【50代必見】個人年金とNISA、老後資金で「知らないと大損する」5つの違い
YouTubeチャンネル「おかまもch | おかんのお金守るチャンネル」が、「【騙されるな】個人年金 vs NISA…本当に得するのはどっち？／50代60代が後悔しない選び方ポイント5つ」と題した動画を公開した。老後資金の準備として「個人年金」と「NISA」のどちらが良いのかを5つの視点から徹底比較し、老後資金づくりは「NISA一択」である理由を解説している。
秋山ひろ氏は、かつては個人年金が有利な時代もあったが、現代は選択肢が増え「ベストな方法ではなくなった」と指摘する。動画では、NISAをイオンモールのような「すべて免税になるお店の箱」とユニークな例えで説明し、「金額（リターン）」「元本割れリスク」「インフレ対応力」「流動性」「節税力」の5つの視点から両者を比較した。
リターンの面では、個人年金の返戻率が30年間で105～110%程度に留まるのに対し、NISA（オール・カントリー）は年利4～8%が期待でき、同額の積み立てで最終的な金額に圧倒的な差がつくと解説。「元本割れリスク」についても、個人年金は途中解約で元本割れする一方、NISAは金融庁のデータによれば20年間積み立てを続けた場合、過去の実績では「元本割れした人はゼロだった」と安全性を強調した。また、生命保険文化センターの調査によれば、直近3年で個人年金を途中解約・失効した人は10.3%に上り、確実に支払い続ける難しさにも触れている。
さらに、現在進行中の物価上昇を踏まえた「インフレ対応力」の重要性に言及。受取額が固定された個人年金はお金の価値が目減りするため、インフレに弱いという致命的な欠点がある。それに対し、世界の株式に投資するNISAは物価上昇と連動して価値が上がりやすいと説明した。
その他にも、老後の予期せぬ出費時に一部解約で現金化できる「流動性」や、利益が全額非課税になる「節税効果」の面でも、NISAの仕組みが有利であると指摘。秋山氏は「長期で考えたらこれだけ取れる可能性がある」とNISAの強みを総括し、メリットとデメリットを正しく理解した上で、時代に合った選択をする重要性を伝えている。
秋山ひろ氏は、かつては個人年金が有利な時代もあったが、現代は選択肢が増え「ベストな方法ではなくなった」と指摘する。動画では、NISAをイオンモールのような「すべて免税になるお店の箱」とユニークな例えで説明し、「金額（リターン）」「元本割れリスク」「インフレ対応力」「流動性」「節税力」の5つの視点から両者を比較した。
リターンの面では、個人年金の返戻率が30年間で105～110%程度に留まるのに対し、NISA（オール・カントリー）は年利4～8%が期待でき、同額の積み立てで最終的な金額に圧倒的な差がつくと解説。「元本割れリスク」についても、個人年金は途中解約で元本割れする一方、NISAは金融庁のデータによれば20年間積み立てを続けた場合、過去の実績では「元本割れした人はゼロだった」と安全性を強調した。また、生命保険文化センターの調査によれば、直近3年で個人年金を途中解約・失効した人は10.3%に上り、確実に支払い続ける難しさにも触れている。
さらに、現在進行中の物価上昇を踏まえた「インフレ対応力」の重要性に言及。受取額が固定された個人年金はお金の価値が目減りするため、インフレに弱いという致命的な欠点がある。それに対し、世界の株式に投資するNISAは物価上昇と連動して価値が上がりやすいと説明した。
その他にも、老後の予期せぬ出費時に一部解約で現金化できる「流動性」や、利益が全額非課税になる「節税効果」の面でも、NISAの仕組みが有利であると指摘。秋山氏は「長期で考えたらこれだけ取れる可能性がある」とNISAの強みを総括し、メリットとデメリットを正しく理解した上で、時代に合った選択をする重要性を伝えている。
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