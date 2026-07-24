大森南朋、スター・ウォーズ声優初参加 『9人目のジェダイ』黒マスクの敵役 赤千夏、坂本真綾ら日本版声優発表
動画配信サービス「Disney＋（ディズニープラス）」で、8月5日から日米同時独占配信される日本発の長編アニメシリーズ『スター・ウォーズ：ビジョンズ／九人目のジェダイ』の日本語吹替版キャストが発表された。主人公カーラ役を赤千夏、カーラの父・ジーマ役を三木眞一郎、そしてダース・ベイダーを思わせる黒いマスク姿の敵ナワーム役を大森南朋が務める。
【動画】『スター・ウォーズ：ビジョンズ／九人目のジェダイ』日本語オリジナル版本予告
本作は、『攻殻機動隊』や『怪獣8号』などで知られるProduction I.Gが制作する、『スター・ウォーズ：ビジョンズ』シリーズ初の長編作品。神山健治総監督のもと、Volume1の短編『九人目のジェダイ』とVolume3『The Ninth Jedi: Child of Hope』に続く物語が描かれる。
舞台はジェダイもシスも姿を消した銀河。辺境惑星ヒ・ィズランでは、強いフォースを秘めた少女カーラが、持ち主の資質やフォースに応じて色や長さが変化するライトセーバーを作る"セーバースミス"の父ジーマと平和に暮らしていた。しかし、父が何者かに連れ去られたことをきっかけに、カーラはジェダイ騎士団の復活を願う仲間たちとともに危険な冒険へ旅立っていく。
大森が演じるナワームは、ダース・ベイダーを彷彿とさせる黒いマスク姿ながら、ジェダイの象徴でもある青いライトセーバーを操る謎の男。力こそが正義という思想のもと、圧倒的なフォースで銀河の秩序を塗り替えようとする。
「ナワームは、この作品においてのダース・ベイダー的ポジションであり、非常にクールではあるが力こそ正義という強者至上主義であり現実主義者でもあるように感じました」と説明。
幼少期から『スター・ウォーズ』のファンだったという大森は、「1978年、『スター・ウォーズ』公開時に新宿の映画館で家族と観たのが出会いでした。当時6歳の自分には意味が分からずでしたが、R2-D2のことが大好きになった記憶はあります」と振り返る。
さらに「世界に轟く日本アニメのパワーがルーカスフィルムを動かし、『スター・ウォーズ』を制作するなんて事が起きるとは！胸が躍ります」と期待を口にした。
一方、主人公カーラを演じる赤は「『スター・ウォーズ』という伝説的作品に、日本のアニメスタジオが新しい解釈と表現で新たな魅力を吹き込んだことは、日本のアニメ業界に携わる者の端くれとして、とても誇らしい気持ちになります！」と出演の喜びをコメント。
先日解禁された予告映像には、父のために戦いジェダイの修行を重ねているはずのカーラが“赤いライトセーバー”を手にしている衝撃の姿も映し出されていたが、「シリーズを通して、大切な人を守るためには、さらに宇宙に平和をもらたすためには何が必要なのか……という、銀河のように果てない問いに立ち向かうカーラの姿にご注目いただきたいです」と見どころを語っている。
このほか、ジェダイ騎士団の復活を目指すジューロ役に金尾哲夫、まだ若くてジェダイの修行中だが正義感の強いイーサン役に峯田大夢、豪快で頼りになるホーメン役に田所陽向、旧式のポンコツドロイドだが宇宙船操縦技術はピカイチなオジイ役にチョー、そしてカーラの父でありナワームに攫われてしまったジーマ役に三木眞一郎、Volume1の短編でカーラたちを襲撃したジェダイハンターのビート役で高橋広樹が引き続き吹替を担当。
カーラが冒険の中で出会う新キャラクターのマコマ・コウの領主ダンバイ役に中博史、ビビンの領主でジーマの過去を知るタフーラ役に坂本真綾、ビビンの隕石群で炭鉱夫として暮らしジェダイに憧れるクワナ役に檜山修之が新たに決定した。
数々の人気アニメで活躍する声優陣が大集結している、日本発の「スター・ウォーズ」最新作に期待が高まるばかりだ。
【動画】『スター・ウォーズ：ビジョンズ／九人目のジェダイ』日本語オリジナル版本予告
本作は、『攻殻機動隊』や『怪獣8号』などで知られるProduction I.Gが制作する、『スター・ウォーズ：ビジョンズ』シリーズ初の長編作品。神山健治総監督のもと、Volume1の短編『九人目のジェダイ』とVolume3『The Ninth Jedi: Child of Hope』に続く物語が描かれる。
大森が演じるナワームは、ダース・ベイダーを彷彿とさせる黒いマスク姿ながら、ジェダイの象徴でもある青いライトセーバーを操る謎の男。力こそが正義という思想のもと、圧倒的なフォースで銀河の秩序を塗り替えようとする。
「ナワームは、この作品においてのダース・ベイダー的ポジションであり、非常にクールではあるが力こそ正義という強者至上主義であり現実主義者でもあるように感じました」と説明。
幼少期から『スター・ウォーズ』のファンだったという大森は、「1978年、『スター・ウォーズ』公開時に新宿の映画館で家族と観たのが出会いでした。当時6歳の自分には意味が分からずでしたが、R2-D2のことが大好きになった記憶はあります」と振り返る。
さらに「世界に轟く日本アニメのパワーがルーカスフィルムを動かし、『スター・ウォーズ』を制作するなんて事が起きるとは！胸が躍ります」と期待を口にした。
一方、主人公カーラを演じる赤は「『スター・ウォーズ』という伝説的作品に、日本のアニメスタジオが新しい解釈と表現で新たな魅力を吹き込んだことは、日本のアニメ業界に携わる者の端くれとして、とても誇らしい気持ちになります！」と出演の喜びをコメント。
先日解禁された予告映像には、父のために戦いジェダイの修行を重ねているはずのカーラが“赤いライトセーバー”を手にしている衝撃の姿も映し出されていたが、「シリーズを通して、大切な人を守るためには、さらに宇宙に平和をもらたすためには何が必要なのか……という、銀河のように果てない問いに立ち向かうカーラの姿にご注目いただきたいです」と見どころを語っている。
このほか、ジェダイ騎士団の復活を目指すジューロ役に金尾哲夫、まだ若くてジェダイの修行中だが正義感の強いイーサン役に峯田大夢、豪快で頼りになるホーメン役に田所陽向、旧式のポンコツドロイドだが宇宙船操縦技術はピカイチなオジイ役にチョー、そしてカーラの父でありナワームに攫われてしまったジーマ役に三木眞一郎、Volume1の短編でカーラたちを襲撃したジェダイハンターのビート役で高橋広樹が引き続き吹替を担当。
カーラが冒険の中で出会う新キャラクターのマコマ・コウの領主ダンバイ役に中博史、ビビンの領主でジーマの過去を知るタフーラ役に坂本真綾、ビビンの隕石群で炭鉱夫として暮らしジェダイに憧れるクワナ役に檜山修之が新たに決定した。
数々の人気アニメで活躍する声優陣が大集結している、日本発の「スター・ウォーズ」最新作に期待が高まるばかりだ。