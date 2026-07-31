セブン＆アイ・ホールディングスとセブン-イレブン・ジャパンは31日、ソフトバンク、PayPay、LINEヤフー、三井住友カードの各社と次世代店舗インフラ構築などを目的とした戦略的パートナーシップに合意した。

あわせてセブン＆アイは、ソフトバンク、PayPay、三井住友カードの3社と資本業務提携契約を締結。3社が各1000億円、総額3000億円を出資し、セブン-イレブンのアプリ基盤やポイントプログラムを大きく刷新する。

短期的な取り組みとして、ID基盤とポイントプログラムの刷新を実施する。これまでセブン＆アイが展開してきた共通会員基盤「7iD」を「PayPay ID」へと統合し、共通のユーザー基盤を構築。

さらに、実店舗やEC、デリバリーサービス「7NOW」などでの購買に応じて付与してきた「セブンマイル」に代わり、新たなストアポイントとして「PayPayポイント」や「Vポイント」を導入する。

アプリの開発体制も見直す。セブン-イレブンアプリの開発をPayPayが受託し、より柔軟で迅速な機能改善を進める方針。アプリ内にはPayPay IDによるログイン機能やストアポイント、販促機能を実装するほか、PayPayアプリやLINE、三井住友カードのアプリ上でセブン-イレブンのミニアプリを展開し、ユーザー接点を拡大する。

ソフトバンクの通信サービス利用者や各アプリユーザーに向けた商品の割引やポイント還元など、大規模な販促キャンペーンも実施する。セブン-イレブンは例として、PayPayポイント 100pt＝150円相当の商品券と交換や、PayPayポイントとセブン-イレブン商品の交換、LYPプレミアム会員を対象としたポイント付与率の優遇などを挙げている。

AIによる店舗の省人化と次世代インフラへの展開

中長期的な取り組みとして、データ活用とAIによる店舗運営の効率化を目指す。ユーザーの同意取得を前提に、IDに紐づく各社の購買データなどを組み合わせ、パーソナライズしたユーザー体験を提供。

ソフトバンクが持つAI技術を活用し、店舗オペレーションの省人化や来店分析に基づくデータドリブンな店舗運営を進める。

サプライチェーン全体やエネルギー領域の高度化も視野に入れ、加盟店オーナーや従業員の負担軽減を図る。また、銀行を含めた三井住友カードやPayPayのネットワークと、セブン-イレブンの実店舗を相互に活かした送客なども進める構えを見せる。

提携の背景と狙い

消費者の生活スタイルが多様化し、デジタルサービスが日常に浸透する中、実店舗とデジタルのシームレスな融合が急務となっている。国内で2万店超を展開し、1日あたり約2000万人のユーザー接点を持つセブン-イレブンだが、ユーザー体験の向上と店舗運営の高度化を図るため、国内最大級のデジタル基盤を持つ各社との連携に踏み切った。

この連携により、通信から決済、金融までを網羅するデジタルプラットフォームとリアル店舗が直結。各社は中長期的な価値共創を目指す対等なパートナーとして、システムの統合やデータ活用、AIの実装までを共に推進していくという。

各社代表のコメント

各社の代表は今回の提携について、それぞれの強みを活かした次世代インフラの構築へ意気込みを語る。

セブン＆アイ代表取締役社長兼CEOのスティーブ・デイカス氏は、「リアルとデジタルがシームレスにつながる新しいお客様体験を創出していく」と語り、次世代のコンビニエンスの在り方を再定義する姿勢を示す。セブン-イレブン・ジャパン代表取締役社長の阿久津知洋氏は、「全国2万店超の店舗網を掛け合わせ、ID・ポイント連携や大型販促、AIを活用した店舗省人化の取り組みを進める」と説明する。

ソフトバンク代表取締役社長執行役員兼CEOの宮川潤一氏は、「AIトランスフォーメーションを通じて、リアルとデジタルをつなぐ次世代型店舗サービスの推進をリードする」と強固な姿勢を見せる。PayPay代表取締役社長執行役員CEOの中山一郎氏は、「業界を代表するリアルなユーザー接点とデジタル決済プラットフォームがつながることで、ユーザー体験をさらに高度化する」と期待を寄せる。LINEヤフー代表取締役社長CEOの出澤剛氏は、「1億人超のデジタルユーザー接点とリアルな接点を掛け合わせ、シームレスなユーザー体験を実現していく」と語る。

三井住友フィナンシャルグループ執行役社長グループCEOの中島達氏は、「Vポイントを軸としてキャッシュレス決済サービスの提供に努めると共に、店舗ネットワークを相互に連携・活用していく」と方針を明らかにした。

総額3000億円の資本提携

本提携に伴い、セブン＆アイは第三者割当による自己株式の処分を実施。ソフトバンク、PayPay、三井住友カードの3社がこれを引き受け、それぞれセブン＆アイの普通株式を4830万9178株取得する。取得金額は各社1000億円、総額で3000億円に上る。

1株あたりの払込金額は2070円で、払込期日は8月17日を予定。本資本提携を通じてシナジーを持続させるための強固な基盤を持たせる。