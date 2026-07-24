『仮面ライダーゼッツ』『超ギャバン』『オメガホーン』ヒーロー集結にファン大歓声 レアな変身＆蒸着を生披露
『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』＆『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』夏映画スペシャルイベントが24日、東京・六本木ヒルズアリーナで行われた。
【全身ショット】ギャバン・ライヤ／風波駆無の衣装でポーズをきめる安井謙太郎
たくさんの子どもたちやファンが集まった同イベントには、仮面ライダーゼッツ／万津莫を演じる今井竜太郎、ジーク／仮面ライダードォーン役の天野浩成、ギャバン・インフィニティ／弩城怜慈を演じる長田光平、ギャバン・ライヤ／風波駆無を演じる安井謙太郎が登壇。
4人は自己紹介とともに、変身＆蒸着ポーズを生披露。今井は「その怒り、俺が預かる！」とまさかのギャバン・インフィニティの決めセリフで変身。レアなコラボ変身にファンも大歓声で「気持ちいい！勝手にやっちゃいました（笑）」と笑顔を浮かべた。
これを受けて長田も「夢は悪夢を超える」とゼッツのセリフで蒸着。MCから「やりたい放題やりすぎだよ！（笑）」とツッコミが飛ぶも、貴重なコラボにファンも大喜びだった。さらにファンの目の前では初披露という安井も蒸着ポーズを披露した。
後半には、あさって26日から放送される【PROJECT R.E.D.】第2弾『角醒（かくせい）ハンター オメガホーン』（毎週日曜 前9：30）で炎のシャウト／キャプテン・オメガホーンを演じる楢原聖が登場。長田から【PROJECT R.E.D.】の襷が渡され、バトンタッチも行われた。
【全身ショット】ギャバン・ライヤ／風波駆無の衣装でポーズをきめる安井謙太郎
たくさんの子どもたちやファンが集まった同イベントには、仮面ライダーゼッツ／万津莫を演じる今井竜太郎、ジーク／仮面ライダードォーン役の天野浩成、ギャバン・インフィニティ／弩城怜慈を演じる長田光平、ギャバン・ライヤ／風波駆無を演じる安井謙太郎が登壇。
これを受けて長田も「夢は悪夢を超える」とゼッツのセリフで蒸着。MCから「やりたい放題やりすぎだよ！（笑）」とツッコミが飛ぶも、貴重なコラボにファンも大喜びだった。さらにファンの目の前では初披露という安井も蒸着ポーズを披露した。
後半には、あさって26日から放送される【PROJECT R.E.D.】第2弾『角醒（かくせい）ハンター オメガホーン』（毎週日曜 前9：30）で炎のシャウト／キャプテン・オメガホーンを演じる楢原聖が登場。長田から【PROJECT R.E.D.】の襷が渡され、バトンタッチも行われた。