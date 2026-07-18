17日の公式会見に登壇したスカローニ監督。(C)Getty Images

写真拡大

　北中米ワールドカップで連覇を狙うアルゼンチン代表は、７月19日の決勝でスペイン代表と対戦する。

　17日にニューヨークで行われた公式会見に出席したリオネル・スカローニ監督が、エースでキャプテンのリオネル・メッシについて言及した。

「メッシにとって代表チームでの成功はなかなか手が届かないものでしたが、あなたの存在と共に、突然多くの勝利を収めるようになりました。あのハグは、あなたにとってどのような意味を持つのでしょうか？」

　そう質問を受けたスカローニ監督は「彼は歴史であり、レジェンドだ」と賛辞を贈った。

「39歳というキャリアの段階で、決勝に到達したこと。本当に信じられないことだと思う。だからこそ、彼を堪能すべきだと言ったんだ。ディエゴ（・マラドーナ）の時と同じように、10年後や20年後には彼がいなくて寂しく思うことになるだろうからね。でも、今はまだ彼がここにいてくれる。だからこそ、彼のプレーを大切にしなければならない。彼こそが歴史であり、レジェンドなんだ」
 
　そして、「明後日はメッシのワールドカップ・キャリアにおける最後の試合、またアルゼンチン代表ユニホームを着て戦う最後の試合になるか」との問いには、こう返している。

「さあ、誰に分かるだろう。本人に聞くしかないね。私には全く分からない。いや、本当に分からないんだ」

　メッシとスカローニは、再びを世界一のトロフィーを掲げられるのか。

取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）

【記事】「エゴを出したいヤツは大会が終わってからにしてくれ」堂安律が敗戦後に明かした発言の“真意”「世間の人と感覚が違う」「それほど牙を抜かれたわけではない」【W杯】