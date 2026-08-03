イラン外務省は2日、ホルムズ海峡の管理をめぐるオマーンとの交渉が最終段階に入ったと明らかにしました。その一方で、海峡の開放とは別の問題だと強調しています。アメリカのトランプ大統領は1日、「中東諸国からホルムズ海峡の即時かつ完全な開放を含む、合意の大枠がほぼまとまったと連絡を受けたため、イランへの大規模攻撃を中止した」と発表しました。こうした中、イランのアラグチ外相は2日、「ホルムズ海峡の管理をめぐる