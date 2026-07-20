山本はメジャー初の完投勝利で10勝到達

【MLB】ドジャース 8ー2 ヤンキース（日本時間20日・ニューヨーク）

ドジャースの山本由伸投手は19日（日本時間20日）、敵地でヤンキースとの第1戦に先発し、メジャー移籍後初完投で10勝目を挙げた。2年連続で2桁勝利を挙げるなど、エースとして君臨する右腕に12年総額3億2500万ドル（約527億5400万円）の契約に米記者は「著しく薄給」と指摘している。

山本は2023年12月に投手史上最高額となる12年総額3億2500万ドルでドジャースに入団した。ドジャース専門サイト「ドジャー・ブルー」などにも寄稿するダニエル・スターカンド氏は、自身の公式X（旧ツイッター）を更新。「ヤマモトは投手史上最高額の契約にサインしたが、著しく薄給だ」と綴った。

米メディア「ジョムボーイ・メディア」のマックス・マニス氏も同様の視点で山本を絶賛。「ヤマモトは、MLBで1球を投げる前に投手としての史上最高額を手にしたが、どういうわけか、それでも給料が不十分だった」と投稿した。

メジャーデビュー前に勝ち取った超大型契約として当時は懐疑的な目もあった。しかし、入団後にマウンドで見せる圧倒的なパフォーマンスが、その見方を完全に過去のものにした。（Full-Count編集部）