「無理ゲーすぎ」「まさに悪夢」今大会７発の怪物を“DF目線”で見たら絶望。衝撃映像が話題「止める術はない」【W杯】
世界屈指のストライカーの圧巻プレーを、守備者の視点から疑似体験できる映像が反響を呼んでいる。
北中米ワールドカップでノルウェー代表は現地７月11日、準々決勝でイングランド代表と対戦。延長戦の末に１−２で敗れ、初のベスト４進出は逃したものの、“怪物”FWアーリング・ハーランドは大会を通じて圧倒的な存在感を放ち、得点ランキング３位となる７ゴールを記録した。
そんな25歳のエースにスポットを当て、DAZNは17日に公式Xで「あなたはハーランドをマークしている守備者。このクロス対応、一体どう防ぐ？」と題した“イマーシブビュー”映像を公開した。
映像はラウンド16のブラジル戦（２−１）で生まれた先制点のシーン。左サイドからアンドレアス・シェルデルップが送ったクロスに対し、ブラジルDFの視点からプレーを体験できる内容となっている。
動画では、クロスに意識を向けた次の瞬間、背後からハーランドが突如として現れ、高い打点のヘディングでゴール右下へ叩き込む。対応が間に合わず、競り負けるしかない“絶望感”がリアルに伝わる映像だ。
この投稿にはSNS上でも驚きの声が続出。「キッツいなぁ」「無理ゲーすぎ」「正直、止める方法が思いつかない」「交通事故と同じ急に来る感じ」「止める術はない」「前のやつが棒立ちやん」「まさに悪夢」「DFにできるのは『祈る』か『先にクロスを上げさせない』くらいかも」といったコメントが寄せられ、世界屈指のストライカーの恐ろしさを改めて実感するファンが相次いでいる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「交通事故と同じ」ハーランドの恐怖をDF視点で疑似体験！
北中米ワールドカップでノルウェー代表は現地７月11日、準々決勝でイングランド代表と対戦。延長戦の末に１−２で敗れ、初のベスト４進出は逃したものの、“怪物”FWアーリング・ハーランドは大会を通じて圧倒的な存在感を放ち、得点ランキング３位となる７ゴールを記録した。
そんな25歳のエースにスポットを当て、DAZNは17日に公式Xで「あなたはハーランドをマークしている守備者。このクロス対応、一体どう防ぐ？」と題した“イマーシブビュー”映像を公開した。
動画では、クロスに意識を向けた次の瞬間、背後からハーランドが突如として現れ、高い打点のヘディングでゴール右下へ叩き込む。対応が間に合わず、競り負けるしかない“絶望感”がリアルに伝わる映像だ。
この投稿にはSNS上でも驚きの声が続出。「キッツいなぁ」「無理ゲーすぎ」「正直、止める方法が思いつかない」「交通事故と同じ急に来る感じ」「止める術はない」「前のやつが棒立ちやん」「まさに悪夢」「DFにできるのは『祈る』か『先にクロスを上げさせない』くらいかも」といったコメントが寄せられ、世界屈指のストライカーの恐ろしさを改めて実感するファンが相次いでいる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「交通事故と同じ」ハーランドの恐怖をDF視点で疑似体験！