでの購入や、訪日外国人旅行客のお土産購入も期待できます。

5)オリジナル吊り下げ什器を導入

ブランド世界観を反映したオリジナル什器は、販促力も抜群。展開しやすいサイズ感で、限られた売り場スペースでも魅力的な陳列が可能です。

■ 商品情報

商品名:ポケフラット(R)サンシェイド 折 50cm サンリオキャラクターズ

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L6613366

発売:2025年4月~

価格:税込2,750円

サイズ:親骨50cm/全長50cm/直径90cm/収納時サイズH23cm×W6.5cm

重量:約200g

カラー展開:ハローキティ/マイメロディ/クロミ

品番:S350-1176

販売場所:Waterfront JIYUGAOKA/TOKYO 他 Waterfront取扱店舗

【傘ブランド Waterfront(ウォーターフロント)について】

1986年創業の傘ブランドWaterfrontは、累計販売本数2億本超え老若男女、さまざまなライフスタイルの中でご愛用いただいています。現在まで常に独自の高い機能を追求し、また手頃な価格でお客様の多様なニーズに応えてきました。中でも持ち運びのしやすさに特化した薄型傘「ポケフラット」は累計販売本数2,400万本を超える代表商品です。2025年は株式会社ウォーターフロントに社名変更したことも あり、傘ブランドWaterfrontの新たな魅力を発信していきます。

※Waterfront / ポケフラット は株式会社ウォーターフロントの登録商標です

■ Waterfront JIYUGAOKA/TOKYOについて

Waterfront JIYUGAOKA/TOKYOは、自由が丘の新たなランドマークとして誕生し、1階から4階までの館内に約500種類、1万本の傘を取り揃えております。バラエティに富んだ商品ラインナップは、日常使いの傘から特別な日を彩るデザイン性の高い傘まで幅広く、訪れるすべてのお客さまに傘の魅力を存分にご体感いただける空間となっております。

【店舗情報】

店名:Waterfront JIYUGAOKA/TOKYO

住所:東京都目黒区自由が丘1-9-1

営業時間:11時~20時

電話番号:03-6421-2108

ウェブサイト: https://www.water-front.co.jp/shop/

MAP:https://maps.app.goo.gl/KCohjmMGgwsVAtFNA

【Waterfront 公式SNS】

X: https://twitter.com/waterfrontstaff

Instagram: https://www.instagram.com/waterfront_official/

LINE: https://lin.ee/PjEzpatK

【会社概要】

会社名: 株式会社ウォーターフロント

(2025年1月1日付で株式会社シューズセレクションから社名変更しました)

住所: 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-18-18 東急不動産恵比寿ビル6階

資本金: 1,000万円

事業内容:傘の企画・製造、卸売