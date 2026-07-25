日本ハムなど3球団でプレーした中田翔氏（37）が24日に放送された日本テレビ系「賞金先渡しクイズ SAVE MONEY」（後7・00）に出演。これまで一度も訪れたことがないという「意外な場所」を明かし、スタジオを驚かせた。

同番組は、あらかじめ渡された賞金を減らさずにクイズに正解していく「賞金先渡し」形式のバラエティ。今回は2時間スペシャルとして、通常50万円の軍資金が100万円に増額されての挑戦となった。

Bブロックで出場した中田氏。第1問で「スシローのお寿司全部で何種類?」と出題された。MCの劇団ひとりが「中田さんは行かれたりするんですか?スシロー」と尋ねると、中田氏は「回転寿司…ちょっと今のところまだ行ったことがないので…」と告白した。

この事実に、ひとりは「行ったことないんですか!?」と衝撃を受けた。隣に座っていた男性5人組「M！LK」の曽野舜太も「えっ!?」とびっくり。中田氏は「（行ったことが）ないので…まったくこれ分かんないですね」と苦笑い。曽野が「炙りカルビとか、そういう系も（知らない）?」と聞くと、中田氏は「炙りカルビ?」と、聞きなじみのない寿司ネタに思わず笑っていた。