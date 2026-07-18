俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は12日、第27話「本能寺の変」。天正10年（1582年）6月2日、織田信長が明智光秀に討たれる「戦国最大のミステリー」が描かれ、前半最大のクライマックスを迎えた。俳優の小栗旬（43）が節目となる10回目の大河出演で人間味あふれる新たな信長像を体現。インターネット上には“小栗信長ロス”が広がった。作劇は信長の甥・織田信澄が変事に関わる斬新な展開で、撮影もロケを敢行しての本物の火や飛び蹴りのシーンにワイヤーアクションを用いるなど異色の演出。大河で取り上げるのは19作目となった歴史的事件だが、新たな「本能寺の変」が誕生した。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

小栗は大河初主演を務め、鎌倉幕府2代執権・北条義時役を全うした2022年「鎌倉殿の13人」に続き、壮絶な最期を熱演。SNS上には「大河ドラマ制作陣はさぁ…そろそろ小栗旬氏に安らかな最期を迎えられる役を」「次の大河はハッピーエンドな役を」「そろそろ畳の上で穏やかに天寿を全うできる役を」などと嘆願の声も上がった。

“ミスター大河”の11回目見参が待ち遠しい。

次回は19日、第28話「急げ！秀吉」。羽柴秀吉の「中国大返し」が描かれ、後半の幕が上がる。

【「豊臣兄弟！」主な退場者】（主要キャラクターのうち、劇中や番組公式サイトの相関図などで、その最期や退場が描写・言及された人物）

＜第1話「二匹の猿」＞横川甚内（勝村政信）

＜第2話「願いの鐘」＞信吉（若林時英）

＜第4話「桶狭間！」＞弥右衛門（小林顕作）、城戸小左衛門（加治将樹）、今川義元（大鶴義丹）、佐久間盛重（金井浩人）

＜第6話「兄弟の絆」＞織田信勝（中沢元紀）

＜第8話「墨俣一夜城」＞直（白石聖）

＜第14話「絶体絶命！」＞朝倉勢別動隊の大将（岡野陽一）

＜第15話「姉川大合戦」＞遠藤直経（伊礼彼方）、浅井家家臣（浦上晟周）

＜第16話「覚悟の比叡山」＞森可成（水橋研二）

＜第17話「小谷落城」＞武田信玄（郄嶋政伸）、朝倉義景（鶴見辰吾）、浅井久政（榎木孝明）、浅井長政（中島歩）

＜第18話「羽柴兄弟！」＞浅野長勝（宮川一朗太）

＜第20話「本物の平蜘蛛」＞松永久秀（竹中直人）

＜第22話「播磨大誤算」＞尼子勝久（渡邉蒼）、山中幸盛（廣瀬友祐）

＜第23話「さらば半兵衛」＞竹中半兵衛（菅田将暉）

＜第24話「軍師官兵衛！」＞だし（山谷花純）、別所長治（下川恭平）

＜第25話「変事の予兆」＞林秀貞（諏訪太朗）、佐久間信盛（菅原大吉）

＜第27話「本能寺の変」＞織田信長（小栗旬）