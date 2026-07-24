まるで本物の天然石！職人技が光る和菓子「こうぶつヲカシ」の繊細なカット工程に密着

まるで芸術品！「美しいショーケース」が完成するまでの緻密な仕込み工程を大公開

見ているだけで癒やされる！プロのパティシエが魅せる魔法のようなスイーツ製造工程