白石麻衣イメージモデルカラコン『feliamo（フェリアモ）』新色販売開始！”瞳にかわいいをひとさじ(ハート)”恋する細フチレンズ2色が1day＆1monthで新登場！

PIA株式会社

PIA株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役：見原 博道）は、カラーコンタクトレンズブランド『feliamo（フェリアモ）』より、本日2025年4月18日（金）に新色2色を1day＆1monthにて発売いたします。

また発売を記念し、『feliamo（フェリアモ）』2箱以上同時購入で、オリジナルミニミラーがもらえるノベルティキャンペーンを実施いたします。

・新色発売記念ノベルティキャンペーン！数量限定『feliamo（フェリアモ）』オリジナルミニミラープレゼント

『feliamo（フェリアモ）』新色発売を記念し、『feliamo（フェリアモ）』のカラコンを2箱以上同時購入で、feliamoオリジナルミニミラーをプレゼントいたします。

■実施期間

2025年4月18日（金）～無くなり次第終了

■キャンペーン概要

『feliamo（フェリアモ）』のカラコンを2箱以上同時購入で1つプレゼント。

1day・1month、度数、カラーはご自由に組み合わせいただけます。

※数量限定、無くなり次第終了とさせていただきます。

※実施店舗により条件が異なる場合がございます。

※当キャンペーンは一部店舗では対象外となります。実施については必ず各店舗の案内をご確認ください。

・新商品概要

Brulee Pearl（ブリュレパール）

トレンド細フチ×儚げ盛れ

清楚系あざとモテレンズ

立体感の出る細フチと透明感たっぷりベージュが、清楚もモテも叶えてくれるレンズ。

DIA14.2mm 着色直径13.5mm

1DAY：1箱10枚入り/含水率55%

1MONTH：1箱2枚入り/含水率38％

Almond Poodle（アーモンドプードル）

今っぽホワイト×隠れブラウン

大人ガーリーレンズ

あまーく仕込んだホワイトとブラウンカラーが、柔らかい盛れ感を与えてくれるレンズ。

DIA14.5mm 着色直径13.7mm

1DAY：1箱10枚入り/含水率55%

1MONTH：1箱2枚入り/含水率38％

・白石麻衣さんのサイン入りチェキが当たる！公式X限定キャンペーンも実施

本日4月18日（金）より、feliamo公式Xアカウントにて抽選で6名様に白石麻衣さんのサイン入りチェキが当たるキャンペーンを実施いたします。

■賞品

白石麻衣さんサイン入りチェキいずれか1枚

■応募期間

4月18日（金）～ 4月27日（日）23：59

■応募方法

１.公式Xアカウント（@feliamoOfficial(https://x.com/feliamoOfficial)）をフォロー

２.キャンペーン対象の投稿をリポスト

※当選者には公式Xアカウント(@feliamoOfficial(https://x.com/feliamoOfficial))より５月中旬頃よりご連絡させていただきます。

※ご本人様以外の方のご応募はお控えください。

※チェキは選べません。予めご了承ください。

※プレゼントの発送は日本国内に限らせていただきます。発送にあたり必要な情報をご提供いただけない場合、また、お客様の住所変更、転居先不明、ご不在等により商品の受け取りが出来ない場合は、当選を無効とさせていただくことがございます。

・公式HP・SNS

公式HP：https://www.feliamo.jp/

公式X：https://x.com/feliamoOfficial

公式Instagram：https://www.instagram.com/feliamo_official/

公式LINE：https://lin.ee/hMx5ffU

・商品概要

【1day】

商品名 ：feliamo（フェリアモ）

価格 ：1,760円 税込（10枚入り)

カラー ：全16色

レンズ ：BC8.6mm DIA14.2/14.5mm UVカット

含水率 ：55％

使用期間 ：終日装用、一日交換

度数 ：0.00D（度なし）、 -0.50D~-6.00D（0.25D刻み）、 -6.50D~-10.00D（0.50D刻み）

販売名 ：ピアコンタクトアクア

承認番号 ：22900BZX00118000

販売ルート：4月18日（金）より発売

各WEB販売店、コンタクト専門店、ドラッグストア、雑貨ショップなどの店舗にて順次販売予定

【1month】

商品名 ：feliamo（フェリアモ）1MONTH

価格 ：1,650円 税込（2枚入り)

カラー ：全7色

レンズ ：BC8.6mm DIA14.2mm/14.5mm

含水率 ：38％

使用期間 ：終日装用、1ヶ月交換

度数 ：0.00D（度なし）、 -0.50D~-6.00D（0.25D刻み）、 -6.50D~-8.00D（0.50D刻み）

販売名 ：ティービュー

承認番号 ：22400BZX00278000

販売ルート：4月18日（金）より発売

各WEB販売店、コンタクト専門店、ドラッグストア、雑貨ショップなどの店舗にて順次販売予定

・WEB販売店一覧

LILY ANNA： https://www.lilyanna.jp/c/brand/feliamo

LILY ANNA 楽天市場店： https://item.rakuten.co.jp/lilyanna/c/0000000103/

LILY ANNA Yahooショッピング店： https://store.shopping.yahoo.co.jp/lilyanna/feliamo.html

LILY ANNA Qoo10店： https://www.qoo10.jp/shop/lilyanna?keyword=feliamo&keyword_hist=&dispType=GALLERY4(https://www.qoo10.jp/shop/lilyanna?keyword=feliamo&keyword_hist=&dispType=GALLERY4)

LILY ANNA Amazon店：https://www.amazon.co.jp/s?k=feliamo&me=A3IDK4I1SFXGI8&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&ref=nb_sb_noss(https://www.amazon.co.jp/s?k=feliamo&me=A3IDK4I1SFXGI8&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&ref=nb_sb_noss)

※一部お取り扱いのない店舗もございます。

※コンタクトレンズは高度管理医療機器です。眼科医の指示に従い装用期間・時間を厳守し正しくお使い下さい。

※コンタクトレンズの使用が初めての方は必ず眼科医の検査を受けてください。

・白石麻衣さんプロフィール

1992年8月20日生まれ、A型。

2012年、乃木坂46のメンバーとしてデビュー。2020年に乃木坂46を卒業後、モデルや女優として幅広く活躍中。

近作には、「風間公親-教場０-」（23年フジテレビ系）、「侵入者たちの晩餐」（24年日本テレビ系）、「恋する警護24時」（24年テレビ朝日系）、「オクラ～迷宮入り事件捜査～」（24年フジテレビ）、映画「聖☆おにいさん THE MOVIE～ホーリーメンVS悪魔軍団～」、「アンダーニンジャ」などかある。

・会社概要

社名 ： PIA株式会社

所在地 ： 〒141-0032 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎 セントラルタワー10F

代表 ： 代表取締役 見原 博道

事業内容： 医療機器製造販売業/コンタクトレンズの輸入販売/医療経営コンサルタント

URL ： http://www.pia-corp.co.jp/