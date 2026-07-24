クリストファー・ノーラン監督、ホラー映画に意欲 『オブセッション 災愛』にも言及「本当にすごい」
バットマンを主人公にした『ダークナイト』三部作や、理論物理学を題材にした『インターステラー』など、ジャンルにとらわれずに様々な作品を世に送り出してきたクリストファー・ノーラン監督。ギリシア神話を描く『オデュッセイア』を経て、これまで挑戦したことのないホラー映画への意欲が高まったことを明かした。
【写真】まるでギリシャ神話の女神たち アン・ハサウェイ＆シャーリーズ・セロン＆ゼンデイヤ、プレミアでの美しいホワイトドレス姿
米The Hollywood Reporterのインタビューを受けたノーラン監督は、『オデュッセイア』で恐怖をあおるシーンを撮影したことについて、「もっと作ってみたいという気持ちが大いにかき立てられました」とコメント。「だけど私は常々、ホラーというジャンルは概念的な観点から非常に慎重に取り組む必要があると信じています。つまり、素晴らしいアイディアが必要なのです」と続けた。
そして、カリー・バーカー監督による衝撃の長編デビュー作『オブセッション 災愛』に触れ、「『オブセッション 災愛』のような映画はアイディアが本当に素晴らしい。あの映画は本当にすごいよ。技術的なことではなくて、ストーリーが重要だ。だから、ずっと探し続けていますよ」と明かした。
なお、ノーラン監督は最近出演したEMPIREのポッドキャストでも、「ホラー映画を撮ることにはずっと興味がありました」とコメント。「でもホラー映画の成功には、物語のコンセプトが明確であることが必要だ。素晴らしいホラー映画はごくわずかだと思います」と述べたうえで、「自分に合うアイディアやコンセプトに出会えていない」と説明。「このジャンルが大好き」だからこそ、まだ手掛けていないと語っていた。
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米The Hollywood Reporterのインタビューを受けたノーラン監督は、『オデュッセイア』で恐怖をあおるシーンを撮影したことについて、「もっと作ってみたいという気持ちが大いにかき立てられました」とコメント。「だけど私は常々、ホラーというジャンルは概念的な観点から非常に慎重に取り組む必要があると信じています。つまり、素晴らしいアイディアが必要なのです」と続けた。
なお、ノーラン監督は最近出演したEMPIREのポッドキャストでも、「ホラー映画を撮ることにはずっと興味がありました」とコメント。「でもホラー映画の成功には、物語のコンセプトが明確であることが必要だ。素晴らしいホラー映画はごくわずかだと思います」と述べたうえで、「自分に合うアイディアやコンセプトに出会えていない」と説明。「このジャンルが大好き」だからこそ、まだ手掛けていないと語っていた。