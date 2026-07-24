「AIじゃないんだけど」“令和の峰不二子”阿部なつき26歳、タイトなシャツ姿にネット衝撃 「プロポーション抜群」
モデルでインフルエンサー・阿部なつきが、24日までにXを更新。近影を披露すると、ファンからは驚きの声が集まった。
【写真】“令和の峰不二子”阿部なつきが「スタイル抜群」 真っ赤な“水着姿”も（19枚）
普段からSNSにて自身の美しさ際立つ姿を公開している阿部。今回は「上高地が最高すぎた」とつづり、タイトな白Tシャツ姿を披露。その後コメント欄の反響を受け「AIじゃないんだけど」と投稿し、ファンからは「AIも凌駕する美しさ」「完璧」などの声が集まった。
2023年7月に明石家さんまが『FNS27時間テレビ』（フジテレビ系）に出演した際、気になる女性10人の「ラブメイト10」として「ショート動画にたびたび出てくる女性」と紹介され話題を呼んだ阿部。
昨年1月29日には写真集『追求』（幻冬舎）を発売。同年11月25日からは、主演を務めるオリジナルショートドラマ『キューティーハニー BELOVED ENEMY』（DMMショート）が配信されている。
引用：「阿部なつき」Instagram（@i.am_natsuki_）、X（@_iam_natsuki）
【写真】“令和の峰不二子”阿部なつきが「スタイル抜群」 真っ赤な“水着姿”も（19枚）
普段からSNSにて自身の美しさ際立つ姿を公開している阿部。今回は「上高地が最高すぎた」とつづり、タイトな白Tシャツ姿を披露。その後コメント欄の反響を受け「AIじゃないんだけど」と投稿し、ファンからは「AIも凌駕する美しさ」「完璧」などの声が集まった。
昨年1月29日には写真集『追求』（幻冬舎）を発売。同年11月25日からは、主演を務めるオリジナルショートドラマ『キューティーハニー BELOVED ENEMY』（DMMショート）が配信されている。
引用：「阿部なつき」Instagram（@i.am_natsuki_）、X（@_iam_natsuki）