【FIFAワールドカップ2026】フランス代表 4−6 イングランド代表（日本時間7月19日／マイアミ・スタジアム）

【映像】最強トリオの「神連携ゴール」（実際の様子）

フランス代表が誇る「最強トリオ」が魅せた、まるでゲームのような神連携ゴールにサッカーファンが酔いしれた。

フランス代表は日本時間7月19日、FIFAワールドカップ2026の3位決定戦でイングランド代表と対戦。合計10ゴールが飛び交う激しい乱打戦の末、4−6で敗れた。

準決勝でスペイン代表に敗れて3位決定戦に回ったフランスは、ターンオーバーを敷いて1.5軍で臨んだことや、モチベーションの低下も影響したのか前半だけでまさかの4失点。それでも後半は、先発したFWキリアン・エムバペ、FWマイケル・オリーセに加え、FWウスマン・デンベレも投入して猛攻を仕掛け、54分までに2点を返す意地を見せる。

そして66分、スタジアムの観客を魅了する神コンビネーションが炸裂する。敵陣右サイドでボールを持ったデンベレが斜めのグラウンダーパスを供給すると、これをオリーセがスルー。そのボールをエムバペがワンタッチで優しく捌くと、オリーセも同じくワンタッチ、しかも左足アウトサイドでリターンパスを送る。最後はワントラップから抜け出したエムバペが、強烈な左足フィニッシュでゴールネットを揺らした。

「何回でも見れる」

個人能力が完全にシンクロした神コンビネーション弾に、SNS上のサッカーファンも大熱狂。「うっまオリーセ」「なんつー連携や」「美しいゴール」「崩し上手すぎた」「やっぱオリーセバペラインなんだなあ」「何回見てもこのワンツーオシャレすぎる」「何回でも見れる」など絶賛の嵐となった。

さらに、圧倒的な個人技を持つ3人が連動したことで「エムバペ、デンベレ、オリーセはズルい」「やっぱエムバペ、オリーセ、デンベレが揃うと破壊力ヤバいな」との声や、「デンベレ、エムバペ、オリーセ、エムバペのパス回し訳わかんなすぎる」「笑えてきたわ」「遊んでるレベルやな」「ベストオブウイニングイレブン2026」など、現実離れしたプレーの連続に驚愕の声が漏れた。

今大会において、エムバペは10ゴール（大会最多）と4アシスト（大会2位タイ）、デンベレは6ゴール（大会5位タイ）と2アシスト、そしてオリーセは7アシスト（大会最多）という驚異的なスタッツを記録。最終結果はここまで8ゴール・4アシストのリオネル・メッシの決勝における数字次第だが、エムバペは得点王、オリーセはアシスト王の最有力候補となっている。フランス代表は惜しくも4位に終わったものの、間違いなく「今大会最強の攻撃トリオ」だった。

（FIFAワールドカップ2026）

