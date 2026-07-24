映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』挿入歌「Into The Abyss」

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　Do As Infinityが、7月24日に公開を迎えた映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』の挿入歌を担当していることが明らかになった。

【動画】映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』最終映画告知映像

　本作は、『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）の劇場版。警察庁爆破テロの犯人に仕立て上げられた万津莫＝仮面ライダーゼッツ（今井竜太郎）をめぐる、シリーズ史上最大のミッションが描かれる。

　国民の誰もが莫を倒すべき敵と見なす中、小鷹賢政＝仮面ライダーノクス（古川雄輝）らは莫の無実を確信し、真の黒幕である国家公安委員長・玖門宗馬＝仮面ライダー夢現（曽野舜太／M！LK）へとたどり着く。玖門が企む恐るべき計画が明らかになろうとしたその時、莫が下す非情な決断、そして思いもよらぬ行動とは――。緊迫のドラマがスクリーンで展開される。

　Do As Infinityが担当する本作の挿入歌のタイトルは、「Into The Abyss」。作詞は、数々の「仮面ライダー」シリーズの楽曲を手がけてきた藤林聖子が担当する。Do As Infinityが「仮面ライダー」シリーズでタッグを組むのは、今作で3作目となる。

　莫とノクス、それぞれの視点から描かれる想いが交錯するシリアスな歌詞に、Do As Infinityならではの重厚かつエモーショナルなサウンドが融合。本作の世界観をより深く彩る楽曲に仕上がっている。

　Do As Infinityの新曲「Into The Abyss」は、7月25日より各音楽配信サービスで配信開始。

　映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』は公開中。