外科医の佐藤のりひろ氏が、YouTubeチャンネル「がん情報チャンネル」で「【知っておきたい】がん患者の急死（突然死）は何パーセント？リスクの高い患者さんとは？」と題した動画を公開した。動画では、がん患者が入院した後に起こり得る急死の発生率と、そのリスクを高める5つの要因について解説している。



佐藤氏はまず、「がん患者の急死はどのくらいあるのか」というテーマを提示。解析結果として、入院後1ヶ月までに全体の患者のおよそ6から17パーセントに急死が発生していたことを明らかにした。



さらに、急死のパターンを定義別に分類したデータも紹介した。「数日での急死」が最も多く、入院後30日以内における累積の発生率は16.8パーセントに上ったという。続いて「驚くような急死」が9.6パーセント、「予期せぬ急死」が9.0パーセント、「全身状態から予測された急死」が6.4パーセントであったと詳細な数字を提示し、がん患者における突然死の実態を説明している。



後半では、急死のリスクを高める要因について言及。「色々な因子と急死との関係を解析したところ」と前置きし、「男性の患者」「肝臓への転移」「呼吸困難」「悪性の皮膚病変」「液体貯留（胸水や腹水）」があることは、急死のリスクを高める因子だったと結論づけた。



動画は、病状そのものの進行だけでなく、突然死のリスクについても客観的なデータを用いて学ぶことができる内容となっている。がん患者やその家族にとって、予後の見通しに関する重要かつ新たな知見を提供する解説であった。



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