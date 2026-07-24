『映画ドラえもん のび太の蒸気時間車』2027年春公開決定 冒険の舞台は19世紀のイギリス・ロンドン
「映画ドラえもん」シリーズ46作目となる最新作『映画ドラえもん のび太の蒸気時間車』が、2027年春に公開決定した。
【動画】新たな冒険の幕開けを予感させるスーパーティザー
本作の舞台は、19世紀のイギリス・ロンドン。ドラえもんとのび太たちが、21世紀の日本から時空を越え、壮大な大冒険を繰り広げる完全オリジナルストーリーが描かれる。
監督を務めるのは、TVアニメ『ドラえもん』に2020年より携わり、数々のエピソードを手掛けてきた森山瑠潮。本作で満を持して「映画ドラえもん」シリーズ初参加となり「蒸気時間車が駆け抜けるのは、胸躍る『蒸気』と『時間』の物語。僕自身、子どものころに初めて『大長編ドラえもん』を読んで、観て、ワクワクドキドキしたあの気持ちに時間旅行して、今この映画を作っています。2027年春、皆さんもドラえもんたちと一緒に蒸気時間車に乗り込んで、夢いっぱいの時間旅行へと出かけましょう！」と、作品に込めた思いや、子どもの頃に抱いたドラえもんへの憧れを交えながら、公開への期待を語っている。
脚本を手掛けるのは、劇団「ヨーロッパ企画」の代表として、舞台『サマータイムマシン・ブルース』や『曲がれ！スプーン』など、時間やSFをテーマにした数々の人気作を生み出してきた上田誠。舞台のほか、映画やテレビドラマなど幅広いジャンルで活躍し、TVアニメ『ドラえもん』では、2024年の誕生日スペシャル「のび太とギリシャのケーキ伝説」を担当していた。
本作の脚本を担当するにあたり「ドラえもんたちと時間旅行に出れるなんて！」と喜びの一言。19世紀ロンドンを舞台に選んだ理由については、「蒸気機関が発達し、タイムマシンも生まれたという、いわば『時間のふるさと』だからです。時間に縛られ、時間に追いかけられがちな毎日ですが、時間はさかのぼることも、追いかけることも、時間の川のほとりで遊ぶこともできます。蒸気時間車に乗って、冒険の旅に出ましょう」と語る。
そして、シルクハットとケープに身を包んだドラえもんが登場し、心おどる物語の幕開けを予感させるスーパーティザー映像も解禁された。
『映画ドラえもん のび太の蒸気時間車』は、2027年春公開予定。
【動画】新たな冒険の幕開けを予感させるスーパーティザー
本作の舞台は、19世紀のイギリス・ロンドン。ドラえもんとのび太たちが、21世紀の日本から時空を越え、壮大な大冒険を繰り広げる完全オリジナルストーリーが描かれる。
監督を務めるのは、TVアニメ『ドラえもん』に2020年より携わり、数々のエピソードを手掛けてきた森山瑠潮。本作で満を持して「映画ドラえもん」シリーズ初参加となり「蒸気時間車が駆け抜けるのは、胸躍る『蒸気』と『時間』の物語。僕自身、子どものころに初めて『大長編ドラえもん』を読んで、観て、ワクワクドキドキしたあの気持ちに時間旅行して、今この映画を作っています。2027年春、皆さんもドラえもんたちと一緒に蒸気時間車に乗り込んで、夢いっぱいの時間旅行へと出かけましょう！」と、作品に込めた思いや、子どもの頃に抱いたドラえもんへの憧れを交えながら、公開への期待を語っている。
本作の脚本を担当するにあたり「ドラえもんたちと時間旅行に出れるなんて！」と喜びの一言。19世紀ロンドンを舞台に選んだ理由については、「蒸気機関が発達し、タイムマシンも生まれたという、いわば『時間のふるさと』だからです。時間に縛られ、時間に追いかけられがちな毎日ですが、時間はさかのぼることも、追いかけることも、時間の川のほとりで遊ぶこともできます。蒸気時間車に乗って、冒険の旅に出ましょう」と語る。
そして、シルクハットとケープに身を包んだドラえもんが登場し、心おどる物語の幕開けを予感させるスーパーティザー映像も解禁された。
『映画ドラえもん のび太の蒸気時間車』は、2027年春公開予定。