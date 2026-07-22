Samsung Galaxy Z Flip7

ソフトバンクオンラインショップで、本日7月22日、「オンラインショップ割」の対象に機種変更が追加された。これにより、サムスン（Samsung）の「Samsung Galaxy Z Flip7」を機種変更で購入する場合、48回払いの1～24回目の支払額が月額100円となり、2年間の実質負担額は2400円となる。

7月21日までは1～24回目が月額490円（2年間の支払総額1万1760円）で提供されていたため、今回の改定により2年間の負担額が大幅に引き下げられた。なお、25～48回目は月額4910円となり、機種代金総額は12万240円。

端末を48回払いで購入し、25カ月目以降に「新トクするサポート＋」の特典Bを申し込んだ上で、翌月末までに端末の回収と査定が完了すると、最大24回分の支払いが不要になる。25カ月目に端末を返却した場合、端末代金の支払総額は2400円となる。

新トクするサポート＋の利用時には、次回もソフトバンクで機種買い替えを行うことで特典利用料（2万2000円）が相殺される「買替え応援割」が用意されている。買い替えを行わないなど指定の条件を満たさない場合は、特典利用料2万2000円が必要になる。

機種変更向けキャンペーンの終了時期は未定とされている。