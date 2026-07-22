＜本日誕生日＞長谷川京子、美脚あらわのミニスカにバスローブ姿も アラフィフと思えない美スタイル！
本日22日は人気女優・長谷川京子の48歳の誕生日。10代からモデルとして活動スタートし、2000年代には『天体観測』（フジテレビ系）など数々のドラマに出演し、“ハセキョー”の愛称で親しまれた。そんな長谷川だが、アラフィフになった現在も、その美ぼうでファンを魅了し続けている。今回は、長谷川の47歳の1年を彼女のインスタグラムで振り返りたい。
【写真】長谷川京子、アラフィフと思えない“美スタイル”をイッキ見！（18枚）
■大胆にあらわになったデコルテに称賛
今年6月には、「久しぶりにオシャレして」と、ベアトップのインナーとワイドシルエットのパンツというコーディネートで決めたショットを公開している。
デコルテを大胆にあらわにした彼女のオフショットに、ファンからは「綺麗、優勝です」「スタイル抜群でとっても素敵です」「肌見せ最高〜」などの声が集まっている。
■長女と仲の良さが伝わる密着ショット
昨年9月には、「いつまでこうやって腕を組んでくれるのか」「#mydaughter」と添えて、2012年1月に誕生した今年14歳になる長女との2ショットを公開。写真では、サングラスをかけた長谷川のノースリーブから伸びた細い腕に、顔を伏せた状態で長女がしがみつくように密着しているショットだ。長谷川はサングラス姿ながら、長女を慈しむような笑みがこぼれている。
コメント欄には「ずっとしてくれると思います！娘さんにとったら大好きなママです！」「こんなお母様なら、いくつになっても腕組みます」「素敵です」といった声が寄せられた。
■スタイル抜群ミニスカショット！
真夏だった昨年8月には、「ある日の」の一言とともに、ママ友とディナーを楽しんだ夜の一コマを公開。ドット柄のミニスカートに、ピンヒールという出で立ちの長谷川が、笑顔で映っている。
年齢を感じさせないミニスカ姿には、「美脚ですネ」「美し過ぎるわぁ〜」「可愛いくてカッコよくて憧れます」「めっちゃ素敵〜」「こんな色気のある人になりたい」「京子さん，同じ歳なのに．ずっと美しいですね．憧れです」といった声が寄せられていた。
長谷川京子、美しい汗をかくトレーニング中の姿を披露
■ミニ丈ワンピ＆黒タイツ姿の秋コーデがかわいい！
冬が始まりかけていた昨年11月には、キュートなミニ丈ワンピースに黒いタイツ、シックな黒いジャケットを羽織った秋コーデを公開。足元にはJIMMY CHOOのピンヒールを合わせている。
コメント欄には「美脚でうっとりです お洋服もかわいいです」「脚細い、スタイルバッチリ美女ですね」「全身のバランスが完璧…そのシューズ、品のある存在感で素敵です」「京子さん美脚でめっちゃ美しいです」「スタイルよくて美脚でお綺麗です」といった絶賛が寄せられている。
■背筋のラインがくっきり トレーニグ中の姿に反響
今年4月には「週に1回ずつピラティスとワークアウトを」とピラティス中の自身の姿を公開した。「ワークアウトでがつんと筋肉の張りを作ってもらい、ピラティスではコアのトレーニングと全体のフォルムを滑らかに調整してもらう。このバランスがわたしには最強です」と、長年培ってきた自身のこだわりを明かしている。
投稿では、タイトなトレーニングウェアの長谷川がピラティスに励んでいる様子が写真と動画で公開されている。ウエストがあらわになったウエアからは、長年の鍛錬の賜物といえる背筋の筋が確認できる。コメント欄には「素晴らしい美ボディー」「インストラクター並みの美しい動き」「美しすぎるぅ、、、、、」といった称賛が寄せられた。
■韓国親善大使に就任 バスローブのリラックスしたショット公開
今年6月には「韓国観光大使という光栄な機会をいただきました」と報告。「トレンドを取り入れるのが早く、オシャレなカフェやプロダクトがたくさんあり。かと思えば、伝統を大切にモダンなものと融合していく柔軟性もある。知れば知るほど奥深く、興味がたくさん出てくる韓国」「わたしもまだまだ勉強中ですが、その過程を皆さんと共有できれば良いな、と思っています」と意気込みを語るとともに、バスローブ姿のリラックスしたオフショットをアップした。
コメント欄には「韓国大好きなので、応援してます」といった激励の言葉のほか、「京子さん綺麗」「素敵です」などのコメントが寄せられた。
引用：「長谷川京子」Instagram（@kyoko.hasegawa.722）
【写真】長谷川京子、アラフィフと思えない“美スタイル”をイッキ見！（18枚）
■大胆にあらわになったデコルテに称賛
デコルテを大胆にあらわにした彼女のオフショットに、ファンからは「綺麗、優勝です」「スタイル抜群でとっても素敵です」「肌見せ最高〜」などの声が集まっている。
■長女と仲の良さが伝わる密着ショット
昨年9月には、「いつまでこうやって腕を組んでくれるのか」「#mydaughter」と添えて、2012年1月に誕生した今年14歳になる長女との2ショットを公開。写真では、サングラスをかけた長谷川のノースリーブから伸びた細い腕に、顔を伏せた状態で長女がしがみつくように密着しているショットだ。長谷川はサングラス姿ながら、長女を慈しむような笑みがこぼれている。
コメント欄には「ずっとしてくれると思います！娘さんにとったら大好きなママです！」「こんなお母様なら、いくつになっても腕組みます」「素敵です」といった声が寄せられた。
■スタイル抜群ミニスカショット！
真夏だった昨年8月には、「ある日の」の一言とともに、ママ友とディナーを楽しんだ夜の一コマを公開。ドット柄のミニスカートに、ピンヒールという出で立ちの長谷川が、笑顔で映っている。
年齢を感じさせないミニスカ姿には、「美脚ですネ」「美し過ぎるわぁ〜」「可愛いくてカッコよくて憧れます」「めっちゃ素敵〜」「こんな色気のある人になりたい」「京子さん，同じ歳なのに．ずっと美しいですね．憧れです」といった声が寄せられていた。
長谷川京子、美しい汗をかくトレーニング中の姿を披露
■ミニ丈ワンピ＆黒タイツ姿の秋コーデがかわいい！
冬が始まりかけていた昨年11月には、キュートなミニ丈ワンピースに黒いタイツ、シックな黒いジャケットを羽織った秋コーデを公開。足元にはJIMMY CHOOのピンヒールを合わせている。
コメント欄には「美脚でうっとりです お洋服もかわいいです」「脚細い、スタイルバッチリ美女ですね」「全身のバランスが完璧…そのシューズ、品のある存在感で素敵です」「京子さん美脚でめっちゃ美しいです」「スタイルよくて美脚でお綺麗です」といった絶賛が寄せられている。
■背筋のラインがくっきり トレーニグ中の姿に反響
今年4月には「週に1回ずつピラティスとワークアウトを」とピラティス中の自身の姿を公開した。「ワークアウトでがつんと筋肉の張りを作ってもらい、ピラティスではコアのトレーニングと全体のフォルムを滑らかに調整してもらう。このバランスがわたしには最強です」と、長年培ってきた自身のこだわりを明かしている。
投稿では、タイトなトレーニングウェアの長谷川がピラティスに励んでいる様子が写真と動画で公開されている。ウエストがあらわになったウエアからは、長年の鍛錬の賜物といえる背筋の筋が確認できる。コメント欄には「素晴らしい美ボディー」「インストラクター並みの美しい動き」「美しすぎるぅ、、、、、」といった称賛が寄せられた。
■韓国親善大使に就任 バスローブのリラックスしたショット公開
今年6月には「韓国観光大使という光栄な機会をいただきました」と報告。「トレンドを取り入れるのが早く、オシャレなカフェやプロダクトがたくさんあり。かと思えば、伝統を大切にモダンなものと融合していく柔軟性もある。知れば知るほど奥深く、興味がたくさん出てくる韓国」「わたしもまだまだ勉強中ですが、その過程を皆さんと共有できれば良いな、と思っています」と意気込みを語るとともに、バスローブ姿のリラックスしたオフショットをアップした。
コメント欄には「韓国大好きなので、応援してます」といった激励の言葉のほか、「京子さん綺麗」「素敵です」などのコメントが寄せられた。
引用：「長谷川京子」Instagram（@kyoko.hasegawa.722）