味付けはヒガシマル「カレーうどんスープ」だけ！炊飯器に放り込んで完成するお手軽ピラフ
料理YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が「【炊飯器ピラフ】カレーうどんスープで作る、極上カレーピラフ【ヒガシマル】」を公開しました。味付けは市販の粉末スープにおまかせという手軽さながら、炊飯器で本格的な味わいが楽しめる極上ピラフのレシピを紹介しています。
動画では、米2合に対して「ヒガシマル カレーうどんスープ」を2袋使用します。「味付けはコレだけで完璧」と太鼓判を押す通り、和風だしの効いたカレー味が米との相性抜群だといいます。粉末スープを水に溶かした後は、オリーブオイル小さじ1を回しかけ、玉ねぎ、マッシュルーム、むきエビを乗せて炊飯器の炊き込みモードで炊き上げます。
炊き上がったピラフには、みじん切りにしたピーマンとバター10gを乗せ、再びフタをして5分間余熱で火を通すのがポイントです。全体をよく混ぜ合わせると、食欲をそそる香りとともにおこげも姿を現します。実食では、プリプリのエビとスパイシーな風味に「大人も子どもも誰が食べても好きな味！」と絶賛しました。
休日のランチや、手軽に済ませたい日の夕食に、失敗知らずの炊飯器レシピを試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・米 2合
・ヒガシマル カレーうどんスープ 2袋
・水 適量
・オリーブオイル 小さじ1
・玉ねぎ 1/4個
・マッシュルーム 3個
・むきエビ 120g
・ピーマン 1個
・バター 10g
［作り方］
1. 米は研いでザルにあげ、水を切っておく。
2. マッシュルームはペーパーで汚れを拭き、軽く石づきを落としてスライスする。ピーマンはヘタと種を外し、粗めのみじん切りにする。玉ねぎも粗めのみじん切りにする。
3. 炊飯器に米とカレーうどんスープの粉末を入れ、2合の目盛りの2mm下まで水を注ぎ、粉の大きな塊を潰すように混ぜる。
4. オリーブオイルを混ぜずに回しかけ、玉ねぎ、マッシュルーム、むきエビを加えて平らにならす。
5. 炊飯器の炊き込みモードで炊飯する。
6. 炊き上がったらピーマンとバターを加え、フタをして5分ほど余熱で火を通す。
7. 底からさっくりとよく混ぜ合わせ、器に盛り付けて完成。
動画では、米2合に対して「ヒガシマル カレーうどんスープ」を2袋使用します。「味付けはコレだけで完璧」と太鼓判を押す通り、和風だしの効いたカレー味が米との相性抜群だといいます。粉末スープを水に溶かした後は、オリーブオイル小さじ1を回しかけ、玉ねぎ、マッシュルーム、むきエビを乗せて炊飯器の炊き込みモードで炊き上げます。
炊き上がったピラフには、みじん切りにしたピーマンとバター10gを乗せ、再びフタをして5分間余熱で火を通すのがポイントです。全体をよく混ぜ合わせると、食欲をそそる香りとともにおこげも姿を現します。実食では、プリプリのエビとスパイシーな風味に「大人も子どもも誰が食べても好きな味！」と絶賛しました。
休日のランチや、手軽に済ませたい日の夕食に、失敗知らずの炊飯器レシピを試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・米 2合
・ヒガシマル カレーうどんスープ 2袋
・水 適量
・オリーブオイル 小さじ1
・玉ねぎ 1/4個
・マッシュルーム 3個
・むきエビ 120g
・ピーマン 1個
・バター 10g
［作り方］
1. 米は研いでザルにあげ、水を切っておく。
2. マッシュルームはペーパーで汚れを拭き、軽く石づきを落としてスライスする。ピーマンはヘタと種を外し、粗めのみじん切りにする。玉ねぎも粗めのみじん切りにする。
3. 炊飯器に米とカレーうどんスープの粉末を入れ、2合の目盛りの2mm下まで水を注ぎ、粉の大きな塊を潰すように混ぜる。
4. オリーブオイルを混ぜずに回しかけ、玉ねぎ、マッシュルーム、むきエビを加えて平らにならす。
5. 炊飯器の炊き込みモードで炊飯する。
6. 炊き上がったらピーマンとバターを加え、フタをして5分ほど余熱で火を通す。
7. 底からさっくりとよく混ぜ合わせ、器に盛り付けて完成。
関連記事
【レンジで3分】惣菜かき揚げとルウ1個！まさかの方法で作る衝撃のカレー丼。
茹でる塩不要、ポン酢だけで味が決まる絶品「ネギぽんペペロンチーノ」
【禁断の卵とじ】とろとろ卵が麺に絡む！カップヌードルミニで作る究極の「カプヌ重」
チャンネル情報
短い動画ばかりなので、いつも見ている動画の箸休め的存在にしていただけたら幸いです。