ガンダム新作『機動戦士ガンダムRG XARX-ZERO』2027年展開決定 ティザーPV公開
ガンダムシリーズの新作『機動戦士ガンダムRG XARX-ZERO（アレックスゼロ）』が制作されることが決定。主人公機ガンダム ZEROと主人公のアズミ・レイが描かれた本作のティザービジュアルとティザーPVが公開された。
【動画】『機動戦士ガンダムRG XARX-ZERO』 ティザーPV
本作は2026年6月に Summer Game Fest にて解禁されたゲーム『GUNDAM ROGUE ORBIT（ガンダム ローグオービット）』と世界観を共有するアニメーション作品。監督・シリーズ構成を神山健治が務め、主人公のアズミ・レイを大塚剛央が演じる。また、両作品を横断する新たなメディアミックス企画を「RG プロジェクト」として展開していく。
太陽系外からもたらされた三つの福音により、人類は空前の繁栄を迎え、太陽系全域へ版図を広げた。重力制御・超光速通信・イメージの物質化技術 マテリアライズ。これら三つの福音をもたらした恒星間航行可能物体は、しかし、発見から10年をまたずに暴走。攻撃的な自己増殖系を出現させる。人々は、この未知の生態系をアポカリプスと重ね合わせた。
3ヵ月の攻防を経て、戦線は衛星軌道上で膠着。人類は地球の放棄を余儀なくされ、この年を A.A.（アフター・アポカリプス）元年として記録に刻んだ。月面やコロニーで生まれたこどもたちが、アポカリプスの存在を日常として暮らすようになった A.A.45 年。月面で一人の少年、アズミ・レイが目を覚ます──。
主人公のアズミ・レイは、アポカリプスの襲撃により両親を失った戦争孤児で、ガンダム ZEROの専任パイロット。ガンダム ZEROは対アポカリプス最新鋭実験機で、ガンダムタイプと呼ばれる新世代MS（モビルスーツ）だ。
公開されたティザービジュアルでは、世界の行方を左右する一人の少年と、その選択を共に背負う一機の MSが描かれている。物語はここから動き出す。ティザーPVでは世界観の断片と、その中で躍動するキャラクターやモビルスーツ、そしてアポカリプスが描かれる。本作の物語の雰囲気を感じさせる映像となっている。
「RG プロジェクト」は、アニメーションとゲームが同一の世界観を共有しながら、それぞれ異なる距離感、異なる立場から世界を描いていくことで、ひとつの歴史を立ち上げていく新たなガンダムプロジェクト。従来のガンダム作品とは異なるアプローチで、「なぜガンダムが必要なのか」という存在の必然性を、神山健治監督と円城塔氏の手で新たに構築。その世界観設計をベースに、アニメーションとゲームが同一の世界観と歴史を共有しながら、それぞれ異なる視点と距離感で物語を描く。
アニメーションでは、ゲームの物語から約100年前の時代を舞台に、その世界の“起点”となる物語を提供、一方ゲームでは、アニメーションで描かれた出来事と選択の積み重ねの先にある世界を舞台として、プレイヤー自身がその歴史の中に参加し、新たな選択を重ねていく体験を提供する。
さらに、プラモデルや完成品フィギュアなど、『機動戦士ガンダム RG XARX-ZERO』の商品も続々登場予定だ。
『機動戦士ガンダム RG XARX-ZERO』は2027年展開。
※大塚剛央、神山健治のコメント全文は以下の通り。
■大塚剛央（アズミ・レイ役）
ガンダムシリーズの新作に携われること、大変光栄に思います。神山監督の描く物語に、楽しく頭を悩ませながら収録に臨んでいました。今回、アニメとゲームのメディアミックスプロジェクトということで、展開にも非常にワクワクしています。『機動戦士ガンダム RG XARX-ZERO』これからどうぞよろしくお願いいたします！
■神山健治（監督・シリーズ構成）
「宇宙世紀でも西暦でもない新しい世界線のガンダムを作ろう」という話をいただいた時に、地球連邦やジオンに代わる設定は？ ニュータイプの概念はどうする？ ミノフスキー粒子は？ そもそも戦争はどこ行った？ ・・・ガンダムがガンダムたり得る理由をこねくり回すと、なんか楽しくない日々が続いた。いいじゃん、令和の時代に大好きなガンダムをゼロから作る機会を得ただけで最高かよ！ そう思ったらなんかおもろいガンダムができてきた。それが『機動戦士ガンダム RG XARX-ZERO』です。
【動画】『機動戦士ガンダムRG XARX-ZERO』 ティザーPV
本作は2026年6月に Summer Game Fest にて解禁されたゲーム『GUNDAM ROGUE ORBIT（ガンダム ローグオービット）』と世界観を共有するアニメーション作品。監督・シリーズ構成を神山健治が務め、主人公のアズミ・レイを大塚剛央が演じる。また、両作品を横断する新たなメディアミックス企画を「RG プロジェクト」として展開していく。
3ヵ月の攻防を経て、戦線は衛星軌道上で膠着。人類は地球の放棄を余儀なくされ、この年を A.A.（アフター・アポカリプス）元年として記録に刻んだ。月面やコロニーで生まれたこどもたちが、アポカリプスの存在を日常として暮らすようになった A.A.45 年。月面で一人の少年、アズミ・レイが目を覚ます──。
主人公のアズミ・レイは、アポカリプスの襲撃により両親を失った戦争孤児で、ガンダム ZEROの専任パイロット。ガンダム ZEROは対アポカリプス最新鋭実験機で、ガンダムタイプと呼ばれる新世代MS（モビルスーツ）だ。
公開されたティザービジュアルでは、世界の行方を左右する一人の少年と、その選択を共に背負う一機の MSが描かれている。物語はここから動き出す。ティザーPVでは世界観の断片と、その中で躍動するキャラクターやモビルスーツ、そしてアポカリプスが描かれる。本作の物語の雰囲気を感じさせる映像となっている。
「RG プロジェクト」は、アニメーションとゲームが同一の世界観を共有しながら、それぞれ異なる距離感、異なる立場から世界を描いていくことで、ひとつの歴史を立ち上げていく新たなガンダムプロジェクト。従来のガンダム作品とは異なるアプローチで、「なぜガンダムが必要なのか」という存在の必然性を、神山健治監督と円城塔氏の手で新たに構築。その世界観設計をベースに、アニメーションとゲームが同一の世界観と歴史を共有しながら、それぞれ異なる視点と距離感で物語を描く。
アニメーションでは、ゲームの物語から約100年前の時代を舞台に、その世界の“起点”となる物語を提供、一方ゲームでは、アニメーションで描かれた出来事と選択の積み重ねの先にある世界を舞台として、プレイヤー自身がその歴史の中に参加し、新たな選択を重ねていく体験を提供する。
さらに、プラモデルや完成品フィギュアなど、『機動戦士ガンダム RG XARX-ZERO』の商品も続々登場予定だ。
『機動戦士ガンダム RG XARX-ZERO』は2027年展開。
※大塚剛央、神山健治のコメント全文は以下の通り。
■大塚剛央（アズミ・レイ役）
ガンダムシリーズの新作に携われること、大変光栄に思います。神山監督の描く物語に、楽しく頭を悩ませながら収録に臨んでいました。今回、アニメとゲームのメディアミックスプロジェクトということで、展開にも非常にワクワクしています。『機動戦士ガンダム RG XARX-ZERO』これからどうぞよろしくお願いいたします！
■神山健治（監督・シリーズ構成）
「宇宙世紀でも西暦でもない新しい世界線のガンダムを作ろう」という話をいただいた時に、地球連邦やジオンに代わる設定は？ ニュータイプの概念はどうする？ ミノフスキー粒子は？ そもそも戦争はどこ行った？ ・・・ガンダムがガンダムたり得る理由をこねくり回すと、なんか楽しくない日々が続いた。いいじゃん、令和の時代に大好きなガンダムをゼロから作る機会を得ただけで最高かよ！ そう思ったらなんかおもろいガンダムができてきた。それが『機動戦士ガンダム RG XARX-ZERO』です。