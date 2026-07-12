俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は12日、第27話「本能寺の変」が放送され、アイドルグループ「乃木坂46」の元メンバーで女優の樋口日奈（28）が事前告知なしのサプライズ登場を果たした。織田信長（小栗旬）の甥・織田信澄（緒形敦）の母・ちよ役で、大河初出演。インターネット上には驚きの声が相次ぎ、反響を呼んだ。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第27話は、織田信長（小栗旬）は戦国最強と謳われた甲斐武田氏を滅亡に追い込み、三男・織田信孝（結木滉星）に四国攻めを命じる。一方、備中で毛利攻めの任にあたる羽柴秀吉（池松壮亮）は戦の総仕上げのため、信長を連れてくるよう羽柴小一郎（仲野太賀）に要請。小一郎は遠路はるばる安土へ向かう。折しも、安土城で徳川家康（松下洸平）を接待していた信長だが、食事に毒が盛られたことが発覚。饗応役の明智光秀（要潤）が首謀者をかばっていると察して逆上し…という展開。

天正10年（1582年）6月2日、早暁に起きた「戦国最大のミステリー」が描かれ、前半最大のクライマックスを迎えた。

樋口が演じたのは、光秀を焚きつけた“黒幕”信澄の母・ちよ。信澄は父・織田信勝（中沢元紀）を信長に謀殺された恨みを秘め続けてきたが、母の願いが“呪詛の言葉”として宿っていた。

信澄「以前、公方様の御内書を拝見したおり、花押を真似られるよう覚えました」

光秀「左様なことが許されると。なぜそのような真似をなされた」

信澄「父を殺された子が仇を討とうとするのは、何ら不思議なことではありますまい」

光秀「しかしもう、20年以上昔のことであろう。あなた様とて、織田家のために尽くされてきたはず」

信澄「すべては生き延びるため。その時が来るのを、じっと待ち続けておりました」

（新撮回想）

ちよ「（幼き信澄の手を握り）いつの日か必ずや信長を討ち、父上のご無念を晴らすのじゃ。（咳き込むと血）ただ殺すのではない。そなたが織田家を統べ、父上の果たせなかった下剋上を成し遂げるのです」

信澄「はい」

ちよ「よい子じゃ。時が来るまで、決してその心、見透かされるでないぞ」

信澄「母は会う度にそう言い続け、この世を去りました。信長を討つことだけが、私の生き甲斐となっていた」

樋口の登場シーンは約50秒ながら「本能寺の変」の“発端”の一つとなる重要な役。SNS上には「樋口日奈だよね？」「たまげた」「ひ、ひなちま（樋口の愛称）やないかい！」などの声が続出。話題を集めた。

次回は19日、第28話「急げ！秀吉」。羽柴秀吉の「中国大返し」が描かれ、後半の幕が上がる。