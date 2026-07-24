８４歳と９１歳が作るパン５０円、エクレア６０円！昔ながらの味と値段
YouTubeチャンネル「甘彩スイーツ amairo sweets」が、「パン５０円、エクレア６０円、睡眠は３時間…８４歳と９１歳が一日かけて作る行列のパン屋さん」と題した動画を公開した。手作りのパンやスイーツを低価格で提供する老舗パン屋「やおきパン」の、深夜から始まるパン作りの工程に密着している。
動画では、高齢の職人が深夜から働き続ける姿が収められている。前日の19時から作業を始め、翌日の閉店まで20時間以上ノンストップでパンを作り続けている。実の息子である男性は「本人がするっていうのを、実の息子が辞めろとは言えない」と語り、母の仕事に対する姿勢を尊重している。
店内には手作りの総菜パンや菓子パンが並ぶ。コロッケパンにはソースをたっぷりとかけ、メロンパンには手作業でクッキー生地を被せて丁寧に格子状の模様をつけていく。鍋でじっくりと炊き上げるカスタードクリームや、焼き上がったエクレアに一つひとつチョコレートをコーティングする工程など、手間暇を惜しまない製造風景が記録されている。どの商品も100円台という安価で提供され、早朝からシャッターが開くのを待つ客が訪れる様子が映し出されている。
手作りの温かみと長年培われた技が詰まったパンやスイーツの数々。地元の人々に支持される理由が映像から伝わってくる。
【レシピ】
動画内で紹介されている「シュー生地」の製造工程をまとめる。
［材料］
・水
・バター（またはマーガリン）
・小麦粉
・全卵
［作り方］
1. 鍋に水とバターを入れて火にかける。
2. 小麦粉を加え、粉っぽさがなくなるまで手早く混ぜ合わせる。
3. 生地をミキサーに移し、全卵を加えてなめらかになるまでしっかりと混ぜ合わせる。
4. 生地を絞り袋に入れ、天板の上に均等な大きさや長さに絞り出す。
5. オーブンに入れ、表面にしっかりと焼き色がつくまで焼き上げる。
動画では、高齢の職人が深夜から働き続ける姿が収められている。前日の19時から作業を始め、翌日の閉店まで20時間以上ノンストップでパンを作り続けている。実の息子である男性は「本人がするっていうのを、実の息子が辞めろとは言えない」と語り、母の仕事に対する姿勢を尊重している。
店内には手作りの総菜パンや菓子パンが並ぶ。コロッケパンにはソースをたっぷりとかけ、メロンパンには手作業でクッキー生地を被せて丁寧に格子状の模様をつけていく。鍋でじっくりと炊き上げるカスタードクリームや、焼き上がったエクレアに一つひとつチョコレートをコーティングする工程など、手間暇を惜しまない製造風景が記録されている。どの商品も100円台という安価で提供され、早朝からシャッターが開くのを待つ客が訪れる様子が映し出されている。
手作りの温かみと長年培われた技が詰まったパンやスイーツの数々。地元の人々に支持される理由が映像から伝わってくる。
【レシピ】
動画内で紹介されている「シュー生地」の製造工程をまとめる。
［材料］
・水
・バター（またはマーガリン）
・小麦粉
・全卵
［作り方］
1. 鍋に水とバターを入れて火にかける。
2. 小麦粉を加え、粉っぽさがなくなるまで手早く混ぜ合わせる。
3. 生地をミキサーに移し、全卵を加えてなめらかになるまでしっかりと混ぜ合わせる。
4. 生地を絞り袋に入れ、天板の上に均等な大きさや長さに絞り出す。
5. オーブンに入れ、表面にしっかりと焼き色がつくまで焼き上げる。
YouTubeの動画内容
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