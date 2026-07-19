『新婚さんいらっしゃい！』「えー！」“保釈金170万円→交際0日婚”秘話…藤井隆が豪快イスコケ
お笑い芸人・藤井隆、タレント・井上咲楽が司会を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』（毎週日曜 後0：55）が19日に放送された。新婚さんの衝撃エピソードに、藤井が豪快なイスコケを披露する事態となった。
【写真】『新婚さんいらっしゃい！』アメリカ旅行中にまさか…迫真の再現ドラマ
今回の新婚さんは、沖縄県名護市からやって来た35歳、同い年の夫妻。石川県の高校で出会った同級生で、約18年間、恋人ではなく“マブダチ”として付き合ってきた。そんな関係が急変したのは、今から2年前だった。
映画『ワイルド・スピード』への出演を夢見てカナダ・バンクーバーに渡っていた彼女のもとへ、彼が休暇を取って合流。約2週間かけ、2人でアメリカを巡ったという。しかし、ドライブ中に警官に止められ、ドライバーだった彼は状況がわからないまま手錠をかけられた。原因はスピード違反。アメリカの車のメーカーはマイル表記で、見誤ってしまったという。さらに、保釈金は「170万円」と言われたという。
「必ず助けにいく」と約束した彼女は、なんとか金をかき集め「ほら大丈夫だったでしょ」と熱い抱擁。その結果、互いの存在の大きさを実感し、なんと「交際0日婚」。一連の顛末が再現ドラマ化されると、スタジオは「えーー！」と驚きの連発となった。
さらに、後日談があった。「実際はこっち（夫）の勘違いで（正しくは）17万円だったんですよ」と明かされ、藤井はイスからずっこけた。井上は「とんだ勘違いですね」とツッコんでいた。
同番組は、TVerで見逃し配信を実施。
【写真】『新婚さんいらっしゃい！』アメリカ旅行中にまさか…迫真の再現ドラマ
今回の新婚さんは、沖縄県名護市からやって来た35歳、同い年の夫妻。石川県の高校で出会った同級生で、約18年間、恋人ではなく“マブダチ”として付き合ってきた。そんな関係が急変したのは、今から2年前だった。
「必ず助けにいく」と約束した彼女は、なんとか金をかき集め「ほら大丈夫だったでしょ」と熱い抱擁。その結果、互いの存在の大きさを実感し、なんと「交際0日婚」。一連の顛末が再現ドラマ化されると、スタジオは「えーー！」と驚きの連発となった。
さらに、後日談があった。「実際はこっち（夫）の勘違いで（正しくは）17万円だったんですよ」と明かされ、藤井はイスからずっこけた。井上は「とんだ勘違いですね」とツッコんでいた。
同番組は、TVerで見逃し配信を実施。